Vào trưa Chủ nhật ngày 1/12 vừa qua, một hố sâu khổng lồ rộng khoảng 15 mét đã xuất hiện tại khu dân cư Nant Morlais ở Pant (xứ Wales). Cảnh sát và các nhân viên hội đồng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đánh giá tình hình và hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. Hội đồng Merthyr đưa ra thông báo: "An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, để các kỹ sư làm việc an toàn, vui lòng tránh xa khu vực này".

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi xảy ra một vụ va chạm giao thông trong khu vực. Chính quyền địa phương đã phải ra khuyến cáo người điều khiển phương tiện nên tránh khu vực này và sử dụng một tuyến đường khác.

Người ta tin rằng lỗ hổng này xuất hiện sau trận mưa lớn. Ảnh: WALES NEWS SERVICE

Cảnh sát đã thiết lập một hàng rào lớn xung quanh khu vực nguy hiểm. Theo WalesOnline, các đội kỹ sư và dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường suốt cả ngày. Một nhiếp ảnh gia tại hiện trường đã ghi lại được kích thước khổng lồ của hố tử thần từ ảnh chụp trên không.

Trước đó đã có mưa lớn ở một số vùng của xứ Wales chỉ vài ngày sau khi cơn bão Bert gây ra sự tàn phá trên khắp đất nước. Dự báo thời tiết cho biết tình hình sẽ khá hơn vào ngày hôm sau với chỉ một vài cơn mưa rải rác. Hiện vẫn chưa rõ khu vực này sẽ bị phong tỏa và các ngôi nhà sẽ phải sơ tán trong bao lâu. Được biết những dấu hiệu đầu tiên của hố tử thần bắt đầu xuất hiện vào chiều thứ Bảy.

Ước tính có khoảng 30 ngôi nhà đã được sơ tán khi các dịch vụ khẩn cấp làm việc tại hiện trường. Ông David Hughes, Ủy viên Hội đồng địa phương cho biết, nguyên nhân được cho là do một cống ngầm bị sập. Ông Hughes cho biết thêm cư dân của Nant Morlais, khoảng 30 ngôi nhà, đã được sơ tán tới nơi an toàn. Con đường cụt đã bị đóng và người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực này.

Hố tử thần được chụp từ máy bay không người lái. Hình ảnh: Eye In The Sky/WALES NEWS SERVICE

Một người dân địa phương cho biết một máy bay không người lái đã được bay qua hố và họ ước tính độ sâu từ 12 đến 15 mét. Người này cũng cho biết có thể nghe thấy những tiếng rơi vỡ rất lớn của các mảnh vụn xuống thứ gì đó nghe như một dòng suối chảy xiết.

Vụ việc sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận, nhiều người để lại bình luận:

"Với kích thước lớn như vậy, hố tử thần này dễ dàng nuốt chửng một chiếc xe ô tô lớn, người rơi xuống thì đúng là không biết phải làm sao".

"May mắn không có người nào đi qua vào lúc hố tử thần xuất hiện".