Có những người uống matcha đơn giản vì thích màu xanh đẹp mắt, vị trà thanh mát và cảm giác dễ chịu khi nhâm nhi một ly đồ uống. Nhưng cũng có những người càng uống càng tò mò, bắt đầu phân biệt được sự khác nhau giữa từng loại bột, từng cách pha và thậm chí từng loại sữa được sử dụng. Từ một món nước quen thuộc, matcha dần trở thành sở thích có thể khiến người ta dành không ít thời gian để tìm hiểu, thử nghiệm và khám phá khẩu vị của chính mình.

Hoa hậu Đỗ Hà cũng chia sẻ về sở thích này qua một video mang tiêu đề Có thể là một ngày 2 ly matcha chỉ để test xem loại nào ngon. Ngay từ cách đặt tên, nội dung đã gợi lên một trải nghiệm khá quen thuộc với những người yêu matcha: Đôi khi phải uống thử nhiều loại mới biết đâu là hương vị thực sự phù hợp. Bởi matcha không chỉ khác nhau ở màu sắc hay độ đậm nhạt, mà còn có những tầng hương vị riêng, từ thanh nhẹ, ngọt hậu đến đậm vị trà, hơi đắng hoặc mang cảm giác béo ngậy.

@doha_20.07

Cùng là matcha nhưng không phải ly nào cũng có vị giống nhau

Với những người mới bắt đầu uống matcha, cảm nhận đầu tiên thường xoay quanh hai yếu tố: Trà có đắng hay không và sữa có đủ béo hay không. Tuy nhiên, khi thưởng thức thường xuyên hơn, người uống có thể nhận ra những khác biệt tinh tế hơn. Có loại matcha mang hương cỏ non rõ rệt, có loại thiên về vị umami đặc trưng, trong khi một số loại khác để lại hậu vị ngọt nhẹ sau khi uống. Ngay cả độ chát cũng có thể thay đổi tùy theo nguyên liệu và kỹ thuật pha chế.

@doha_20.07

Chất lượng lá trà, điều kiện trồng trọt, thời điểm thu hoạch, quy trình chế biến và bảo quản đều có thể ảnh hưởng đến hương vị của matcha. Đây cũng là lý do hai loại bột cùng có xuất xứ Nhật Bản chưa chắc mang đến trải nghiệm giống nhau. Ngoài ra, khi matcha được pha thành latte, tỷ lệ bột trà, nước, sữa và chất tạo ngọt tiếp tục làm thay đổi cảm nhận của người uống.

@doha_20.07

Đối với người thích hương vị matcha đậm đà, điều quan trọng có thể là vị trà vẫn đủ rõ sau khi thêm sữa. Trong khi đó, những người mới làm quen thường dễ thích các công thức có độ béo và ngọt vừa phải để làm dịu vị chát. Không có một lựa chọn duy nhất phù hợp với tất cả mọi người, bởi cái ngon còn phụ thuộc rất nhiều vào khẩu vị cá nhân. Vì vậy, việc thử nhiều loại matcha không nhất thiết chỉ để tìm ra sản phẩm đắt tiền hoặc được đánh giá cao nhất. Đó còn là cách nhận biết mình thích kiểu hương vị nào, từ đó lựa chọn nguyên liệu và công thức phù hợp hơn cho những lần thưởng thức tiếp theo.

@doha_20.07

Trong video chia sẻ của mình, Đỗ Hà cũng chia sẻ kinh nghiệm khi đánh bột: "Mọi người dùng nước nóng tầm bảy mươi đến tám mươi độ nhé. Cái foam nó rất là đẹp ý, màu nó xanh mướt luôn".

@doha_20.07

Muốn matcha latte ngon, đừng xem nhẹ việc chọn sữa

Một trong những yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đến hương vị matcha latte chính là sữa. Thực tế, cùng một loại bột matcha, chỉ cần thay đổi sữa bò, sữa yến mạch hoặc sữa đậu nành, thành phẩm có thể mang đến cảm nhận khá khác nhau về độ béo, độ ngọt và hậu vị.

Đỗ Hà cũng chia sẻ bản thân đã thử qua khá nhiều loại sữa và sau cùng đã ưng ý một số loại hơn cả. Nàng hậu cho biết: "Nếu là sữa yến mạch thì mình sẽ chọn oatbedient bởi vì cái vị nó thanh, nó không bị đậm đậm giống như oatside. Bạn nào thích vị đậm có thể thử oatside. Còn sữa bò thì mình thấy em sữa đỏ đỏ này (Mlekovita) và MILKLAB là ngon nhất đối với mình. Bởi vì mình không thích cái vị quá béo hoặc là mùi sữa bò quá nồng làm mất đi cái vị thơm của matcha".

@doha_20.07

Sữa bò nguyên kem thường tạo cảm giác béo mịn, đầy đặn và giúp làm dịu vị chát của matcha. Đây là lựa chọn tương đối dễ uống với người thích matcha latte theo phong cách cổ điển. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ sữa quá lớn so với lượng trà, hương matcha có thể trở nên mờ nhạt, khiến ly nước thiên về vị sữa hơn là vị trà.

Trong khi đó, sữa yến mạch được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt tự nhiên và cảm giác mềm mượt. Một số dòng sữa yến mạch dành riêng cho pha chế còn tạo kết cấu khá sánh, phù hợp với matcha latte nóng lẫn lạnh. Đặc biệt, vị ngũ cốc nhẹ của yến mạch có thể kết hợp thú vị với những loại matcha mang hương vị đậm. Tuy nhiên, không phải sữa yến mạch nào cũng giống nhau: Có loại ngọt rõ, có loại khá trung tính, còn một số sản phẩm chứa dầu thực vật hoặc thành phần bổ sung để tạo độ béo.

@doha_20.07

Sữa đậu nành lại mang đến trải nghiệm khác với hương đậu đặc trưng và độ béo tùy công thức. Khi kết hợp cùng matcha, vị đậu có thể hòa quyện với hương trà, tạo nên cảm giác gần gũi với những người yêu thích đồ uống từ thực vật. Tuy nhiên, với người không quen mùi đậu nành, hương vị này đôi khi lấn át những nốt trà tinh tế. Sữa hạnh nhân thường có kết cấu nhẹ hơn, mang hương hạt đặc trưng, trong khi sữa dừa tạo cảm giác béo và có mùi thơm khá rõ, phù hợp hơn với những công thức muốn tạo nét nhiệt đới.

@doha_20.07

Điều thú vị là không có loại sữa nào luôn ngon nhất với mọi loại matcha. Một loại trà có vị umami đậm có thể kết hợp hài hòa với sữa bò, nhưng người thích hậu vị nhẹ nhàng lại thấy sữa yến mạch phù hợp hơn. Thậm chí, cùng là sữa bò, việc sử dụng loại nguyên kem, ít béo hay không lactose cũng có thể khiến độ ngọt cảm nhận và kết cấu thay đổi. Vì vậy, nếu từng uống một ly matcha latte mà cảm thấy quá béo, quá nhạt hoặc có hương vị không như mong đợi, nguyên nhân chưa chắc nằm hoàn toàn ở chất lượng bột trà.

Uống matcha có gu là biết mình thích gì

Với những người muốn tìm ra công thức matcha latte phù hợp, cách đơn giản nhất là thử nghiệm từng yếu tố riêng biệt. Thay vì liên tục đổi cả bột trà, loại sữa và tỷ lệ pha trong cùng một lần, có thể bắt đầu bằng một loại matcha quen thuộc rồi lần lượt kết hợp với các loại sữa khác nhau. Khi giữ nguyên lượng trà, nước và đá, sự khác biệt về hương vị sẽ dễ nhận ra hơn.

@doha_20.07

Một mẹo nhỏ khác là thử nếm matcha được đánh với nước trước khi pha cùng sữa. Cách này giúp nhận biết phần nào vị trà nguyên bản, xem loại bột ấy thiên về vị đậm, chát hay ngọt hậu. Sau đó, khi thêm sữa, người uống sẽ dễ đánh giá thành phần nào đang làm thay đổi hương vị. Những người thích đồ uống ít ngọt cũng nên để ý lượng đường có sẵn trong sữa thực vật hoặc các loại siro được thêm vào, bởi không phải công thức matcha latte nào cũng có độ ngọt giống nhau.

@doha_20.07

Và có lẽ, chính quá trình khám phá ấy khiến matcha trở thành một sở thích thú vị. Thưởng thức một ly matcha không chỉ là uống cho tỉnh táo hay chọn món đang được yêu thích trên mạng xã hội. Đôi khi, đó còn là việc học cách nhận ra mình thích hương vị gì, thích vị trà nổi bật hay vị sữa mềm mại, muốn một ly nước đậm đà hay chỉ đơn giản là cảm giác thanh nhẹ, dễ uống.

Một ly matcha ngon không nhất thiết phải là ly đắt nhất hay được nhiều người khen nhất. Đó là ly có hương vị khiến mình thực sự muốn uống thêm lần nữa.