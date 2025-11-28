Hoa hậu nhà Sen Vàng xin lỗi

Chung kết Miss International 2025 khép lại nhiều cảm xúc lẫn tiếc nuối dành cho đại diện Việt Nam - Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Dù có màn thể hiện trọn vẹn, đầy năng lượng suốt gần ba tuần tại Nhật Bản, người đẹp Vĩnh Long chính thức chấm dứt chuỗi thành tích của Việt Nam ở đấu trường này. Kiều Duy không được vào top 20, cô chỉ chiến thắng hạng 2 hạng mục Trang phục dân tộc đẹp nhất. Ngay sau đêm thi, Kiều Duy đăng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Kiều Duy chân thành xin lỗi vì chưa thể đi đến cuối hành trình một cách trọn vẹn".

Kiều Duy xin lỗi sau thất bại ở Hoa hậu Quốc tế

Việc dừng chân sớm khiến cộng đồng fan sắc đẹp không khỏi tiếc nuối nhưng phần đông đều hiểu Miss International vốn nổi tiếng khó đoán, đặc biệt ở vòng lựa chọn Top 20, nơi các tiêu chí không chỉ xoay quanh trình diễn mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Sau bài đăng xin lỗi, loạt nghệ sĩ và người đẹp Việt cũng để lại bình luận động viên Kiều Duy.

Bà Phạm Kim Dung lên tiếng động viên, an ủi Hoa hậu Kiều Duy

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Yến Nhi cũng an ủi Kiều Duy sau khi cô bị out top

Trong đêm Chung kết, Kiều Duy gây ấn tượng mạnh ngay từ tiết mục mở màn khi xuất hiện rạng rỡ trong trang phục văn hóa dân tộc, tự tin hô tên theo cách chưa từng có: "Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Vĩnh Long, Việt Nam". Việc đưa tên quê hương lên sân khấu quốc tế giúp Kiều Duy ghi điểm với khán giả Việt. Suốt hành trình, cô duy trì hình ảnh chỉn chu, phong thái tích cực, kỹ năng catwalk ổn định và khả năng giao tiếp tốt, tạo được thiện cảm với bạn bè quốc tế.

Kiều Duy xuất hiện rạng rỡ phần mở màn

Dù kết quả chưa trọn vẹn, hành trình của Kiều Duy vẫn được ghi nhận bởi sự nghiêm túc và năng lượng tích cực mà cô mang đến. Ở một đấu trường quốc tế, thành tích không bao giờ là thứ có thể nói trước, điều quan trọng hơn là hình ảnh đẹp, sự nỗ lực và tinh thần cầu thị. Kiều Duy đã làm tốt những điều đó. Chặng đường phía trước của cô vẫn còn rất rộng mở và người hâm mộ tin rằng thất bại này chỉ là bước đệm cho những cơ hội lớn hơn trong tương lai.

Kiều Duy sinh năm 2003 tại Cần Thơ, cao 1,69m, số đo 3 vòng 88-63-90cm. Cô từng ghi dấu ấn tại nhiều đấu trường nhan sắc. Trong đó, cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Người đẹp Tây Đô, Hoa khôi FPT Cần Thơ. Kiều Duy đi thi Hoa hậu Quốc tế sau khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Kiều Duy đã tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học FPT Cần Thơ.