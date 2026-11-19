Cứ đến những tháng cuối năm, khi các quán cà phê bắt đầu trang trí cây thông, treo vòng nguyệt quế và thay những chiếc cốc quen thuộc bằng phiên bản mang màu sắc Giáng sinh, một bộ phận tín đồ Starbucks lại có thêm lý do để háo hức. Đó là sự trở lại của những món đồ uống chỉ xuất hiện theo mùa, đặc biệt là Peppermint Mocha, cái tên đã gắn bó với không khí lễ hội của thương hiệu này suốt hơn hai thập kỷ.

Có người năm nào cũng mong đến Giáng sinh chỉ để uống lại hương vị ấy, có người vừa thấy món quay trở lại thực đơn đã lập tức rủ bạn bè đi thử. Nhưng thú vị hơn, Peppermint Mocha không phải thức uống được tất cả mọi người yêu thích. Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen về sự kết hợp giữa chocolate và bạc hà, vẫn có người thẳng thắn nhận xét hương vị của nó khiến mình liên tưởng đến kem đánh răng.

Vậy điều gì khiến một món đồ uống gây tranh cãi về khẩu vị vẫn có sức hút qua từng mùa Giáng sinh? Câu trả lời không chỉ nằm ở công thức pha chế, mà còn ở cách Starbucks biến những hương vị quen thuộc thành một phần ký ức và thói quen đón lễ của khách hàng. Đặc biệt, khi những công thức tùy chỉnh được chia sẻ liên tục trên Threads, Peppermint Mocha còn trở thành một món đồ uống mà mỗi người đều muốn thử tạo ra phiên bản riêng.

Peppermint Mocha có gì mà năm nào cũng khiến người ta mong ngóng?

Peppermint Mocha lần đầu xuất hiện trong thực đơn mùa lễ hội của Starbucks vào năm 2002. Thời điểm đó, đội ngũ phát triển sản phẩm muốn tạo ra một hương vị mới lấy cảm hứng từ những loại kẹo Giáng sinh truyền thống. Sau nhiều lần thử nghiệm, họ lựa chọn kết hợp espresso với sốt mocha chocolate, siro bạc hà và sữa, hoàn thiện bằng lớp kem tươi cùng phần trang trí phía trên. Công thức ấy nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm mùa lễ hội thành công nhất của Starbucks và tiếp tục được duy trì qua nhiều năm.

Điểm đặc biệt của Peppermint Mocha chính là sự đối lập giữa hai hương vị. Chocolate mang đến cảm giác ngọt, đậm và có phần béo ngậy, trong khi bạc hà tạo sự the mát rõ rệt. Khi kết hợp cùng cà phê, thức uống có hương vị khác biệt so với những dòng latte caramel hoặc vanilla quen thuộc. Tuy nhiên, chính sự hiện diện của bạc hà cũng khiến Peppermint Mocha trở thành món khá kén người uống. Với những người yêu thích chocolate bạc hà, đó là sự kết hợp thú vị, gợi liên tưởng đến những thanh kẹo Giáng sinh. Nhưng với những ai không quen mùi bạc hà trong đồ ăn, cảm giác giống kem đánh răng là một phản ứng hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong một bài đăng trên Threads, có tài khoản bình luận rằng Peppermint Mocha có vị giống kem đánh răng, đồng thời cho biết bản thân thích Jolly Baked Apple Latte hơn. Trái lại, một người dùng khác chia sẻ năm nào cũng mong đến mùa Noel để được uống Peppermint Mocha. Có người còn hào hứng giới thiệu phiên bản Peppermint Mocha Frappuccino mình đã uống và nhận xét: "Nó ngon mà nó đắt. Hãy thử đi!". Những cảm nhận trái ngược ấy phần nào lý giải vì sao món uống này luôn có chuyện để bàn mỗi khi trở lại.

@ntntram97

Không chỉ những người vốn yêu thích Peppermint Mocha, sức nóng trên mạng xã hội còn khiến cả những khách hàng ít uống đồ đá xay cũng muốn thử cho biết. Bạn N. H. (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Mình cũng hay uống đồ Starbucks, nhưng thường quen gọi cà phê muối hoặc trà bưởi, ít khi uống đồ đá xay lắm. Dạo này thấy mọi người đổ xô uống Peppermint Mocha nên mình cũng tò mò gọi thử. Mình chọn size lớn, thanh toán bằng thẻ thành viên và dùng sao tích lũy nên được giảm gần 30.000 đồng, cuối cùng một cốc đầy ú ụ chỉ hết 97.000 đồng. Uống thử thấy cũng khá ngon, dễ chịu, không bị khó uống như mình tưởng".

Ảnh: Diễm Tú

Trải nghiệm của N. H. cho thấy một khía cạnh thú vị của những món đồ uống đang tạo xu hướng: Đôi khi, điều khiến người ta quyết định mua không hẳn vì quá yêu thích thành phần hay hương vị, mà đơn giản là tò mò muốn biết thứ mọi người đang bàn tán thực sự ngon đến đâu. Một người vốn chỉ trung thành với vài món quen thuộc cũng có thể sẵn sàng đổi khẩu vị vì liên tục bắt gặp những bài đánh giá, hình ảnh và công thức gọi món trên mạng xã hội. Dĩ nhiên, mức giá 97.000 đồng mà N. H. nhắc đến là số tiền thực trả sau khi sử dụng ưu đãi thành viên, không đại diện cho giá niêm yết của sản phẩm.

Tại Việt Nam, Starbucks cũng đưa Peppermint Mocha vào bộ sưu tập mùa lễ hội 2026, bên cạnh Jolly Baked Apple Latte và Chocolate Black Tea Latte. Việc chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định khiến những món đồ uống như Peppermint Mocha mang đến cảm giác khác biệt so với các lựa chọn có mặt quanh năm. Người thích hương vị này biết rằng nếu bỏ lỡ mùa lễ, họ có thể phải chờ đến đợt trở lại tiếp theo.

Không chỉ uống theo menu, dân tình còn truyền tay nhau công thức biến tấu

Một trong những điều khiến Peppermint Mocha được nhắc đến nhiều trên Threads những ngày gần đây là các bài chia sẻ công thức tùy chỉnh. Thay vì gọi món theo phiên bản tiêu chuẩn, một số khách hàng lựa chọn thay đổi loại sữa, tăng chocolate, thêm caramel hoặc giảm độ ngọt để tạo ra ly Frappuccino phù hợp với sở thích cá nhân. Thậm chí, nhiều bài đăng còn ghi rõ số lượng muỗng chocolate chip và số lần bơm sốt caramel, khiến công thức gọi đồ uống trông chẳng khác nào một bản hướng dẫn pha chế thu nhỏ.

Đáng chú ý là có công thức Peppermint Mocha Cream Frappuccino biến tấu nhận được hàng nghìn lượt tương tác trên Threads. Theo chia sẻ, người này lựa chọn sữa Half & Half, bỏ sốt mocha, thêm hai muỗng chocolate chip gồm một muỗng xay cùng đồ uống và một muỗng phủ lên trên. Ngoài ra, công thức còn sử dụng bốn lần bơm sốt caramel, chia đều ở thành cốc và mặt trên, đồng thời yêu cầu giảm độ ngọt và giảm lượng Frappuccino Cream Base. Tác giả cho biết mình đặc biệt thích caramel nên tăng thành phần này, nhưng những người không muốn uống quá ngọt hoàn toàn có thể giảm xuống còn một hoặc hai lần bơm.

Công thức nhanh chóng được những người khác chia sẻ lại. Có người cũng gợi ý phiên bản tùy chỉnh tương tự nhưng chỉ dùng hai lần bơm caramel thay vì bốn, đồng thời chia sẻ mức giá mình được báo là 149.000 đồng, hoặc 139.000 đồng khi mang theo bình cá nhân. Đây là mức giá được một khách hàng chia sẻ cho ly nước tùy chỉnh, không phải giá niêm yết chung cho mọi kích cỡ hoặc tất cả cửa hàng Starbucks.

Ảnh: Thu Thuy Nguyen

Điều cần lưu ý là những công thức biến tấu này không còn giữ nguyên hương vị Peppermint Mocha truyền thống. Chẳng hạn, khi bỏ sốt mocha và tăng caramel, tỷ lệ chocolate, vị ngọt và cảm nhận tổng thể đều thay đổi đáng kể. Vì vậy, người lần đầu muốn biết Peppermint Mocha thực sự có vị thế nào nên thử phiên bản tiêu chuẩn trước, thay vì mặc định các công thức được chia sẻ trên mạng là cách uống ngon nhất.

Dù vậy, trào lưu chia sẻ công thức lại tạo nên một hình thức trải nghiệm khá thú vị. Khách hàng không chỉ mua một ly nước mà còn tham gia khám phá những cách kết hợp nguyên liệu, chụp ảnh thành phẩm rồi giới thiệu cho người khác. Một công thức được nhiều người hưởng ứng có thể khiến những người chưa từng quan tâm đến đồ uống mùa lễ cũng muốn đến quán thử xem hương vị thực tế ra sao.

Vì sao đồ uống theo mùa lại có sức hút đặc biệt đến vậy?

Thực tế, Peppermint Mocha không phải trường hợp duy nhất. Pumpkin Spice Latte từng trở thành biểu tượng của mùa thu tại Starbucks, trong khi những món mang hương vị gừng, quế, hạt dẻ hoặc táo nướng thường được lựa chọn cho mùa lễ hội cuối năm. Điều khiến chúng trở nên đặc biệt không nhất thiết là công thức vượt trội hơn mọi đồ uống khác, mà nằm ở sự gắn kết với một thời điểm cụ thể. Giống như nhiều người mong đến mùa thu để ăn cốm hay chờ tiết trời se lạnh để thưởng thức một món ăn quen thuộc, có những tín đồ cà phê xem việc uống ly Peppermint Mocha đầu tiên trong năm là dấu hiệu cho thấy Giáng sinh đã đến gần.

Yếu tố giới hạn thời gian cũng góp phần tạo nên sức hút. Một món có thể uống bất cứ ngày nào thường ít tạo cảm giác cấp thiết, trong khi sản phẩm chỉ trở lại vào một mùa nhất định dễ khiến khách hàng muốn tranh thủ trải nghiệm trước khi kết thúc đợt bán. Đó là tâm lý sợ bỏ lỡ, hay FOMO, vốn xuất hiện trong nhiều xu hướng tiêu dùng hiện nay. Với đồ uống theo mùa, cảm giác ấy còn được tăng cường nhờ những chiếc cốc thiết kế riêng, không gian cửa hàng được trang trí theo chủ đề và các bài đăng của cộng đồng trên mạng xã hội.

Ngoài ra, khả năng tùy chỉnh đồ uống là một phần khiến trải nghiệm Starbucks trở nên mang tính cá nhân. Cùng một món, người thích vị đậm có thể muốn tăng cà phê, người chuộng vị béo lại chọn loại sữa khác, còn người thích đồ uống như món tráng miệng có thể thêm kem tươi, chocolate chip hoặc sốt caramel. Khi mỗi người bắt đầu chia sẻ công thức yêu thích, bản thân món nước không còn chỉ là sản phẩm trên menu, mà trở thành chủ đề để mọi người trao đổi, thử nghiệm và đánh giá.

Tuy nhiên, càng thêm nhiều sốt, kem và topping, giá thành cũng như lượng đường, năng lượng của đồ uống càng có thể tăng. Vì thế, những công thức được khen ngon trên mạng chưa chắc phù hợp với khẩu vị hay nhu cầu của tất cả mọi người. Với Peppermint Mocha, những ai chưa quen vị bạc hà có thể cân nhắc yêu cầu giảm siro nếu cửa hàng hỗ trợ; còn những người không thích đồ uống quá ngọt nên tìm hiểu các lựa chọn giảm sốt hoặc topping trước khi gọi món.

Sau cùng, sức hút của Peppermint Mocha cho thấy một điều khá thú vị trong văn hóa thưởng thức cà phê hiện đại: Đôi khi, người ta mong chờ một ly nước không chỉ vì nó ngon, mà còn vì cảm giác được gặp lại một hương vị quen thuộc vào đúng thời điểm trong năm. Với những người yêu thích nó, Peppermint Mocha là một phần của Giáng sinh. Còn với những người vẫn thấy bạc hà và chocolate là sự kết hợp kỳ lạ, ít nhất món nước này cũng đủ khiến họ tò mò muốn thử một lần để xem cuộc tranh luận trên mạng có đáng hay không.