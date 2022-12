Nam chính ở phim Hàn có tỷ suất người xem đứng đầu hiện tại: Chủ nhân của loạt vai phụ đau lòng nhất

Hiện tại Three Bold Siblings vẫn đang là dự án dài tập sở hữu tỷ suất người xem đứng đầu, là kỷ lục khó nhằn mà bất cứ phim nào khác hiện tại phải đuổi theo. Không chỉ có cốt truyện thiên hướng gia đình dễ xem dễ cảm, Three Bold Siblings còn thu hút ở mối quan hệ của cặp đôi chính, do Lee Ha Na và Im Joo Hwan thủ vai.

Trong Three Bold Siblings, Im Joo Hwan vào vai nam chính Lee Sang Joon - một nghệ sĩ nổi tiếng, thông minh và tài giỏi. Ngay từ nhỏ, anh đã được gia đình yêu thương và cũng mong ước mai sao mình có một mái ấm nhỏ như vậy. Ước mơ của anh đã thành sự thật khi anh gặp lại tình đầu Tae Joo (Lee Ha Na), sau đó đem lòng yêu và kết hôn. Trong phim, cả hai có nhiều phân cảnh vô cùng tình tứ, nhất là khi ngoài đời cả hai diễn viên lại là bạn đồng niên.



Tình yêu giữa chàng diễn viên hạng A và tình đầu trong Three Bold Siblings

Sinh năm 1982, Im Joo Hwan đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn đi học. Thuở trung học, anh gia nhập đội kịch và bắt đầu bén duyên với diễn xuất. Đến năm 18 tuổi, nam sinh họ Im đã đoạt giải trình diễn xuất sắc nhất khi tham gia vở The Good Doctor. Thậm chí, anh còn từng thử sức với vai trò đạo diễn khi cầm trịch một vở kịch dài tại trường.

Sau khi tốt nghiệp, Im Joo Hwan gia nhập công ty The Men với vai trò người mẫu ảnh. Trong thời gian đó, anh tiếp tục học đại học chuyên ngành diễn xuất, bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ với nghệ thuật thứ 7. Anh bắt đầu có những vai nhỏ đầu đời vào năm 2004, thế nhưng phải đến 2006 thì anh mới được chú ý. Hai dự án đình đám mà Im Joo Hwan có cơ hội tham gia gồm Bà Chúa Tuyết và Vườn Sao Băng (trong vai anh trai của "chàng gốm" Yi Jung).

Im Yoo Hwan trong Vườn Sao Băng

Xuyên suốt sự nghiệp, Im Joo Hwan đã trải qua biết bao thăng trầm và những lần lũng đoạn. Thế nhưng nam diễn viên chưa từng bỏ cuộc, trái lại ngày càng được khán giả biết đến nhờ thể hiện nhiều vai nam phụ ghi dấu ấn. Những vai của anh không có vai trò trung tâm, song đáng nhớ do mang đến những tình tiết đau buồn, tréo ngoe cho bộ phim. Đơn cử là anh cảnh sát Sung Jae trong Oh My Ghost, anh giám đốc Ji Tae của Uncontrollably Fond, hay ác thần Hoo Ye trong Cô Dâu Của Thủy Thần.

Những vai phụ của anh đều khiến khán giả đau lòng

Hiện tại Im Joo Hwan đang có được thành công với Three Bold Siblings. Với diễn xuất chắc tay, anh chàng đang là ứng cử viên sáng giá cho những giải thưởng cuối năm, đặc biệt là tại KBS Drama Awards 2022 diễn ra vào ngày 31/12 tới.