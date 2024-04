Hồ Ngọc Hà dạy con điều cần làm khi đi lạc, phản ứng ngay lập tức của nhóc Lisa khiến mọi người bất ngờ

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ một đoạn clip rất đáng yêu, quay lại cảnh cô đang dạy 2 nhóc sinh đôi Lisa và Leon những điều cần làm khi đi lạc. Cô hỏi con: "Nguyên tắc thứ nhất khi đi lạc, mình sẽ làm gì nào?".

Ngay lập tức, Lisa và Leon trả lời được: "Đứng im một chỗ", "kêu to và đọc tên của mẹ mình" và "đọc số điện thoại của mẹ". Khi Hồ Ngọc Hà nhắc lại về việc kêu to tên của mẹ và ba, Lisa liền "thực hành" ngay lại tức. Cô nhóc kêu to và ngân dài giọng: "Mẹ Hà ơi, ba Kim ơi, bà ngoại ơi". Biểu cảm quá đỗi hài hước của Lisa khiến nhiều người phải ôm bụng cười.

Không ít cư dân mạng cũng hài hước đùa rằng: Chẳng cần phải hét to tên, với độ nổi tiếng hiện tại của 2 nhóc Lisa và Leon thì ai cũng biết là con mẹ Hà rồi! Bên cạnh đó, nhiều người cũng ngợi khen Hồ Ngọc Hà dạy con kỹ càng, cẩn thận.

Lisa thuộc lòng lời mẹ dạy

Cha mẹ cần dạy gì khi con chẳng may đi lạc?

Việc trẻ nhỏ đi lạc là điều không bậc cha mẹ nào muốn xảy ra. Tuy nhiên, trong trường hợp con không may đi lạc, bố mẹ cần dạy con 3 bước ứng phó quan trọng sau:

1. Dừng lại

Bố mẹ hãy dạy con dừng ngay những việc đang làm lại (ví dụ như đang chơi, đang chạy…) khi nhận ra mình bị lạc và không nên chạy ngay đi tìm bố mẹ.

Đôi khi vị trí của con với bố mẹ không quá xa nhưng vì hoảng loạn, con càng đi tìm thì càng xa vị trí bố mẹ. Trong trường hợp của bé gái trên, vì cứ tiếp tục đạp xe nên mới đi lạc quãng đường xa như vậy.

2. Nếu con lạc, hãy dừng tại nơi con đang đứng và gọi bố mẹ thật to

Việc hét lên sẽ an toàn hơn là giữ im lặng. Hầu hết kẻ xấu đều sẽ tìm những đứa trẻ không được chú ý để dẫn đi. Một đứa trẻ la hét sẽ thu hút sự chú ý và thường tránh được rủi ro.

3. Xác định người an toàn để xin giúp đỡ

Bố mẹ hãy dạy cho con biết những ai là người an toàn, có thể tin cậy nhờ giúp đỡ. Nếu con đi lạc ở nơi công cộng như siêu thị, rạp hát, công viên thì nên tìm đến những ông bố, bà mẹ có con nhỏ đi cùng hoặc những nhân viên mặc đồng phục.

Nếu ở ngoài đường phố, con có thể tìm đến các chú công an hoặc ghé vào nhà dân, một cơ quan ngay gần đó như ủy ban, ngân hàng để nhờ liên lạc với gia đình.

Bố mẹ hãy dặn con tuyệt đối không nhận quà của người lạ, không cho người lạ đụng chạm vào cơ thể. Con phải tránh xa các đối tượng tỏ vẻ tốt bụng quá mức như cho tiền, cho quà bánh hoặc đồ chơi để dụ dỗ đi cùng.