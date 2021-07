Hoa hậu Chuyển Giới kế nhiệm Hương Giang gây sốc khi công khai hình ảnh dao kéo với gương mặt sưng phù

Trên trang cá nhân mới đây, Hoa hậu Chuyển Giới 2019 Jazell Barbie Royale - người đẹp kế nhiệm Hương Giang đã khiến công chúng không khỏi nặng khi đăng tải loạt ảnh gương mặt sưng phù, khó có thể nhận ra.

Chia sẻ về việc này, Hoa hậu Chuyển Giới 2019 giải thích: "Last week I had facial feminization surgery a gender affirming procedure that Ive desired for more than 10 years at this time I am not performing so if you want to contribute to my journey I will be much obliged thanks so much" (Tạm dịch: Tôi đã thực hiện một cuộc phẫu thuật vào tuần trước để có gương mặt nữ tính hơn. Đây là điều tôi luôn mong mỏi trong suốt 10 năm qua. Thời điểm này tôi sẽ không biểu diễn hay trình diễn nên nếu bạn vẫn bên cạnh ủng hộ hành trình của tôi thì tôi sẽ rất cảm ơn).

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019 chia sẻ hình ảnh gương mặt sưng phù sau phẫu thuật.

Jazell Barbie Royale là Hoa hậu Chuyển Giới năm 2019 - người kế nhiệm của Hương Giang. Trước khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, Jazell Barbie Royale vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp trên trang cá nhân.