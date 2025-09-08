Hồ Quang Hiếu tổ chức đám cưới, danh tính khách mời đầu tiên được hé lộ

Mới đây, nam diễn viên Quốc Trường đã chia sẻ thiệp cưới của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người đẹp Tuệ Như trong thời gian tới. Vậy là sau hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký kết hôn và dọn về sống chung nhà, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như chính thức tổ chức đám cưới.

Quốc Trường chia sẻ thiệp cưới của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như.

Cụ thể, Quốc Trường viết: "Thích quá! Sắp được đi đám cưới nữa rồi!" Chia sẻ của sao phim Về nhà đi con thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhiều người chúc mừng hạnh phúc của ca sĩ Hồ Quang Hiếu đồng thời hỏi về ngày vui của Quốc Trường.

Dân tình quan tâm đến biểu cảm của Quốc Trường khi nhận được thiệp mời cưới.

Ngày 16/4/2023, Hồ Quang Hiếu chính thức công khai mối quan hệ với bạn gái - người mẫu Tuệ Như (sinh năm 2000, quê Cà Mau) sau 3 tháng hẹn hò. Đến ngày 23/4, nam ca sĩ lãng mạn cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương. Chỉ một ngày sau đó, cả hai cùng đến UBND phường 11, quận Gò Vấp (TP.HCM) để đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. 10 ngày sau, Tuệ Như chuyển về sống chung tại nhà của Hồ Quang Hiếu.

Hồ Quang Hiếu đăng ký kết hôn với bạn gái sau 1 tháng quen biết.

Đến tháng 8/2023, nam ca sĩ tổ chức đám hỏi tại quê nhà tại thị trấn Năm Căn, Cà Mau - quê nhà của cô dâu. Trước đây, Hồ Quang Hiếu sống một mình trong căn nhà trị giá 30 tỷ đồng, cuộc sống chỉ xoay quanh việc đi hát rồi trở về nhà. Từ khi vợ dọn về chung sống, nam ca sĩ cảm nhận rõ niềm vui và hạnh phúc trong hôn nhân. Anh cho biết mình sống có trách nhiệm hơn, sau mỗi buổi chạy show đều nhanh chóng trở về tổ ấm để quan tâm, chia sẻ mọi vui buồn cùng vợ.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

“ Hôn nhân với tôi ngập tràn màu hồng và nhiều niềm vui. Giờ đây tôi có người nấu ăn, giặt giũ giúp nên cuộc sống càng thoải mái hơn (cười). Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tin rằng chắc chắn vẫn sẽ vui vẻ ”, Hồ Quang Hiếu chia sẻ. Đầu tháng 1/2025, cặp đôi đón con trai đầu lòng tên thân mật là Hin. Đến thời điểm hiện tại, con trai của nam ca sĩ đã được 8 tháng tuổi. Đây là thời điểm thích hợp để cặp đôi tổ chức đám cưới.

Vợ chồng ca sĩ Hồ Quang Hiếu bên con trai đầu lòng.

Ở tuổi 37, dù có danh tiếng và sự nghiệp vững vàng, Quốc Trường vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Nam diễn viên chia sẻ: “Hiện tại, tôi không có gì phải áp lực hay sốt ruột kết hôn, vì tôi luôn biết tận hưởng những gì mình đang có. Trước đây cha mẹ từng giục cưới, nhưng giờ họ cũng không còn nhắc nữa. Tôi cũng ít lo lắng, bởi đã tự chủ được tài chính”.

Quốc Trường là trai đẹp độc thân, đắt giá của showbiz Việt trong thời điểm hiện tại.

Anh cho biết không đặt tiêu chuẩn cụ thể cho bạn đời, chỉ mong người ấy có lòng biết ơn, sự bao dung, biết vun vén cho gia đình; ngoại hình chỉ cần ưa nhìn là đủ. Quốc Trường thừa nhận mình khá kỹ tính và có quan điểm sống riêng, vì vậy việc tìm được một người đồng điệu, hòa hợp không hề dễ dàng.



