(Ảnh: Xportnews)

Kim Se-ui, người đứng đầu kênh YouTube gây tranh cãi HoverLab, hay còn gọi là Viện Garo Sero, đã bị bắt giữ trong tuần này khi cảnh sát Hàn Quốc kết luận rằng các đoạn ghi âm trước đây được đưa ra làm bằng chứng chống lại Kim Soo Hyun được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Tòa án Quận Trung tâm Seoul hôm thứ Ba tuần này (theo giờ địa phương), Thẩm phán Boo Dong-sik đã phê duyệt lệnh bắt giữ Kim Se-ui với các cáo buộc bao gồm phỉ báng, cố gắng ép buộc, đe dọa và vi phạm pháp luật liên quan đến việc phân phối nội dung được sản xuất bất hợp pháp. Tòa án cho biết có những lo ngại về việc tiêu hủy bằng chứng và nguy cơ bỏ trốn.

Kim Se-ui bị cáo buộc lan truyền những thông tin sai lệch thông qua các chương trình phát sóng trên YouTube, cho rằng cái chết của Kim Sae Ron có liên quan đến Kim Soo Hyun. Ông ta cũng công khai cáo buộc Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô vẫn còn là vị thành niên, một cáo buộc mà nam diễn viên đã nhiều lần phủ nhận.

Vụ việc thu hút sự chú ý cả trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc vào năm ngoái sau khi Kim Se-ui tổ chức họp báo và công bố đoạn ghi âm mà ông ta cho là của Kim Sae Ron thảo luận về những chi tiết gây sốc liên quan đến Kim Soo Hyun. Đoạn ghi âm nhanh chóng lan truyền trên mạng và gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng đối với nam diễn viên.

Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông địa phương hiện cho biết cảnh sát tin rằng đoạn ghi âm được tạo ra bằng công nghệ giọng nói AI. Theo yêu cầu lệnh bắt giữ từ Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul được báo JoongAng Ilbo trích dẫn ngày 21 tháng 5, các điều tra viên cho biết Kim Se-ui đã lan truyền thông tin sai lệch để trục lợi tài chính, bao gồm cả doanh thu từ YouTube.

Cảnh sát cho biết Kim Se-ui "biết rằng nam diễn viên Kim không hẹn hò với người đã khuất khi cô ấy còn là vị thành niên" nhưng vẫn phát tán những thông tin sai sự thật. Các điều tra viên cũng kết luận rằng các tin nhắn KakaoTalk mà phía Kim Se-ui công bố trước đó đã bị thao túng.

Kim Se-ui đã phủ nhận mọi cáo buộc trong phiên tòa.

"Lệnh bắt giữ chứa đầy những thông tin sai sự thật rõ ràng" - ông ta nói - "Nó cẩu thả và thậm chí không sắp xếp các sự kiện cơ bản một cách đúng đắn".

Kim Se-ui cũng cho biết mình không thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào và lập luận rằng Cơ quan Pháp y Quốc gia đã nói rằng không thể xác định chắc chắn liệu các đoạn ghi âm có phải do AI tạo ra hay không. Kim nói rằng việc dựa vào phân tích từ các công ty tư nhân để cáo buộc thao túng đã bỏ qua hiệu quả kết quả điều tra của cơ quan quốc gia.

Vụ bê bối đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Kim Soo Hyun vào thời điểm anh đang nổi tiếng nhất. Vào thời điểm đó, nam diễn viên đang tận hưởng thành công vang dội trên toàn cầu từ bộ phim truyền hình ăn khách "Nữ hoàng nước mắt" khi những cáo buộc xung quanh mối quan hệ trong quá khứ của anh với Kim Sae Ron bùng nổ trên mạng.

Ngày 31 tháng 3 năm ngoái, Kim Soo Hyun đã đích thân lên tiếng về vụ bê bối trong một cuộc họp báo đầy nước mắt. Trong buổi xuất hiện, anh thừa nhận đã từng hẹn hò với Kim Sae Ron, nhưng nói rằng mối quan hệ chỉ bắt đầu sau khi cô đã trưởng thành.

Kể từ khi bê bối bùng nổ, Kim Soo Hyun và công ty quản lý Gold Medalist của anh đã tiếp tục các hành động pháp lý chống lại Kim Se-ui và những người khác về tội phỉ báng và lan truyền thông tin sai sự thật.

Với việc Kim Se-ui hiện đang bị giam giữ và cảnh sát được cho là đang xem xét các bằng chứng quan trọng như là sản phẩm giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra, vụ án một lần nữa trở thành chủ đề chính trên mạng. Sự chú ý của công chúng hiện đang chuyển sang kết quả điều tra của cảnh sát và liệu Kim Soo Hyun có thể khôi phục hoàn toàn hình ảnh trước công chúng sau hơn một năm vướng vào bê bối hay không.