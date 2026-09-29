Những hình ảnh mới nhất của Công chúa Kako đang nhận được sự chú ý khi cô có chuyến thăm tỉnh Tottori trong hai ngày 26-27/9. Không chỉ xuất hiện với diện mạo thanh lịch, trẻ trung, Kako còn trực tiếp sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp và gửi lời động viên tới các học sinh tham dự một sự kiện đặc biệt dành cho cộng đồng khiếm thính.

Xuất hiện rạng rỡ trong chuyến công tác tại Tottori

Ngày 27/9, Công chúa Kako tham dự lễ khai mạc Cuộc thi Biểu diễn Ngôn ngữ Ký hiệu Trung học Toàn quốc lần thứ 13, được tổ chức tại Torigin Bunka Kaikan ở thành phố Tottori. Tại đây, cô có bài phát biểu bằng ngôn ngữ ký hiệu trong khoảng 5 phút, đồng thời theo dõi các phần trình diễn của học sinh.

Qua loạt ảnh mới, Kako xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch. Cô liên tục nở nụ cười khi giao lưu với các thí sinh và dành những tràng pháo tay bằng ngôn ngữ ký hiệu để cổ vũ các màn biểu diễn.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu, Công chúa Kako sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để gửi lời động viên tới các đội thi, bày tỏ mong muốn mọi người có thể hiểu hơn về những hoàn cảnh và nền tảng khác nhau, từ đó hướng tới một xã hội nơi mọi người đều có thể sống an tâm.

Trước đó, Công chúa Kako có một ngày trải nghiệm khá thú vị

Chuyến công tác của Kako bắt đầu từ ngày 26/9. Cô tới ga Wakasa của tuyến đường sắt Wakasa Railway và trải nghiệm chuyến tàu hơi nước được bảo tồn tại địa phương. Đặc biệt, Kako còn tự tay kéo còi tàu và thử vận hành bàn xoay dùng để đổi hướng đoàn tàu.

Sau đó, Công chúa tới bảo tàng thủ công địa phương và thử sức với hoạt động vẽ chuông đất. Mẫu chuông được chuẩn bị cho cô mang hình con chó, gắn với con giáp của Kako. Cô còn hỏi nghệ nhân địa phương về bí quyết để tạo cho chú chó một biểu cảm đáng yêu trước khi bắt tay vào trang trí.

Kako cũng tới một cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Wakasa, cùng 14 người sử dụng dịch vụ thực hiện một sản phẩm trang trí tường bằng những bông hoa cosmos làm từ giấy màu. Cô trò chuyện, cùng làm việc và động viên những người đang làm công tác chăm sóc tại đây.

Gây ấn tượng khi trực tiếp sử dụng ngôn ngữ ký hiệu

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong chuyến đi là khi Công chúa Kako gặp gỡ các thành viên của tổ chức hỗ trợ người khiếm thính và khiếm thị ở Tottori. Cô sử dụng ngôn ngữ ký hiệu xúc giác, trong đó người giao tiếp chạm vào tay đối phương để truyền tải thông tin.

Đại diện tổ chức sau cuộc gặp nhận xét rằng Kako sử dụng ngôn ngữ ký hiệu tốt, động tác tay mềm mại và đẹp mắt. Đây cũng là một lĩnh vực mà Công chúa Kako đã dành sự quan tâm trong nhiều năm.

Tại cuộc thi, 16 đội vượt qua vòng loại đã tranh tài ở hai nhóm gồm biểu diễn kịch, hài kịch, thơ ca và biểu diễn múa, ca hát. Kako theo dõi các tiết mục và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để thể hiện sự cổ vũ dành cho các thí sinh.

Loạt hình ảnh mới vì thế không chỉ ghi lại một lần xuất hiện thanh lịch của Công chúa Kako mà còn cho thấy một khía cạnh khá gần gũi trong các hoạt động của cô: trực tiếp giao tiếp, trải nghiệm và dành thời gian tương tác với người dân thay vì chỉ xuất hiện trong những nghi thức trang trọng. Đây cũng là lần thứ 11 Công chúa Kako tới Tottori, theo truyền thông địa phương, cho thấy cô đã có nhiều dịp gắn bó với tỉnh này thông qua các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Nguồn: New My Royals, FNN Prime Online, TV Asahi.