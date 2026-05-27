Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh

Ngày 27/5, đoàn phim Người Được Chọn chính thức bước vào những ngày quay đầu tiên sau lễ khai máy. Tác phẩm do đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp và đồng đạo diễn Nguyễn Tôn Anh Quân cầm trịch, dự kiến ra rạp ngày 6/11/2026, do Galaxy Studio phát hành.

NSƯT Hoài Linh đảm nhận vai thầy Thạch, một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố với chiều sâu tâm lý phức tạp. Đây là nhân vật then chốt trong mạch truyện. Điểm thú vị là vai diễn này không chỉ phù hợp với hành trình nghệ thuật của Hoài Linh mà còn gắn liền với đời sống tâm linh thực tế của anh, khi chính nam nghệ sĩ là người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.

Đạo diễn Mai Thế Hiệp tiết lộ quá trình thuyết phục nam nghệ sĩ không hề dễ dàng: "Ban đầu anh Linh chưa nhận lời. Tôi phải gửi kịch bản cho anh nhiều lần và chia sẻ rất nhiều. Anh nói phải đọc kịch bản trước đã. Sau khi đọc đến bản thứ sáu, thứ bảy thì anh mới đồng ý tham gia."

Sự kỹ lưỡng đó không dừng lại ở khâu nhận vai. Theo đạo diễn, trong quá trình phát triển kịch bản, Hoài Linh đã góp ý trực tiếp để nhân vật có thêm chiều sâu, mâu thuẫn và màu sắc. "Bản thân tôi là người phụng sự Thánh, anh Linh cũng vậy. Anh giống như một người đi trước của mình", Mai Thế Hiệp chia sẻ.

Hai năm gần đây, Hoài Linh ghi dấu ấn điện ảnh với vai người cha lam lũ nuôi con trong Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn, cả hai đều vượt mốc trăm tỷ đồng. Với Người Được Chọn, anh tiếp tục chọn những vai có chiều sâu nội tâm thay vì dựa vào thế mạnh hài quen thuộc.

Đứng cạnh Hoài Linh là NSƯT Hạnh Thúy trong vai bà Xoan, cũng là một người hầu đồng. Nữ nghệ sĩ đang trong giai đoạn thăng hoa hiếm thấy: Cô vừa xác lập kỷ lục là nghệ sĩ ưu tú duy nhất góp mặt trong tám tác phẩm liên tiếp vượt trăm tỷ đồng tại phòng vé Việt trong năm 2026. Người Được Chọn là dự án tiếp theo trong chuỗi hành trình đó.

Bên cạnh hai cây đại thụ, bộ phim cũng mở cửa cho những gương mặt mới. Huỳnh Phúc là cái tên hoàn toàn xa lạ với điện ảnh Việt, vượt qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao để giành lấy vai chính. Mai Ngô được giao một vai nữ quan trọng, tiếp tục khẳng định thực lực sau loạt dự án gần đây. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của NSƯT Văn Báu, ca sĩ Phương Thanh, Thanh Hương, Gon Pink và Võ Đăng Khoa.

Về phần đạo diễn Mai Thế Hiệp, anh là gương mặt quen thuộc với giới trong nghề ở vai trò acting coach và người huấn luyện diễn xuất cho nhiều thế hệ diễn viên.

Với Người Được Chọn, anh ấp ủ đưa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ và văn hóa hầu đồng lên màn ảnh rộng, không phải như một yếu tố kỳ bí mà như một phần gốc rễ của bản sắc Việt: "Tôi mong muốn được chia sẻ những góc nhìn về văn hóa Việt Nam, những điều mà tôi yêu quý, để các bạn trẻ cũng có thể yêu và trân trọng văn hóa dân tộc mình hơn."

