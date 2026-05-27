Diễn viên Tú Oanh, Đoàn Thúy Trang cùng dàn nghệ sĩ Việt góp mặt tại triển lãm “Nét họa áo ta”

Vào lúc 17h ngày 26/5/2026, lễ khai mạc triển lãm "Nét họa áo ta" đã diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Sự kiện do nhà thiết kế (NTK) Cao Minh Tiến tổ chức, quy tụ NTK kiêm Hoa hậu Ngọc Hân, NTK Chế Quyết Tiến cùng các sinh viên Khoa Dệt may & Thời trang, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 2/6/2026.

Lễ khai mạc gây chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ đình đám: Diễn viên Tú Oanh, diễn viên Thanh Hương, ca sĩ Đoàn Thúy Trang, Sao mai Nguyễn Thu Hằng, ca sĩ Tuấn Cry, rapper Double 2Ti, MC Phí Linh, MC Mỹ Lan, DJ Tít và ca sĩ Nguyễn Minh Ngọc. Màn trình diễn ra mắt bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến còn có sự tham gia đặc biệt của ca sĩ Vũ Thùy Linh (Trộm Vía) và Quán quân Top Model Look International 2024 Trần Bảo Châu.

Diễn viên Tú Oanh

Ca sĩ Tuấn Cry

MC Phí Linh

Áo dài gặp gỡ di sản từ tranh Đông Hồ đến bia Tiến sĩ

Trong khuôn khổ triển lãm, NTK Cao Minh Tiến giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ. Những biểu tượng quen thuộc, bảng màu đặc trưng và tinh thần vui tươi của dòng tranh này được anh chuyển hóa thành ngôn ngữ thời trang hiện đại, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa di sản thị giác truyền thống và sáng tạo đương đại.

NTK Cao Minh Tiến và ca sĩ Đoàn Thúy Trang

MC Mỹ Lan

Ca sĩ Vũ Thùy Linh

Cũng tại sự kiện, Cao Minh Tiến chính thức ra mắt cuốn sách ảnh về áo dài Việt Nam kết tinh của hơn 10 năm làm nghề. Cuốn sách ghi lại hành trình hình thành của áo dài từ những nét phác thảo đầu tiên, qua công đoạn lên rập, cắt may, đến sự hoàn thiện qua từng giai đoạn lịch sử. Đây cũng là ký ức về những chuyến đi mang áo dài Việt "chu du" khắp năm châu của anh, với mong muốn kể cho bạn bè quốc tế nghe về vẻ đẹp và niềm tự hào của tà áo dân tộc.

Rapper Double 2Ti

Phần trưng bày của NTK Ngọc Hân cũng nhận được nhiều sự chú ý khi cô mang đến bộ sưu tập áo dài phát triển từ đề tài tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ, lấy cảm hứng từ hoa văn, họa tiết chạm khắc trên bia Tiến sĩ tại chính Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Những giá trị lịch sử và tinh thần hiếu học ngàn năm được cô chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế đương đại, khép lại khoảng cách giữa tri thức, di sản và thời trang.

Nhiều thế hệ sáng tạo, một thông điệp chung về bản sắc Việt

NTK Chế Quyết Tiến mang đến không gian trưng bày ấn tượng với những thiết kế mini couture trên các ma-nơ-canh thu nhỏ, xinh xắn như búp bê nghệ thuật. Mỗi thiết kế là một tác phẩm thủ công tỉ mỉ, phản ánh tinh thần văn hóa Việt qua chất liệu và phom dáng đặc sắc. Đáng chú ý là thiết kế sắc hồng mang âm hưởng văn hóa hầu đồng, từng được nghệ sĩ Hòa Minzy trình diễn trong sản phẩm âm nhạc gần đây.

Các sinh viên Khoa Dệt may & Thời trang cũng góp phần làm phong phú thêm cho triển lãm bằng những thiết kế áo dài cách tân mang góc nhìn trẻ trung và sáng tạo. Từ việc làm mới phom dáng, thử nghiệm chất liệu đến ứng dụng họa tiết truyền thống theo ngôn ngữ đương đại, các bạn trẻ thể hiện cách thế hệ mới tiếp nối và làm sống lại di sản văn hóa theo cách gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

Mang thông điệp "Áo dài dành cho mọi thế hệ, mọi lứa tuổi và những người yêu văn hóa Việt", triển lãm "Nét họa áo ta" không chỉ là sự kiện thời trang mà còn là không gian văn hóa mở – nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, và áo dài tiếp tục là biểu tượng sống động của bản sắc dân tộc. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 2/6/2026 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

PV