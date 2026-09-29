The Star là lá bài của hy vọng, sự hồi phục và cảm giác mọi thứ dần sáng rõ sau một khoảng thời gian nhiều áp lực. Nếu chọn lá bài này, tháng 10 có thể là thời điểm bạn bắt đầu lấy lại sự cân bằng và nhìn tương lai với tâm thế tích cực hơn.

Điều đáng chú ý không nhất thiết là một sự kiện quá lớn xảy ra ngay lập tức, mà có thể là một điều từng khiến bạn lo lắng bắt đầu được giải quyết. Công việc có hướng đi rõ hơn, một kế hoạch bị trì hoãn được tiếp tục hoặc bạn đơn giản nhận ra mình không còn quá bận tâm đến một chuyện từng khiến mình mất ngủ.

Về công việc, tháng 10 phù hợp để bạn tiếp tục một kế hoạch dài hơi thay vì nóng lòng đòi hỏi kết quả ngay. Nếu đang học một kỹ năng mới hoặc xây dựng một dự án cá nhân, những nỗ lực âm thầm có thể bắt đầu cho bạn thấy tín hiệu đáng khích lệ.

Về tình cảm, The Star thường gợi đến sự chữa lành. Người độc thân có thể chưa bước ngay vào một mối quan hệ nghiêm túc nhưng bắt đầu mở lòng hơn. Người đang yêu có cơ hội nói chuyện với nhau bằng tâm thế bình tĩnh và chân thành hơn.