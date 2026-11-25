Giữa phố cổ Hà Nội, có những ngôi đình hiện diện ngay mặt đường với cổng tam quan, mái ngói và những chi tiết kiến trúc khiến người qua lại dễ dàng nhận ra. Nhưng cũng có những di tích nằm khuất đến mức nếu không chủ động tìm kiếm, người ta có thể đi ngang qua hàng chục lần mà chẳng hề hay biết. Đình Hành Tích, còn gọi là đình Lò Rèn, ở số 1 phố Lò Rèn là một nơi như thế. Không có khoảng sân rộng hay không gian bề thế như hình dung thường thấy về một ngôi đình cổ, công trình nằm sâu trong con ngõ nhỏ, gần như hòa vào những ngôi nhà dân bao quanh. Để đến được nơi thờ tự, khách phải đi qua lối đi chật hẹp, những bức tường cũ và cầu thang đã nhuốm màu thời gian.

Điều khiến đình Hành Tích trở nên đặc biệt không nằm ở sự nguyên vẹn hay lộng lẫy của kiến trúc, mà chính ở những dấu tích còn sót lại sau bao biến động của phố phường. Bên trong, không gian thờ tự khá khiêm tốn, những hiện vật cũ, hoành phi, câu đối và đồ dùng sinh hoạt cùng hiện diện trong một diện tích không lớn. Có những góc đồ đạc còn ngổn ngang, những khoảng tường đã bạc màu và một số chi tiết kiến trúc cũ gần như chìm vào không gian nhà ở. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, thật khó hình dung nơi đây từng là điểm sinh hoạt tín ngưỡng của một cộng đồng thợ rèn có vai trò quan trọng trong đời sống kinh thành Thăng Long.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, ngôi đình một lần nữa được nhắc đến thông qua triển lãm Chuyện Đình Hành Tích. Đây không chỉ là dịp để công chúng khám phá một không gian di sản ít người biết, mà còn là cơ hội nhìn lại câu chuyện của phố Lò Rèn, nơi từng vang lên tiếng búa, tiếng đe và những lò lửa đỏ suốt nhiều thế hệ.

Từ phố Hàng Bừa đến Lò Rèn: Một thời tiếng búa, tiếng đe vang khắp phố

Ngày nay, phố Lò Rèn là con phố nhỏ nằm trong khu vực phố cổ Hà Nội, nối với những tuyến phố buôn bán quen thuộc. Tuy nhiên, ít người biết rằng tên gọi Lò Rèn không phải ngẫu nhiên xuất hiện mà bắt nguồn trực tiếp từ hoạt động sản xuất của cộng đồng thợ thủ công từng sinh sống tại đây.

Trong cuốn Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn dành một phần để ghi chép về lịch sử phố Lò Rèn, với tên gọi tiếng Pháp là Rue des Forgerons, nghĩa là phố thợ rèn. Theo ông, khu vực này vốn là một xóm cũ thuộc thôn Tân Khai, sau được cải tạo thành đường phố. Dân cư làm nghề rèn chủ yếu có gốc từ làng Hòe Thị, tức làng Canh thuộc vùng Từ Liêm xưa, nơi nổi tiếng với nghề chế tác công cụ bằng sắt.

Thợ rèn Hòe Thị mang theo nghề truyền thống lên kinh thành, tạo ra đủ loại nông cụ và vật dụng phục vụ đời sống. Đó là những chiếc cuốc, mai, thuổng, răng bừa, lưỡi cày, liềm hái; rồi dao, kéo, những dụng cụ dành cho thợ mộc, thợ may, thợ giày và nhiều ngành nghề khác. Các sản phẩm được làm ngay tại nhà, một phần theo đơn đặt hàng, một phần bày bán trước cửa. Vì có nhiều bừa và nông cụ được bày bán, phố từng được gọi là Hàng Bừa, bên cạnh khu vực Hàng Cuốc lân cận.

Theo ghi chép của Nguyễn Văn Uẩn, phố Lò Rèn khi ấy chỉ dài hơn 100 mét. Không gian sống và sản xuất gần như không tách biệt: Bên trong là nơi ở của gia đình, phía ngoài là chỗ làm hàng, tiếp khách và bày bán sản phẩm. Vào cuối thế kỷ XIX, phố có khoảng 40 hộ thợ rèn người Hòe Thị cùng một số hộ thợ đến từ Hà Từ, Sơn Tây. Sau này, khi hoạt động xây dựng đô thị mở rộng, nghề rèn cũng thay đổi để đáp ứng nhu cầu mới.

Đầu thế kỷ XX, người Pháp xây dựng nhiều công trình, đường sắt và cầu sắt, kéo theo nhu cầu lớn về những vật liệu mà trước đó người thợ bản địa ít chế tác như bu lông, bản lề, cửa sắt và lan can. Những người thợ Lò Rèn nhanh chóng học hỏi kỹ thuật mới, vừa duy trì sản phẩm truyền thống, vừa làm thêm các loại hàng phục vụ kiến trúc đô thị. Nguyễn Văn Uẩn nhắc đến hiệu Thế Long của Nguyễn Thế Thảo, một trong những người đầu tiên nhận đơn hàng rèn đinh, bu lông và đồ sắt phục vụ xây dựng đường sắt, nhà ga. Từ những người thợ làm nông cụ, không ít gia đình dần chuyển sang kinh doanh sắt thép, nhận thầu hoặc cung ứng vật liệu cho các công trình xây dựng.

Sự phát triển ấy khiến phố Lò Rèn từng có thời kỳ làm ăn rất sầm uất. Một số gia đình trở nên khá giả, xây dựng nhà cửa khang trang, trong khi những người thợ thủ công nhỏ vẫn tiếp tục sống và làm nghề trong những căn nhà truyền thống. Những bễ lò, tiếng búa và các cửa hàng bán đồ sắt đã góp phần tạo nên diện mạo riêng của con phố.

Nhưng cùng với quá trình hiện đại hóa, những lò rèn thủ công dần thưa vắng. Nhiều gia đình chuyển nghề, nhà cửa thay đổi công năng, các không gian sản xuất thu hẹp rồi biến mất. Nếu không còn những tư liệu lịch sử và một số dấu tích còn sót lại, thật khó hình dung con phố yên ả ngày nay từng là nơi tụ hội của những người thợ giỏi từ nhiều vùng quê lên Thăng Long lập nghiệp.

Đình Hành Tích: Ngôi đình thờ tổ nghề nay chỉ còn thấp thoáng giữa nhà dân

Cũng như nhiều phố nghề truyền thống khác ở Thăng Long, cộng đồng thợ rèn tại phố Lò Rèn có một không gian thờ tự chung để tưởng nhớ tổ nghề và những người có công khai sáng, phát triển nghề nghiệp. Đó chính là đình Hành Tích, còn gọi là đình Lò Rèn.

Theo các tư liệu về di tích, đình được hình thành vào cuối thế kỷ XIX, gắn với quá trình tụ cư và phát triển của những phường thợ rèn. Đây là nơi thờ các vị tổ nghề, trong đó có Phạm Nguyệt thánh sư, Nguyễn Nga thánh sư cùng những nhân vật được cộng đồng tôn kính. Trong quan niệm của người thợ xưa, việc lập đình thờ tổ nghề không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, mà còn thể hiện sự gắn bó giữa những người cùng nghề, cùng quê, cùng lập nghiệp trên đất kinh thành. Đình là nơi họ tìm về trong những dịp lễ, giỗ tổ và sinh hoạt cộng đồng, đồng thời nhắc nhở các thế hệ sau nhớ đến những người đã truyền dạy nghề nghiệp.

Theo cuốn Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX, những người thợ rèn gốc làng Canh ra sinh sống tại Hà Nội từng có một ngôi đình thờ tổ ở số 1 phố Lò Rèn và hằng năm tổ chức hội họp, tế lễ tại đây. Chi tiết này cho thấy đình Hành Tích từng giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng thợ thủ công. Giữa một khu phố mà hoạt động làm ăn diễn ra ngay tại cửa nhà, ngôi đình chính là nơi những người thợ kết nối với nguồn cội và duy trì những phong tục chung.

Thế nhưng, trải qua những biến động lịch sử cùng sự thay đổi của đô thị, đình Hành Tích ngày nay không còn giữ được dáng vẻ bề thế như một không gian thờ tự độc lập. Từ phía ngoài phố Lò Rèn, lối dẫn vào đình khá nhỏ, nằm lọt giữa những ngôi nhà dân. Đi sâu vào bên trong là những bức tường cũ, các khoảng sân chật hẹp và những lối đi mang dáng dấp kiến trúc phố cổ. Muốn lên khu vực thờ tự phải đi qua một cầu thang nhỏ, hai bên có cây xanh, đồ dùng sinh hoạt và những dấu vết của cuộc sống thường nhật.

Không gian bên trong cũng đem lại cảm giác khác hẳn nhiều di tích được trùng tu khang trang. Bàn thờ, hoành phi, câu đối, chuông và những vật dụng thờ cúng vẫn hiện diện, nhưng chúng nằm giữa một không gian chật chội, nơi các đồ vật cũ mới cùng tồn tại. Những bức tường đã xuống màu, một số góc nhà chất đồ đạc và cách bố trí không gian mang rõ dấu vết của quá trình sử dụng lâu dài. Cảm giác khi bước vào đây không hẳn là đang tham quan một điểm du lịch, mà giống như tình cờ tìm thấy một lớp quá khứ nằm sâu trong đời sống của người dân phố cổ.

Chính sự đan xen ấy khiến đình Hành Tích mang một vẻ đặc biệt. Dấu vết xưa không hiện ra nguyên vẹn, mà thấp thoáng trong những tấm hoành phi, đường nét kiến trúc, bức tường cũ và không gian thờ tự còn được duy trì. Người đến đây khó có thể hình dung đầy đủ diện mạo ban đầu của đình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng phía sau những căn nhà chen chúc là lịch sử của cả một cộng đồng nghề nghiệp.

Đáng chú ý, trước những lần thay đổi kiến trúc, đình Hành Tích từng có nhiều cấu kiện làm bằng sắt, từ khung, vì kèo đến cửa và cổng. Đây là chi tiết mang tính biểu tượng, bởi vật liệu tạo nên chính ngôi đình cũng gắn với nghề nghiệp của những người xây dựng và gìn giữ nó. Theo thông tin giới thiệu tại triển lãm năm 2026, đình từng được sửa chữa thành không gian hai tầng, trong đó khu vực phía dưới phục vụ sinh hoạt phường hội, còn tầng trên dành cho hoạt động thờ tự. Trải qua thời gian, cấu trúc và diện mạo đình tiếp tục thay đổi, nhưng câu chuyện về ngôi đình bằng sắt của những người thợ rèn vẫn là một dấu ấn đáng nhớ.

Khi nghệ thuật tìm đến ngôi đình nhỏ, ký ức phố nghề được kể lại

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, triển lãm Chuyện Đình Hành Tích được tổ chức từ ngày 14 đến 28/11 tại số 1 phố Lò Rèn. Đây là một phần của dự án Chuyện Đình trong Phố do nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn khởi xướng và giám tuyển, hướng đến việc đưa nghệ thuật đương đại tiếp cận những không gian di sản vốn nằm khuất trong đời sống phố cổ.

Khác với những triển lãm được tổ chức trong bảo tàng hoặc không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, Chuyện Đình Hành Tích diễn ra ngay tại ngôi đình gắn với cộng đồng thợ rèn xưa. Chương trình giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh và sắp đặt của Nguyễn Thế Sơn, Trần Hậu Yên Thế và Vũ Xuân Đông. Trong đó, Nguyễn Thế Sơn mang đến tác phẩm nhiếp ảnh in UV; Trần Hậu Yên Thế thực hiện sắp đặt từ các cánh cửa sắt và biển phố; còn Vũ Xuân Đông giới thiệu sắp đặt với 10 chiếc đèn composite.

Những chất liệu như sắt, hình ảnh và ánh sáng được đưa vào không gian đình tạo nên cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Đặc biệt, tác phẩm sắp đặt từ các cánh cửa sắt có mối liên hệ trực tiếp với lịch sử nghề rèn và kiến trúc của ngôi đình. Khi đặt trong bối cảnh phố Lò Rèn, những cánh cửa không đơn thuần là vật liệu sáng tác mà còn gợi nhớ đến đôi bàn tay của những người thợ từng làm ra cửa sắt, lan can, bản lề và nhiều chi tiết kiến trúc cho Hà Nội.

Dù vậy, điều khiến hành trình đến đình Hành Tích đáng nhớ không chỉ nằm ở các tác phẩm nghệ thuật. Đó còn là trải nghiệm tìm đường vào một di tích gần như bị che khuất giữa nhà dân, bước qua lối ngõ hẹp rồi chậm rãi quan sát những dấu vết kiến trúc còn sót lại. Nếu những ngôi đình lớn khiến người ta ấn tượng bởi vẻ cổ kính và sự uy nghiêm, đình Hành Tích lại gợi suy nghĩ về cách một di sản có thể tồn tại giữa những thay đổi liên tục của đô thị.

Hà Nội không thiếu những công trình cổ đẹp đẽ, cũng không thiếu những địa điểm được trùng tu để trở thành điểm tham quan. Nhưng những ngôi đình nhỏ như Hành Tích lại nhắc đến một khía cạnh khác của câu chuyện bảo tồn: Không phải di sản nào cũng còn nguyên vẹn để người ta chiêm ngưỡng. Có những nơi đã thay đổi hình dáng, thu hẹp diện tích, hòa vào không gian sống và chỉ giữ lại một phần rất nhỏ của quá khứ. Việc tìm hiểu những dấu tích ấy không chỉ giúp công chúng biết thêm lịch sử một con phố, mà còn đặt ra câu hỏi về cách gìn giữ những không gian văn hóa đang ngày càng ít được nhận diện trong đô thị hiện đại.

Đình Hành Tích có thể không phải địa điểm khiến du khách trầm trồ vì kiến trúc hoành tráng, cũng chẳng phải nơi có thể dành hàng giờ tham quan các hiện vật quý giá. Nhưng chính sự khiêm tốn và có phần lặng lẽ ấy lại khiến ngôi đình cũng đáng để ghé thăm, nhất là với những người yêu thích tìm hiểu lịch sử Hà Nội. Đi qua phố Lò Rèn, nhìn những cửa hàng san sát rồi tìm vào con ngõ nhỏ số 1, người ta có thể bắt gặp một câu chuyện hoàn toàn khác phía sau vẻ ngoài quen thuộc của phố cổ.

Bởi đôi khi, dấu vết Hà Nội xưa không nằm ở những công trình còn nguyên vẹn và đẹp đẽ nhất, mà ở những nơi tưởng như đã bị đời sống hiện đại che khuất, nhưng vẫn lặng lẽ lưu giữ ký ức về một thời phố nghề vang tiếng búa, tiếng đe.