Kể từ lúc bên bối tình ái với Jack bị khơi lại sau 5 năm, Thiên An không cập nhật cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội. Suốt gần 1 tháng qua, nữ diễn viên "đóng băng" trang cá nhân. Thế nhưng những thông tin liên quan đến Thiên An vẫn bị lan truyền rầm rộ trên khắp mạng xã hội, tạo nên làn sóng hoang mang, tò mò.

Như mới đây nhất, trên TikTok xuất hiện đoạn clip gần 2 triệu người xem có nội dung bàn về mối quan hệ giữa Hồ Quang Hiếu và Thiên An. Nội dung trong clip có đoạn cho rằng Thiên An đang chuẩn bị sang nước ngoài sinh con. Những thông tin này được lan truyền đều không đính kèm bất kì bằng chứng xác thực nào nhưng làm cuộc sống của người trong cuộc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên trang cá nhân của Hồ Quang Hiếu và vợ là Tuệ Như bắt đầu xuất hiện hàng loạt bình luận nhắc tên Thiên An. Trong khi đó, hiện tại Thiên An đã khoá bình luận hầu hết các trang mạng xã hội.

Giữa thời điểm này, nhiều người cũng thắc mắc vậy mối quan hệ thật giữa Hồ Quang Hiếu và Thiên An là gì mà bất thình lình bị nhắc chung.

Vào khoảng tháng 3/2022, xuất hiện một loạt hình ảnh thân mật giữa Hồ Quang Hiếu và Thiên An. Chưa kể, giai đoạn đó cả hai còn thường xuyên cùng nhau quay clip TikTok đu trend, tương tác thân thiết. Giữa lúc những bàn tán bắt đầu xuất hiện, Hồ Quang Hiếu đã tiết lộ cả hai chỉ là hợp tác trong dự án âm nhạc. Thiên An vào vai nữ chính trong MV Nơi em mãi mãi là bình yên của Hồ Quang Hiếu. Cả hai diễn kịch bản yêu nhau, trải qua nhiều thăng trầm nhưng biến cố đến là cô gái bị bệnh qua đời bỏ lại chàng trai sống trong những ký ức buồn.

Thời điểm đó, Hồ Quang Hiếu chưa công khai yêu và kết hôn với Tuệ Như nên anh được "đẩy thuyền" với Thiên An. Trước nghi vấn tình cảm, Hồ Quang Hiếu lên tiếng: "Thiên An rất yêu nghề, nhiệt tình và dễ thương. Dù cảnh quay có vất vả, nắng nóng... nhưng Thiên An vẫn thể hiện hết mình, không hề than vãn. Lúc gặp tôi, Thiên An có kể về việc lúc mới vào nghề bị dân mạng nhầm là em gái Hồ Quang Hiếu vì có nhiều nét tương đồng giống tôi. Thiên An rất hòa đồng nên các cảnh quay diễn ra trọn vẹn, cảnh yêu thương cả hai diễn cũng đạt, hòa hợp mà không gặp trở ngại nào dù đây là lần đầu cả hai hợp tác. Thiên An còn nhỏ lắm, kém tôi 12 tuổi. Mọi người nói đẹp đôi là kiểu như chú - cháu đó hả. Tôi và Thiên An vẫn vui vẻ, hòa đồng với nhau".

Sau lần hợp tác quay MV này, Thiên An và Hồ Quang Hiếu cũng không còn nhắc đến đối phương.

Thiên An từng là "nàng thơ" của Jack trong các MV Sóng Gió, Bạc Phận, Sao Em Vô Tình và Hoa Vô Sắc. Tuy nhiên đến tháng 8/2021 thì Jack vướng vào bê bối bắt cá nhiều tay, lúc này Thiên An cũng công khai thông tin đã có con chung với nam ca sĩ. Dù sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng ồn ào này đã khiến Jack vắng bóng trong làng giải trí suốt thời gian dài. Cách đây không lâu, Thiên An dính vào ồn ào khi phía Jack mở họp báo chia sẻ nhiều thông tin gây sốc liên quan đến mối quan hệ cả hai. Hiện tại, Thiên An giữ thái độ im hơi lặng tiếng, chưa phản hồi những lời từ phía Jack và mẹ chia sẻ.

Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi hồi tháng 11/2021, khi được hỏi về chuyện tình cảm sau lùm xùm, Thiên An chia sẻ: "Tình yêu đối với tôi bây giờ khác nhiều. Ngày trước nhắc đến tình yêu thì tôi sẽ nghĩ đó là tình yêu trai gái còn bây giờ thì hầu như không có suy nghĩ nữa. Hiện tại, An đặt hoàn toàn 100% tình yêu vào con, công việc nên hầu như chẳng có giây phút nào dành riêng cho mình".

Về phía Hồ Quang Hiếu, nam ca sĩ nay đã chính thức nhập hội "chồng nhà người ta". Bà xã của anh là người mẫu Tuệ Như, sinh năm 2000, kém chồng 17 tuổi. Sau khi thông báo tin vui, cả hai nhanh chóng tổ chức lễ ăn hỏi ở quê nhà đàng gái, sau đó cùng nhau đăng ký kết hôn và chung sống bên trong ngôi biệt thự 23 tỷ đồng. Cặp đôi cũng đã chào đón nhóc tỳ đầu lòng. Hồ Quang Hiếu cho hay cả hai có đồng điệu từ tâm hồn đến cách sống, cuộc sống sau khi về chung nhà rất vui vẻ, bình yên.

Không ít khán giả bày tỏ sự bức xúc tột độ trước tình trạng lan truyền thông tin sai lệch một cách thiếu trách nhiệm. Từ những câu chuyện chưa có xác nhận chính thức, một bộ phận netizen đã tự cho mình quyền phán xét, đẩy nhân vật chính vào vòng xoáy dư luận. Hơn bao giờ hết, cộng đồng mạng cần giữ sự tỉnh táo, chọn lọc kỹ càng nguồn tin trước khi chia sẻ hoặc đưa ra ý kiến, để không trở thành công cụ tiếp tay cho những nội dung độc hại.