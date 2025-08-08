Mới đây, trên mạng xã hội rộ lên nghi vấn đề mối quan hệ giữa ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người mẫu Thiên An trong quá khứ. Cụ thể, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã đề cập đến thông tin diễn viên Thiên An chuẩn bị sang nước ngoài sinh con. Tuy nhiên, nội dung này hoàn toàn không đi kèm bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

Dù chưa được kiểm chứng, thông tin trên đã nhanh chóng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người liên quan. Trên trang cá nhân của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và vợ là Tuệ Như, nhiều bình luận bắt đầu xuất hiện, nhắc tên Thiên An.

Người đẹp Tuệ Như đã có động thái mới trước loạt nghi vấn này. Cụ thể, bà mẹ một con đã đăng tải bức ảnh tình cảm bên chồng và viết ngắn gọn: "Dẫn đoàn mình hôm qua giờ đọc tin tức ở đâu mà sáng đến giờ dữ dội quá, câu trả lời nè nhen. Em mời đoàn mình giải tán ạ".

Tuệ Như lên tiếng khi chồng vướng ồn ào.

Động thái mới của Tuệ Như nhằm khẳng định tình cảm không thay đổi của cô dành cho chồng. Bên cạnh đó, người đẹp cũng không quá quan tâm đến quá khứ của bạn đời.

Vào khoảng tháng 3/2022, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh thân thiết giữa ca sĩ Hồ Quang Hiếu và diễn viên Thiên An. Thời điểm đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các video TikTok, tương tác vui vẻ và có phần gần gũi, khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm.

Hồ Quang Hiếu từng khẳng định chỉ là quan hệ hợp tác công việc với Thiên An.

Giữa lúc tin đồn rộ lên, Hồ Quang Hiếu đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Nam ca sĩ cho biết, anh và Thiên An chỉ đơn thuần hợp tác trong một dự án âm nhạc – cụ thể là MV Nơi em mãi mãi là bình yên. Trong sản phẩm này, Thiên An vào vai nữ chính, cùng Hồ Quang Hiếu thể hiện câu chuyện tình yêu nhiều cung bậc cảm xúc, kết thúc bằng bi kịch khi cô gái mắc bệnh qua đời, để lại chàng trai cô đơn trong ký ức.

Ở thời điểm đó, Hồ Quang Hiếu vẫn chưa công khai mối quan hệ với Tuệ Như – người sau này trở thành vợ anh. Do đó, nam ca sĩ từng được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" với Thiên An. Trước sự quan tâm của công chúng, Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ: "Thiên An rất yêu nghề, nhiệt tình và dễ thương. Dù cảnh quay vất vả, nắng nóng, em ấy vẫn thể hiện hết mình, không than vãn. Lúc mới gặp tôi, Thiên An còn kể từng bị nhầm là em gái tôi vì có nét giống nhau. Em ấy rất hòa đồng nên quá trình quay diễn ra thuận lợi. Những cảnh yêu thương cũng dễ phối hợp, dù đây là lần đầu hợp tác. Nhưng thật ra Thiên An còn nhỏ lắm, kém tôi 12 tuổi. Nhiều người nói hai đứa đẹp đôi mà kiểu như… chú cháu vậy. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, vẫn vui vẻ và hòa đồng."

Hồ Quang Hiếu kết hôn với Tuệ Như sau một thời gian ngắn hẹn hò.

Đến nay, cặp đôi có một con trai kháu khỉnh.

Hồ Quang Hiếu công khai tình cảm rồi cầu hôn người mẫu Tuệ Như hồi tháng 4/2023. Chỉ 1 tháng sau, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn tại phường. Họ cũng xác nhận đã về chung một nhà, lên kế hoạch có con trước, làm đám cưới sau. Đến nay, cả hai đã có một con trai kháu khỉnh 7 tháng tuổi.