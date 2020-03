Hình thành 5 thói quen này, dân công sở dù làm việc tại nhà cũng sẽ là nhân viên "siêu năng suất" của công ty

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp công ty đã cho phép nhân viên của mình làm việc tại nhà nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, bên cạnh kha khá dân công sở hào hứng với quyết định này thì cũng có không ít người cảm thấy “mất hết cả hứng” với lý do kinh điển: Làm việc tại nhà không quen, con cái chó mèo quây quần dễ gây mất tập trung,...

Thôi thì đây không còn là việc thích hay không thích nữa, tình hình chung chúng ta phải cùng nhau làm việc tại gia cho an toàn chính mình, an toàn gia đình, an toàn tập thể. Vậy nên, để giúp những cá nhân công sở đang cảm thấy khó chịu khi làm việc tại nhà, xin chia sẻ 5 thói quen giúp phá bỏ rào cản tinh thần ấy.

Thậm chí, khi thuần thục các thói quen này rồi, bạn hoàn toàn có khả năng trở thành một nhân viên làm việc từ xa siêu năng suất nữa đấy!

Bắt đầu làm việc càng sớm càng tốt

Thói quen đầu tiên cần cải thiện để làm việc tại nhà một cách hiệu quả là triển khai danh sách việc cần làm ngay khi bạn thức dậy, càng sớm càng tốt. Thời điểm tinh mơ ánh bình minh bắt đầu len lỏi, trẻ chưa ngủ dậy, già đang tập dưỡng sinh, bạn hoàn toàn có đủ sự yên tĩnh để một mình một cõi với “người bạn” công việc.

Tất nhiên, chưa cần phải lao đầu làm liền một mạch đâu, chỉ cần lên kế hoạch kèm thời gian biểu hợp lý mà thôi, sau đấy dùng bữa sáng, uống tách cà phê, xong cứ theo kế hoạch đã định mà làm. Thử một hôm đảm bảo bạn sẽ cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Dành buổi sáng cho những công việc quan trọng

Phân bổ công việc hợp lý là một trong những cách giúp dân công sở làm việc năng suất nhất dù ở bất kỳ môi trường nào. Theo đó, khi làm việc tại nhà, như đã nói, buổi sáng mang đến cho chúng ta khá nhiều năng lượng và sự yên tĩnh cần thiết để làm việc, cho nên, hãy tập trung hoàn tất các việc quan trọng nhất trong ngày trước khi mặt trời kéo lên đến đỉnh.

Nghĩ mà xem, giai đoạn người người hạn chế ra đường vì dịch Covid-19, rất có thể thím hàng xóm trưa nay sẽ mở karaoke mà hát 7749 bài, hoặc đại gia đình nhà bên mở tiệc cùng nhau ăn uống,... vâng, trong hoàn cảnh có khả năng xảy ra rất cao đó, thử hỏi sao bạn tập trung được cơ chứ!

Xây dựng góc làm việc nghiêm túc

Làm việc tại nhà không hiếm khi chúng ta bị phân tâm hoặc bị quấy nhiễu bởi sự tác động của ngoại cảnh như khoảnh khắc tập trung cao độ bỗng liếc mắt trong thấy con mèo cưng nằm ngủ trên ghế sofa với bộ dạng dễ thương mời gọi hết sức có thể,... kiềm nén thế nào được mà không chạy tới xoa xoa nó, cứ thế, công việc cứ bị gián đoạn, trì trệ mãi không xong.

Cho nên, điều cần làm là hãy xây dựng cho mình một góc làm việc thật sự nghiêm túc với tầm nhìn và không gian tĩnh lặng, trong phòng riêng đóng kín cửa hay nơi nào đó đại loại vậy. Ngoài ra, tránh xa chiếc giường êm ái và cái tủ lạnh đầy ắp đồ ăn của bạn nữa. Tưởng tượng làm việc như “bế quan tu luyện” trong phim kiếm hiệp ấy, dù có thể nào cũng không để bản thân “tẩu hỏa nhập ma” vì phân tâm nhé!

Triệt tiêu tiếng ồn bằng mọi cách có thể

Tiếng ồn - kẻ thù không đội trời chung của mọi dân công sở, khổ nỗi khi làm việc tại nhà, “kẻ thù” này tác oai tác quái hùng mạnh hơn bao giờ hết. Vì vậy, để tránh bị tiếng ồn quấy nhiễu, chúng ta không cách nào khác là tìm cách triệt tiêu nó.

Về phần công nghệ, hãy tìm mua cho bản thân một cặp tai nghe chống ồn. Nếu không có thói quen sử dụng tai nghe trong lúc làm việc, hãy xây dựng góc làm việc trong phòng kín, tránh những khu vực ồn ào trong nhà xa nhất có thể.

Đánh giá về một ngày làm việc tại gia trước khi ngủ

Khi đã thực hiện được một ngày làm việc đảm bảo được 4 yêu cầu trên, đến tối trước khi đi ngủ dân công sở nên dành ra ít phút để nhìn nhận lại hiệu quả mà mình đã đạt được. Trên đời này hoàn toàn chẳng có lời khuyên nào là đúng tuyệt đối với tất cả, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính cơ mà. Đánh giá ngày làm việc trước khi ngủ chính là cách để mình chỉnh sửa lại những gì chưa phù hợp với bản thân và hoàn cảnh.

Ví dụ như sáng nay bạn cố hết sức dậy thật sớm để làm những công việc quan trọng, dù yên tĩnh nhưng vẫn không tài nào tập trung nổi, trong khi đó sau 30 phút ngủ trưa, bạn làm việc tốt hơn bao giờ hết. Hiển nhiên lúc này, bạn hãy nhanh chóng điều chỉnh lại kế hoạch để ngày mai làm việc hiệu quả hơn.

Hoặc hàng xóm nhà bạn cứ thích hát karaoke vào buổi sáng hay nhà bạn gần chợ nên buổi sáng rất ồn, không tài nào tập trung làm việc được. Tìm phương án thay thế đi thôi. Vài phút đánh giá trước khi ngủ trông vậy mà có ích lắm, dân công sở nên duy trì.

Làm việc tại nhà trong giai đoạn dịch Covid-19 có thể là thách thức đối với nhiều dân công sở. Tuy nhiên, cách bạn chọn đối mặt với thử thách đó sẽ không chỉ quyết định năng suất của bạn mà đôi khi nó còn quyết định sức khỏe tinh thần và thậm chí là hạnh phúc của chính bạn. Cho nên hãy tích cực chủ động hình thành thói quen để vượt qua thử thách, dân công sở nhé!