Hình tượng nữ chính mạnh mẽ "lên ngôi" trên phim truyền hình Hàn Quốc năm 2022

Nhiều nữ diễn viên Hàn Quốc đang cố gắng phá bỏ định kiến rằng phụ nữ là những người cần sự bảo vệ và giúp đỡ của nam giới bằng cách đa dạng hoá các nhân vật nữ trên màn ảnh.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực đưa phụ nữ vào các vai trung tâm, nhưng không có kết quả đáng chú ý nào kể từ bộ phim truyền hình cổ trang "The Great Queen Seondeok" (2009) của đài MBC, trong đó các diễn viên Ko Hyun Jung và Lee Yowon được hoan nghênh vì những vai diễn thể hiện người phụ nữ với mơ ước được lên ngôi vương.

Kim Hye Soo vào vai thẩm phán Shim Eun Seok đầy lôi cuốn.

Tuy nhiên, truyền hình Hàn Quốc chứng kiến sự lên ngôi của hình tượng nữ chính mạnh mẽ trong năm 2022. Trong đó phải kể đến bộ phim "Toà án vị thành niên" với sự góp mặt của nữ diễn viên Kim Hye Soo vào đầu năm nay. Là diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, Kim Hye Soo đã cho thấy năng lực diễn xuất ấn tượng, khắc hoạ một nữ thẩm phán nghiêm khắc, uy quyền Shim Eun Seok đầy lôi cuốn, đưa ra những phán đoán, góc nhìn khác biệt về tội phạm vị thành viên của Hàn Quốc và vạch trần những vấn đề nổi cộm trong xã hội nước này.

“Toà án vị thành viên” đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Hàn Quốc và không phải tiếng Anh của Netflix sau khi công chiếu vào ngày 25/2 và được xem ở 190 vùng lãnh thổ khác nhau.

Cũng trong năm nay, Kim Hye Soo xuất sắc khi tiếp tục dẫn dắt một tác phẩm nữa mang tên "Dưới bóng trung điện". Đây là bộ phim cổ trang gây sốt khi kể về hành trình dạy dỗ, bảo vệ và đưa con lên ngôi thế tử của Trung điện Hwaryeong. Im Hwaryeong là một Trung điện đức độ, thông minh, người luôn đứng về phía chính nghĩa và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ các con. Dù muốn con trai lên ngôi thế tử nhưng không vì vậy mà Hwaryeong chấp nhận sử dụng mưu hèn kế bẩn. Nàng đặt tình yêu thương con cái lên hàng đầu, cố gắng dạy dỗ chúng trở thành những người thừa kế ngai vàng anh minh, sáng suốt. Các pha lật kèo của Hwaryeong trước phe phản nghịch luôn khiến khán giả “trầm trồ”.

"Chị đại" tiếp tục ghi dấu với vai Trung điện trong bộ phim "Dưới bóng Trung điện".

Truyền hình Hàn Quốc năm nay cho thấy sự đa dạng ở hình tượng nữ chính. Bộ phim “25, 21” của đài cáp tvN thể hiện tình bạn giữa hai vận động viên đấu kiếm tuổi teen Na Hee-do (do Kim Taeri thủ vai) và Ko Yurim (do Bona thủ vai). Bộ phim đề cao mối quan hệ đặc biệt giữa các nhân vật nữ trong một thể loại.

Trong khi mối tình lãng mạn của Na Heedo hình thành một cốt truyện chính, nhiều khán giả đã bị mê hoặc bởi tình bạn của các vận động viên tuổi teen, phát triển từ mối quan hệ thần tượng - người hâm mộ thành đối thủ và sau đó là bạn thân.

Chia sẻ về nhân vật, Kim Tae Ri cho biết: "Hee Do rất tươi sáng và đầy năng lượng. Cô bé khác những nhân vật trước đây của tôi. Cô bé rất tự tin và quyết tâm làm điều mình thích và có thể làm. Hee Do rất giống tôi". Để hoá thân thành nhân vật, Kim Tae Ri đã phải học đấu kiếm trong khoảng 6 tháng trước khi phim khởi quay.

Kim Tae Ri nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Baeksang 2022 với vai diễn Na Heedo.

“25, 21” đứng đầu bảng xếp hạng trong số các chương trình truyền hình phát sóng cùng khung giờ trong hơn một tháng. Loạt phim hài lãng mạn này đã vươn lên vị trí số 1 tại 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Arab Saudi, Indonesia,... Vai diễn Na Heedo mang về giải thưởng Baeksang 2022 cho nữ diễn viên Kim Tae Ri.

Một trong những thành công vượt bậc của phim truyền hình Hàn Quốc trong năm 2022 không thể không kể đến "cơn sốt" "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo". Sau khi công chiếu vào ngày 29/6, bộ phim pháp lý do Park Eun Bin thủ vai chính đã ghi nhận mức rating tăng nhanh theo từng tập. Đặc biệt trên nền tảng Netflix, bộ phim cũng đứng đầu bảng xếp hạng tỷ lệ người xem các chương trình truyền hình tiếng nước ngoài nhiều tuần liên tiếp.

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" kể về câu chuyện của Woo Young Woo (Park Eun Bin), một cô gái trẻ thông minh với trí nhớ vượt trội nhưng thiếu kỹ năng xã hội do mắc bệnh tự kỷ. Bắt đầu công việc đầu tiên tại công ty với tư cách là luật sư, Woo Young Woo phải đối mặt với những thách thức và định kiến bên ngoài phòng xử án khi cô thắng các vụ kiện với sự giúp đỡ của luật sư tập sự Lee Jun Ho (Kang Tae Oh) và luật sư cấp cao Jung Myung Seok (Kang Ki Young). Phim mô tả những cuộc đấu tranh và thành công của cô với tư cách là một luật sư khi sử dụng trí nhớ ấn tượng và quá trình suy nghĩ sáng tạo của mình để giải quyết các vụ án.

Xoay quanh hai đề tài chính: cuộc sống của người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và luật pháp, “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" không hề khô khan và nặng nề từ ngữ chuyên môn mà nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn. Với sự hiểu biết về bệnh tự kỷ, đạo diễn Yoo In Sik và biên kịch Moon Ji Won đã khắc họa một bức tranh đơn giản, đặc biệt nhưng đầy ấm áp về những con người không may mắc chứng bệnh này.

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" được coi là “Squid game” thứ hai khi tạo nên "cơn sốt" trong năm 2022.

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" được coi là “Squid game” thứ hai khi ghi nhận tổng cộng 23,95 triệu giờ xem một tuần sau khi phát hành. Bằng chứng cho thấy mức độ nổi tiếng của “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” là từ khóa được tìm kiếm phổ biến thứ hai trên Google tại Hàn Quốc trong năm nay. Thành công vượt bậc này đã giúp đài cáp ENA đạt lượng người xem kỷ lục, từ đó mở ra nhiều cơ hội để sản xuất phần 2 của loạt phim.

Bộ phim "39" của JTBC cũng thể hiện một phong cách "nữ tính" khác với bộ ba người bạn thân nhất gồm Cha Mi Jo (do Son Ye-jin thủ vai), Jeong Chan Young (do Jeon Mi-do thủ vai) và Jang Joo Hee (do Kim Ji-hyun thủ vai) cùng cuộc sống tình yêu của họ khi sắp bước sang tuổi 40.

Giới thiệu về tình bạn 20 năm của những người phụ nữ, tình bạn bền chặt hơn cả mối quan hệ gia đình và sự gắn bó lãng mạn của họ, “39” đã thu hút sự chú ý của cả người xem toàn cầu. Phim cũng được xếp hạng trong bảng xếp hạng top 10 của Netflix vào tháng 3.

Năm 2022, số lượng những bộ phim lấy nữ chính làm trung tâm tăng nhanh. Chia sẻ với The Korea Herald, nhà phê bình văn hóa Hwang Jinmi tin rằng xu hướng này có thể sẽ tiếp tục vào năm 2023.

“Phim truyền hình chủ yếu được khán giả nữ yêu thích. Và họ đã xem đủ câu chuyện Lọ Lem, trong đó một phụ nữ xuất thân nghèo khó phải lòng nam chính giống hoàng tử. Tôi nghĩ những người sáng tạo nội dung đã nhận ra mong muốn của người xem về sự đa dạng trong các nhân vật nữ. Với diễn xuất và khả năng truyền tải câu chuyện mạnh mẽ của các nữ diễn viên hiện đã được chứng minh, tôi nghĩ khán giả có thể mong đợi được xem nhiều bộ phim truyền hình như vậy hơn”, nhà phê bình văn hoá Hwang Jinmi nói.