"Hoá đơn mua hàng" có thể khiến quý ông suy giảm khả năng tình dục

Một số thói quen sinh hoạt hoặc ăn uống có như ăn đồ ngọt, thiếu ngủ, ngủ với con nhỏ… có thể làm giảm lượng testosterone của nam giới. Bên cạnh đó, còn có những nguyên nhân vô cùng bất ngờ sau đây:

Biên lai mua hàng siêu thị

Loại giấy chịu nhiệt và mực in được sử dụng để in hầu hết các loại hóa đơn thu tiền tại quầy thanh toán ở các siêu thị và nhà hàng đều chứa nồng độ đậm đặc bisfenol A. Hợp chất này làm gia tăng khả năng sản xuất hormone nữ giới estrogen. Chính estrogen và một vài thay đổi hormone khác do tác động của bisfenol hủy hoại năng lực cương cứng của cậu nhỏ.

Bisfenol A (BPA) cũng tiềm ẩn trong cuống biên lai rút tiền ATM, băng dán hành lý tại các sân bay, vật dụng plastic cứng và thực phẩm đóng hộp.

Đồ ăn ngọt

Hấp thụ đường, ở dạng bánh ngọt hoặc nước đóng chai làm gia tăng glucose trong máu, gây hiệu ứng kích hoạt giải phóng insulin- hiện tượng cản trở sản xuất testosterone trong cơ thể mày râu, các nhà khoa học Mỹ khẳng định.

Thiếu ngủ giảm 10% testosterone

Theo những nghiên cứu tiến hành tại Đại học Chicago, giấc ngủ 5 giờ/ngày (hoặc ngắn hơn) vài ngày liên tục, đủ để nồng độ testosterone trong cơ thể một người khỏe mạnh giảm 10%.

Ngủ gần con nhỏ giảm 7% testosterone

Nồng độ hormone đàn ông giảm 7%, khi bố ngủ gần con nhỏ, trẻ sơ sinh. Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Notre Dame and Northwestern (Mỹ). Các nhà nhà nghiên cứu lý giải rằng, ngủ gần con nhỏ khiến thiên hướng làm mẹ nảy sinh, gây hiệu ứng tăng nồng độ hormone nữ giới estrogen cùng với sự suy giảm hormone nam giới testosterone trong cơ thể mày râu.

Lạm dụng các chế phẩm đậu nành

Đậu nành, thành phần ưa thích trong thực đơn ăn chay ẩn giấu tiềm năng dồi dào các hợp chất cấu thành hormone nữ giới estrogen bất lợi với dự trữ testosterone của cánh mày râu – hiện tượng từ lâu đã được các nhà khoa học thuộc Harvard Medical School cảnh báo.

Thiếu vitamin D giảm 20% testosterone

Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong sản xuất testosterone. Một khi không nhận đủ nó từ thực đơn hoặc thời gian dài không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể dẫn đến giảm 20% nồng độ hormone.

Chạy quá nhiều giảm 17%

Nam giới chạy 40-50 kilomet/tuần tăng cường cực tốt bản lĩnh đàn ông, tuy nhiên, như kết luận rút ra từ nghiên cứu của các chuyên gia Đại học British Columbia (Canada), chạy 60 hoặc nhiều hơn kilomet/tuần có thể bị giảm 17% nồng độ testosterone./.