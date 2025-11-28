Hoa hậu Băng Giang đọ sắc cùng người đẹp Hải Yến trong bộ ảnh mới của NTK Tiến Lợi

Hoa hậu Băng Giang và người đẹp Hải Yến vừa tái ngộ NTK Nguyễn Tiến Lợi trong một bộ ảnh thời trang mang tinh thần tôn vinh vẻ đẹp “chín ngọt – viên mãn” của phụ nữ tuổi U50. Đây là dịp hiếm hoi hai nhan sắc từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên sàn diễn những năm 2000 xuất hiện chung khung hình, tái hiện khí chất thanh lịch của thế hệ người mẫu vàng một thời.

NTK Tiến Lợi

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, NTK Tiến Lợi từng là gương mặt nổi bật của làng mốt Việt đầu thập niên 2000. Anh được biết đến như một trong những nhà thiết kế tiên phong tạo ra xu hướng, đồng thời là người đứng sau phong cách của hàng loạt chân dài đình đám như Thuý Hằng, Thuý Hạnh, Vũ Cẩm Nhung, Nguyễn Thu Thuỷ, Băng Giang và Hải Yến. Lần trở lại này, anh dành riêng bộ sưu tập mới cho các “nàng thơ” đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm – những người phụ nữ bước vào ngưỡng tuổi viên mãn, đằm thắm và sang trọng.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, NTK Tiến Lợi cho biết bộ ảnh không chỉ là cuộc tái ngộ bạn bè, mà còn là cách anh dùng thời trang để tôn vinh vẻ đẹp trưởng thành. “Tôi yêu quý các bạn. Tôi có mỹ cảm riêng với từng thần thái và từng nét đẹp. Phụ nữ ở tuổi U50 có một sự chín ngọt rất đặc biệt – đó là vẻ đẹp không phô trương nhưng đầy nội lực”, anh nói.

Ở các thiết kế lần này, NTK không chạy theo xu hướng trẻ hóa hay biến đổi hình ảnh quá đà. Thay vào đó, anh giữ nguyên tinh thần thanh lịch và khí chất vốn có của từng người mẫu, để mỗi bộ trang phục trở thành ngôn ngữ thể hiện chính con người họ. “Thời trang là đường nét và kỹ thuật. Tôi muốn họ thật tươi đẹp theo thần thái đang sở hữu, để phụ nữ luôn cảm thấy tự tin và kiêu hãnh”, Tiến Lợi chia sẻ.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, từng rong ruổi Nam – Bắc rồi cuối cùng trở về Hà Nội, NTK Tiến Lợi vẫn duy trì cường độ làm việc hơn 12 tiếng mỗi ngày. Với anh, thời trang không chỉ là nghề mà còn là đam mê và duyên nghiệp. “Tôi vẫn vẽ và vẫn cháy. Nhưng khi thâm niên đã lâu, tôi hiểu mình phải xuất hiện đúng lúc – nghiêm túc và chỉn chu”, anh nói thêm.

Nhìn rộng hơn vào ngành thời trang Việt, NTK bày tỏ sự lạc quan khi các gương mặt trẻ đã dần có vị trí tại những sân khấu thời trang quốc tế. Theo anh, Việt Nam không thiếu thợ lành nghề hay những tài năng mới, chỉ cần sự dẫn dắt nghiêm túc và tinh thần tự trọng nghề nghiệp, thời trang Việt hoàn toàn có thể bước xa hơn.

Bộ ảnh lần này, với sự xuất hiện của Hoa hậu Băng Giang – Á hậu Hà Nội 1996, Hoa hậu Hữu Nghị Việt Trung 1999 – cùng người đẹp Hải Yến, như một lời khẳng định rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở tuổi tác, mà ở khí chất và sự tự tin. Hai nhan sắc U50 khoe thần thái quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng đầy sang trọng trong những thiết kế mang dấu ấn cá nhân từ NTK Tiến Lợi.