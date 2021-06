Hỗ trợ 30 triệu đồng lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Toyota Vios

Đồng thời, khi mua Toyota Vios trong tháng 6 này, khách hàng còn nhận được quà tặng là gói bảo hiểm vật chất 1 năm cực kì giá trị.

Trẻ trung, hiện đại hơn

Với hàng loạt những ưu điểm vượt trội, luôn đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, Toyota Vios đã trở thành mẫu xe thành công trên thị trường Việt Nam. Tính đến nay, doanh số cộng dồn của mẫu xe này lên đến hơn 180.000 xe.

Các chi tiết được nâng cấp là bộ lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn và hệ thống đèn chiếu sáng được nâng cấp từ bóng halogen lên LED. Cụm đèn hậu LED cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn trên Toyota Vios 2021 thay vì trước đây chỉ có ở phiên bản cao cấp. Bộ vành đúc được thiết kế mới, dạng xoáy, sơn 2 màu mang phong cách trẻ trung, năng động hơn trước.

Không gian nội thất cũng có thiết kế mang tính đồng nhất với vẻ bề ngoài, toát lên phong cách trẻ trung và hiện đại, tối ưu hóa tạo nên sự rộng rãi thoải mái cùng nhiều tiện nghi.

Cụ thể, kích thước cửa trước và sau của Vios khá lớn, điều này giúp cho việc ra vào xe khá dễ dàng, thuận lợi. Mặt sàn hàng ghế sau xe phẳng, không có gờ nhô cao như các mẫu xe hạng B khác, tạo nên khoảng để chân cho người ngồi giữa ở hàng ghế thứ 2 thoải mái và rộng rãi. Đây là những ưu điểm lớn trong thiết kế một mẫu sedan hạng B, vốn có kích thước nhỏ gọn.

Cùng với đó, Vios 2021 còn có khoang hành lý có thể tích rộng nên có thể chứa được nhiều vật dụng đa dạng. Vios 2021 là mẫu xe hạng B tiên phong có tựa tay và khay để cốc cho hàng ghế thứ 2, tựa đầu cho người ngồi giữa hàng ghế thứ 2 có thể điều chỉnh được, đi kèm dây đai an toàn 3 điểm.

Hệ thống điều hòa của Vios làm mát nhanh và sâu. Với nhiệt độ trong xe ban đầu là 34 độ C, chỉ sau 5 phút khởi động máy cùng điều hòa ở chế độ thấp nhất và quạt gió chế độ cao nhất (lấy gió trong), nhiệt độ giảm về 25,8 độ C, sau 10 phút giảm về 23,4 độ C.

Nâng cấp nhiều tính năng an toàn

Tất cả các phiên bản Vios 2021 đều được bổ sung, nâng cấp một số tính năng an toàn tiện nghi như: hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) trên Vios GR-S, G-CTV và E-CVT; tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios G-CTV; đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật, tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên Vios E-CVT; cảm biến sau hỗ trợ người lái trên Vios E-MT khi lùi xe trong không gian hẹp. Vios 2021 đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Một ưu điểm lớn với Vios là phanh xe an toàn hơn hẳn. Thử nghiệm phanh của Vios 2021 cho thấy, đang chạy ở tốc độ 60 km/h đạp phanh, xe dừng lại sau quãng đường 11,7m, trong khi với nhiều đối thủ cùng phân khúc đều từ 12,2 m trở lên.

Ngoài những ưu điểm vượt trội kể trên, Vios còn được kế thừa những giá trị của Toyota như sự bền bỉ và tin cậy, ít hỏng hóc, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng thấp, phụ tùng phổ biến, dễ thay thế và giữ giá khi bán lại.

Cùng với chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho Vios, Hiệp hội Toyota miền Nam đã đưa ra những chính sách vô cùng ưu đãi hỗ trợ khách hàng 20-30 triệu phí trước bạ, tặng gói bảo hiểm vật chất 1 năm, cùng nhiều quà tặng khác.

Hệ thống đại lý Toyota tại TP.HCM luôn thực hiện các chương trình đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên đại lý trong mùa dịch Covid-19 cũng như đẩy mạnh hoạt động trực tuyến (online), giao xe tại nơi khách hàng yêu cầu,...

Bấm vào đây để tham khảo và đăng ký lái thử miễn phí Toyota Vios 2021.