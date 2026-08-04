Muốn cuộc sống khá lên, đừng chỉ tiết kiệm tiền mà hãy tiết kiệm thời gian

Chúng ta dành rất nhiều công sức để săn khuyến mãi, cân nhắc từng khoản chi hay tìm cách tiết kiệm vài chục nghìn đồng mỗi ngày, nhưng lại khá dễ dàng "đánh rơi" hàng giờ đồng hồ vào những việc không mang lại giá trị. Có lẽ, muốn cuộc sống khá lên, điều cần tiết kiệm trước tiên không phải tiền mà là thời gian.

01

Thời gian là tài sản duy nhất ai cũng có đúng 24 giờ mỗi ngày

Hầu hết chúng ta đều lớn lên với suy nghĩ rằng phải tiết kiệm tiền thì mới có thể tích lũy cho tương lai. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra tiền không phải tài sản quý giá nhất. Thứ quý hơn chính là thời gian, bởi tiền mất còn có thể kiếm lại, còn một giờ đã trôi qua thì không có cách nào mua lại được, dù bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản.

Điều thú vị là rất nhiều người sẵn sàng đi thêm vài cây số để tiết kiệm vài chục nghìn đồng khi mua một món đồ, nhưng lại không ngần ngại dành ba hay bốn tiếng mỗi tối để lướt mạng xã hội trong vô thức. Chúng ta cân nhắc rất kỹ trước khi chi tiêu tiền bạc, nhưng lại khá dễ dãi khi tiêu thời gian. Đến cuối ngày, cảm giác bận rộn vẫn còn nguyên, còn điều thực sự giúp bản thân tiến lên lại không nhiều.

Thực tế, cuộc sống của một người sau vài năm thường phản ánh khá rõ cách họ sử dụng thời gian mỗi ngày. Có người dùng những khoảng trống để học thêm một kỹ năng, đọc sách, tập luyện hoặc xây dựng một công việc phụ. Cũng có người dành toàn bộ thời gian rảnh để xem hết video này đến video khác, theo dõi drama trên mạng hay trì hoãn những việc quan trọng. Không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối, bởi ai cũng cần được nghỉ ngơi, nhưng khi những thói quen ấy lặp lại hàng trăm lần, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng rõ rệt.

02

Có những "khoản chi thời gian" khiến bạn nghèo đi mà không nhận ra

Nếu mỗi ngày bạn mất khoảng hai tiếng cho những việc không thực sự cần thiết, nghe qua có vẻ không đáng kể. Nhưng hai tiếng mỗi ngày tương đương hơn 700 giờ mỗi năm. Đó là khoảng thời gian đủ để học thành thạo một ngoại ngữ ở mức giao tiếp, hoàn thành hàng chục cuốn sách, lấy thêm một chứng chỉ nghề nghiệp, xây dựng một kênh nội dung cá nhân hoặc bắt đầu một công việc tạo thêm thu nhập.

Đó là lý do nhiều người không hề lười biếng nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống mãi không khá lên. Họ làm việc chăm chỉ, nhưng phần lớn thời gian ngoài giờ lại bị chia nhỏ bởi vô số việc không mang lại giá trị lâu dài. Mỗi lần cầm điện thoại lên chỉ định xem vài phút rồi thành cả tiếng, mỗi lần trì hoãn một việc quan trọng vì "để mai làm cũng được", hay mỗi lần dành quá nhiều năng lượng để quan tâm đến cuộc sống của người khác đều giống như những khoản chi nhỏ. Riêng lẻ thì không đáng kể, nhưng cộng dồn lại sẽ trở thành một con số rất lớn.

Điều đáng nói là những "khoản chi" này thường không khiến chúng ta thấy tiếc ngay lập tức. Không ai cảm thấy mình vừa mất hai tiếng chỉ vì xem vài video ngắn. Chỉ đến khi nhìn lại sau một năm, nhiều người mới tự hỏi vì sao mình bận suốt nhưng vẫn chưa tiến xa hơn.

03

Tiết kiệm thời gian không có nghĩa là sống lúc nào cũng vội

Khi nhắc đến tiết kiệm thời gian, không ít người nghĩ ngay đến việc phải làm việc nhiều hơn, ngủ ít hơn hay cố gắng lấp kín mọi khoảng trống trong ngày. Thực ra, điều đó lại dễ khiến con người kiệt sức hơn.

Tiết kiệm thời gian không phải là biến bản thân thành một cỗ máy luôn chạy hết công suất, mà là biết dành thời gian cho đúng việc. Một buổi tối đi dạo cùng gia đình, đọc một cuốn sách mình yêu thích hay ngủ đủ giấc không hề là lãng phí, bởi đó đều là những hoạt động giúp tái tạo năng lượng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Điều đáng cân nhắc là những khoảng thời gian bị tiêu hao mà sau đó bạn không nhận lại được điều gì ngoài cảm giác mệt mỏi hoặc tiếc nuối. Chẳng hạn, lướt điện thoại đến quá nửa đêm rồi sáng hôm sau uể oải, xem hết những câu chuyện không liên quan đến mình nhưng lại bỏ dở việc học một kỹ năng mới, hay liên tục chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác khiến đầu óc lúc nào cũng bị phân tán. Những việc ấy không giúp bạn nghỉ ngơi tốt hơn mà chỉ khiến thời gian trôi đi nhanh hơn.

Nhiều người sau khi đặt giới hạn cho việc sử dụng mạng xã hội, tắt bớt thông báo hoặc dành một khoảng thời gian cố định để tập trung làm việc đã bất ngờ nhận ra mình không cần thức khuya hơn nhưng vẫn hoàn thành được nhiều việc hơn trước. Họ không có thêm thời gian, chỉ đơn giản là sử dụng quỹ thời gian sẵn có hiệu quả hơn.





04

Cuộc sống khá lên thường bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ

Không phải ai cũng có thể ngay lập tức tăng gấp đôi thu nhập hay thay đổi công việc chỉ sau vài tháng. Nhưng gần như ai cũng có thể dành thêm một giờ mỗi ngày cho một việc giúp bản thân tốt hơn.

Một giờ đó có thể là học thêm một kỹ năng liên quan đến công việc, đọc vài chục trang sách, tập thể dục, học cách quản lý tài chính, chuẩn bị bữa ăn lành mạnh hoặc bắt đầu xây dựng một dự án cá nhân mà trước đây luôn nói "để khi nào rảnh". Những việc này hiếm khi mang lại kết quả ngay trong tuần đầu tiên, nhưng lại có khả năng tạo nên khác biệt rất lớn sau vài năm.

Điều thú vị là người có cuộc sống ngày càng ổn định thường không phải người lúc nào cũng làm những điều lớn lao. Họ chỉ kiên trì bảo vệ những khoảng thời gian quan trọng của mình khỏi những thứ không cần thiết. Họ biết khi nào nên nghỉ ngơi, khi nào nên tập trung và khi nào nên nói "không" với những lời mời hay những cuộc trò chuyện chỉ khiến mình tiêu tốn năng lượng.

Cuối cùng, tiết kiệm tiền vẫn luôn là một kỹ năng quan trọng, nhưng nếu chỉ chăm chăm cắt giảm chi tiêu mà bỏ quên cách sử dụng thời gian thì rất khó để tạo ra sự thay đổi lâu dài. Một khoản tiền tiết kiệm có thể giúp bạn an tâm trong vài tháng, còn một giờ được đầu tư đúng chỗ có thể mở ra cơ hội mới, một công việc tốt hơn, một kỹ năng có giá trị hơn hoặc đơn giản là một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Và biết đâu, hành trình để cuộc sống khá lên không bắt đầu từ việc kiếm thêm thật nhiều tiền, mà chỉ bắt đầu bằng việc mỗi ngày giữ lại cho mình thêm một giờ để làm điều thực sự có ích.