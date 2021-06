Hồ Ngọc Hà: “Chưa từng nuối tiếc tuổi trẻ, mọi trải nghiệm đều là xứng đáng”

Chúng tôi có dịp trò chuyện cùng Hà khi cô đang chuẩn bị cho ra mắt hình ảnh mới – một Hồ Ngọc Hà rất khác trong thiết kế độc đáo của NTK Công Trí.

Hà Hồ là kiểu phụ nữ bản lĩnh. Những ai đã làm việc với Hà đều nhận thấy sự mạnh mẽ, chủ động trong cả công việc và cuộc sống của nàng Hoa cỏ may này. Từ một cô gái sôi nổi, mạnh mẽ, Hà đang ngày càng gần hơn với hình ảnh một người mẹ ba con mặn mà, hạnh phúc bên gia đình. Dù chặng đường Hà đi đã chứng kiến không ít những khó khăn, thử thách nhưng đối diện với Hà, người ta luôn cảm nhận được một sức hấp dẫn đặc biệt.

Hà Hồ gợi cảm, quyến rũ trong thiết kế độc đáo của NTK Công Trí.

Trải qua 2 lần sinh nhưng Hà vẫn luôn tạo được sức hút đặc biệt mỗi lần xuất hiện. Hà nghĩ như thế nào về sự quyến rũ của người phụ nữ?



Hà rất thích câu nói "Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình". Câu nói này nhắc nhở Hà luôn luôn phải chăm chút cho mình đẹp hơn mỗi ngày cả về mặt trí tuệ và nhan sắc. Bởi Hà nghĩ sức hút của người phụ nữ đến từ cả hai khía cạnh này. Mình càng đầu tư thời gian, công sức để nâng niu thì vẻ đẹp càng trở nên bền vững. Vẻ đẹp được bồi đắp bằng sự tự tin, bằng sự trân trọng với chính bản thân mình chắc chắn sẽ ấn tượng, quyến rũ trong mắt những người yêu mến mình và không thể bị thời gian đánh bại.

So với Hồ Ngọc Hà của năm 20, 30 tuổi, Hà cảm nhận thế nào về vẻ đẹp của Hồ Ngọc Hà ở hiện tại?

Vốn không có một tiêu chuẩn nào về vẻ đẹp của người phụ nữ ở từng độ tuổi. Phụ nữ tuổi 40 không thể đọ với vẻ đẹp mơn mởn của tuổi 18 nhưng lại có sự sâu sắc, chín chắn mà tuổi đôi mươi không thể có được. Phụ nữ trưởng thành sẽ càng tự tin vào bản thân, vào những kinh nghiệm sống cũng như kiến thức xã hội, chăm sóc sắc đẹp mà mình có. Dù thời gian có làm hằn in những nếp nhăn tuổi tác nhưng Hà nghĩ rằng, cần phải biết cách vận dụng những kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được để nuôi dưỡng và duy trì sức hấp dẫn của bản thân.

Dù ở độ tuổi nào, Hà nghĩ cũng cần phải biết cách để duy trì sự quyến rũ của bản thân

Nếu được quay trở lại độ tuổi 20, Hà có muốn thay đổi điều gì không?

Có lẽ tuổi đôi mươi là khoảng thời gian rực rỡ nhất của người phụ nữ với nguồn năng lượng và làn da căng tràn sức sống. Hà cũng đã sống và yêu hết mình. Hà từng quyết định sinh Subeo ở tuổi 25 – khi Hà cảm thấy mình đẹp nhất với sự nghiệp nở rộ, nhiều cơ hội để khẳng định và bứt phá. Tuy nhiên, nếu được quay trở lại quá khứ một lần nữa, Hà sẽ vẫn lựa chọn như vậy. Với Hà, mọi thứ đều là xứng đáng. Sau này khi quyết định sinh thêm Leon và Lisa, Hà càng biết ơn những quyết định của Hà tuổi 20.

Nhìn lại những cột mốc đã qua, Hà hạnh phúc và hài lòng với mình trong hiện tại - chín chắn hơn, sâu sắc hơn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống quý báu hơn để biết cân bằng giữa công việc và gia đình.

Vậy còn 10 năm nữa thì sao, Hà nghĩ mình sẽ trở thành người phụ nữ như thế nào?

Như Hà đã chia sẻ, tuổi tác hay dấu vết thời gian chỉ là một khái niệm nhắc nhở bản thân mình đã sống và có những trải nghiệm thực sự phong phú trong cuộc đời. Đó là lý do mỗi người phụ nữ nên trân trọng từng phút giây của hiện tại, yêu thương mình để duy trì nhan sắc và một làn da khỏe mạnh. Tất nhiên, Hà mong muốn Hà của 10 năm sau sẽ sâu sắc hơn, mặn mà hơn và tất nhiên là hạnh phúc rồi. (cười)

Không ai tránh được quy luật của thời gian cả. Thế nên Hà của hiện tại rất chú trọng chăm sóc bản thân. Hà cùng gia đình mình luôn cố gắng duy trì thói quen ăn uống điều độ, đi ngủ sớm. Hà cũng sử dụng các sản phẩm làm đẹp da từ bên trong uy tín để chăm sóc da như Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 82X Sakura Placenta để hỗ trợ là đẹp da. Đối với Hà, làm đẹp là cách để tận hưởng cuộc sống, thay đổi chính bản thân và tự tin đối diện với mình ở tương lai.

Công chúng đang được thấy một Hà Hồ viên mãn trong tình yêu, Hà có thể chia sẻ bí quyết của Hà để khiến cho tình yêu hạnh phúc hơn?



Hà nghĩ rằng phụ nữ khi yêu ai sẽ yêu rất say mê, điên cuồng bất kể ở độ tuổi nào. Hà cũng từng như vậy. Chỉ khi bước vào một cuộc hôn nhân, Hà mới nhận thấy rằng, ngoài tình yêu thì phụ nữ cũng cần lựa chọn một người đàn ông mang lại cảm giác an toàn cho mình. Cảm giác an toàn ở đây là dễ dàng bày tỏ, chia sẻ với nhau về mọi điều trong cuộc sống. Chỉ khi được thoải mái là bản thân mình như vậy, phụ nữ mới thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Liệu tình yêu thăng hoa sẽ khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn?

Chắc chắn rồi. Một người phụ nữ hạnh phúc thường lúc nào cũng sẽ tràn đầy năng lượng, cũng xinh đẹp - và ngược lại. Chính vì thế Hà thấy bí quyết để phụ nữ luôn xinh đẹp chính là bên cạnh việc ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, lựa chọn những sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cơ thể phù hợp với mình thì đặc biệt nhất là cần tạo dựng được cuộc sống thật hạnh phúc theo cách mình muốn.

Hà hài lòng với những gì mình đang có: gia đình, các con và cả chính bản thân Hà nữa. Niềm hạnh phúc này bắt đầu từ việc biết yêu bản thân, không ngừng nỗ lực để làm những gì mình muốn và luôn chăm chút cho làn da, cơ thể trẻ trung, rạng ngời.

Bí quyết để phụ nữ luôn xinh đẹp là chú trọng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và lựa chọn sản phẩm hỗ trợ làm đẹp da từ bên trong.

Rất cám ơn Hà với những chia sẻ này. Xin chúc Hà ngày càng hạnh phúc hơn bên gia đình nhỏ của mình!

Art Director: Alex Fox

Stylist: Tigrebia

Makeup Artist: Kuny Lee

Photographer: Huynh Tri Nghia

Cinematographer: Kai Nguyen Hai