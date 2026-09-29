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Tarot tháng mới · Tháng 10

Chọn 1 lá bài Tarot để biết tháng 10 của bạn sẽ ra sao?

Tháng 10 có thể mang đến một khởi đầu mới, một quyết định quan trọng hoặc đơn giản là khoảng thời gian bạn cần chậm lại để hiểu mình muốn gì. Chọn một lá bài Tarot và xem thông điệp nào đang dành cho bạn.

Nội dung: Xuân Hồng - Thiết kế tương tác: Quang Lê

Có những tháng trôi qua rất bình thường, nhưng cũng có những tháng chỉ một cuộc gặp, một lời nói hoặc một quyết định nhỏ cũng đủ khiến chúng ta nhìn mọi chuyện theo một cách khác. Tháng 10 có thể không mang đến cùng một câu chuyện cho tất cả mọi người. Với người này, đó là thời điểm mở ra một cơ hội mới; với người khác, lại là lúc khép lại một điều đã kéo dài quá lâu.

Tarot không đưa ra một đáp án cố định cho tương lai, nhưng những lá bài có thể trở thành một cách thú vị để bạn nhìn lại cảm xúc, lựa chọn và điều mình đang thực sự quan tâm. Hãy chọn lá bài khiến bạn chú ý nhất trong 6 lá dưới đây, sau đó kéo xuống để đọc thông điệp dành cho tháng 10 của mình.

Hãy chọn 1 trong 6 lá bài

Chạm vào lá bài khiến bạn chú ý nhất Lá bài của bạn đã lật. Kéo xuống để đọc thông điệp
Lá bài The Star
Lá số 1 · XVII

The Star

Tháng 10 mang đến cảm giác nhẹ nhõm và một niềm tin mới

The Star là lá bài của hy vọng, sự hồi phục và cảm giác mọi thứ dần sáng rõ sau một khoảng thời gian nhiều áp lực. Nếu chọn lá bài này, tháng 10 có thể là thời điểm bạn bắt đầu lấy lại sự cân bằng và nhìn tương lai với tâm thế tích cực hơn.

Điều đáng chú ý không nhất thiết là một sự kiện quá lớn xảy ra ngay lập tức, mà có thể là một điều từng khiến bạn lo lắng bắt đầu được giải quyết. Công việc có hướng đi rõ hơn, một kế hoạch bị trì hoãn được tiếp tục hoặc bạn đơn giản nhận ra mình không còn quá bận tâm đến một chuyện từng khiến mình mất ngủ.

Về công việc, tháng 10 phù hợp để bạn tiếp tục một kế hoạch dài hơi thay vì nóng lòng đòi hỏi kết quả ngay. Nếu đang học một kỹ năng mới hoặc xây dựng một dự án cá nhân, những nỗ lực âm thầm có thể bắt đầu cho bạn thấy tín hiệu đáng khích lệ.

Về tình cảm, The Star thường gợi đến sự chữa lành. Người độc thân có thể chưa bước ngay vào một mối quan hệ nghiêm túc nhưng bắt đầu mở lòng hơn. Người đang yêu có cơ hội nói chuyện với nhau bằng tâm thế bình tĩnh và chân thành hơn.

✦ Thông điệp tháng 10 ✦

Không phải điều gì chậm đến cũng có nghĩa là nó sẽ không đến. Có những thứ cần thời gian để trở nên đúng lúc.

Lá bài Eight of Pentacles
Lá số 2 · VIII

Eight of Pentacles

Tháng 10 là tháng của công việc, kỹ năng và tiền bạc

Nếu chọn Eight of Pentacles, tháng 10 có thể không phải tháng của những cú "đổi đời" bất ngờ, nhưng lại là giai đoạn rất đáng chú ý nếu bạn đang muốn xây dựng nền tảng cho công việc và tài chính.

Lá bài này gắn với sự chăm chỉ, rèn luyện và việc làm tốt từng bước nhỏ. Điều đó có nghĩa tháng 10 có thể yêu cầu bạn tập trung hơn vào những việc tưởng như rất bình thường: Hoàn thiện chuyên môn, sửa một lỗi cũ, học thêm một kỹ năng, chăm sóc khách hàng hoặc kiên trì với một dự án chưa cho kết quả ngay.

Về tài chính, đây là một trong những lá bài khá thực tế. Tiền bạc có xu hướng đến từ năng lực, công sức và sự bền bỉ hơn là một khoản may mắn bất ngờ. Nếu đang muốn tăng thu nhập, hãy thử hỏi: Mình có kỹ năng nào có thể biến thành một nguồn thu mới?

Về tình cảm, bạn có thể trở nên thực tế hơn. Thay vì chỉ quan tâm cảm xúc nhất thời, bạn bắt đầu nhìn vào việc hai người có thực sự cùng xây dựng một mối quan hệ hay không.

✦ Thông điệp tháng 10 ✦

Đừng coi thường những bước tiến nhỏ. Một kỹ năng được rèn đủ lâu có thể trở thành thứ thay đổi cuộc sống của bạn.

Lá bài The Lovers
Lá số 3 · VI

The Lovers

Một lựa chọn quan trọng có thể xuất hiện

The Lovers không chỉ nói về tình yêu. Một trong những chủ đề quan trọng của lá bài này là sự lựa chọn và việc sống đúng với điều mình thực sự mong muốn.

Nếu chọn lá 3, tháng 10 có thể đưa bạn đến trước một quyết định mà bạn đã trì hoãn khá lâu. Đó có thể là lựa chọn liên quan đến tình cảm, công việc, nơi ở hoặc một kế hoạch cá nhân.

Điểm đáng chú ý là bạn có thể không còn muốn lựa chọn chỉ vì làm hài lòng người khác. Sau một thời gian suy nghĩ, bạn bắt đầu tự hỏi: "Điều gì thực sự phù hợp với mình?".

Về tình cảm, đây là lá bài đặc biệt đáng chú ý. Người độc thân có thể gặp một người khiến cảm xúc thay đổi khá nhanh. Với người đang trong mối quan hệ, tháng 10 có thể là lúc hai người cần nói rõ hơn về mong muốn và định hướng tương lai.

Về công việc, một lời mời hoặc lựa chọn mới có thể xuất hiện. Đừng chỉ nhìn vào việc phương án nào mang lại nhiều lợi ích trước mắt hơn. Hãy xem lựa chọn nào phù hợp với cuộc sống mà bạn muốn xây dựng lâu dài.

✦ Thông điệp tháng 10 ✦

Đôi khi điều khó nhất không phải là biết mình muốn gì, mà là đủ thành thật để lựa chọn nó.

Lá bài Wheel of Fortune
Lá số 4 · X

Wheel of Fortune

Một vòng quay mới đang bắt đầu

Wheel of Fortune là lá bài của sự thay đổi, bước ngoặt và những chuyển động ngoài dự tính. Nếu chọn lá này, tháng 10 có thể không phải một tháng hoàn toàn nằm trong kế hoạch của bạn.

Một chuyện bất ngờ có thể xuất hiện và buộc bạn phải điều chỉnh hướng đi. Một công việc mới, một cuộc gặp, một lời đề nghị hoặc một cơ hội tưởng như tình cờ có thể khiến bạn suy nghĩ khác về những tháng tiếp theo.

Về công việc, hãy để ý những cơ hội đến từ bên ngoài kế hoạch ban đầu. Không phải tất cả đều cần nắm bắt, nhưng một vài lời mời đáng cân nhắc có thể mở ra hướng đi mới.

Về tài chính, tình hình có thể có sự thay đổi. Nếu trước đây bạn cảm thấy tiền bạc khá trì trệ, tháng 10 có thể bắt đầu xuất hiện chuyển động. Ngược lại, nếu đang có tài chính tốt, đừng vì thế mà chủ quan với những khoản chi lớn.

Về tình cảm, Wheel of Fortune có thể báo hiệu một sự thay đổi trong trạng thái hiện tại. Người cũ có thể xuất hiện, một mối quan hệ mới bắt đầu hoặc một mối quan hệ đang tồn tại bước sang giai đoạn khác.

✦ Thông điệp tháng 10 ✦

Bạn không kiểm soát được mọi thứ xảy ra, nhưng có thể lựa chọn cách mình bước vào vòng quay mới.

Lá bài Four of Swords
Lá số 5 · IV

Four of Swords

Đã đến lúc nghỉ ngơi và không ép bản thân phải có câu trả lời ngay

Four of Swords mang một năng lượng rất khác bốn lá trên. Đây không phải lá bài của hành động mạnh mẽ mà là sự nghỉ ngơi, tạm dừng và phục hồi.

Nếu chọn lá này, tháng 10 có thể là thời điểm bạn cần giảm tốc. Có thể thời gian trước bạn đã suy nghĩ quá nhiều, làm việc quá nhiều hoặc cố giải quyết quá nhiều chuyện cùng lúc. Đến lúc này, điều bạn cần nhất không phải thêm một mục tiêu mới mà là lấy lại năng lượng.

Về công việc, đừng vội kết luận rằng mọi thứ đang trì trệ chỉ vì kết quả chưa xuất hiện. Một khoảng lặng đôi khi cần thiết để bạn nhìn ra vấn đề mà trước đó vì quá bận rộn nên không nhận thấy.

Về tiền bạc, nên ưu tiên sự an toàn. Đây không phải thời điểm phù hợp để đưa ra quyết định tài chính chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội.

Về tình cảm, nếu đang có mâu thuẫn, một khoảng thời gian bình tĩnh có thể hữu ích hơn việc cố nói cho bằng hết. Nếu độc thân, bạn cũng không cần ép mình phải bắt đầu một mối quan hệ mới chỉ vì cảm thấy "đã đến tuổi".

✦ Thông điệp tháng 10 ✦

Không phải lúc nào tiến về phía trước cũng có nghĩa là phải hành động. Đôi khi nghỉ lại chính là cách để biết mình nên đi đâu tiếp theo.

Lá bài Queen of Wands
Lá số 6

Queen of Wands

Bạn bước vào tháng 10 với năng lượng chủ động và tự tin hơn

Queen of Wands là hình ảnh của sự tự tin, độc lập, nhiệt huyết và khả năng chủ động tạo ra cơ hội. Nếu chọn lá bài này, tháng 10 có thể là lúc bạn không còn muốn ngồi chờ mọi thứ tự thay đổi.

Bạn có thể bắt đầu một dự án, chủ động đề xuất ý tưởng, nói ra điều mình muốn hoặc quyết định thay đổi một điều đã khiến mình không hài lòng trong thời gian dài.

Về công việc, đây là thời điểm phù hợp để thể hiện năng lực. Nếu có một ý tưởng, hãy trình bày nó. Nếu muốn nhận một cơ hội, hãy chủ động lên tiếng. Nếu đang xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc công việc riêng, tháng 10 có thể là lúc bạn cần xuất hiện nhiều hơn thay vì chỉ đứng phía sau.

Về tài chính, khả năng kiếm thêm tiền có thể đến từ việc bạn chủ động mở rộng phạm vi công việc hoặc biến thế mạnh cá nhân thành giá trị thực tế. Tuy nhiên, đừng để sự tự tin biến thành tâm lý đánh giá thấp rủi ro.

Về tình cảm, Queen of Wands cho thấy một năng lượng khá hấp dẫn. Người độc thân có thể thu hút sự chú ý mà không cần cố gắng quá nhiều. Người đang yêu cũng có xu hướng muốn được tôn trọng không gian cá nhân và giữ bản sắc riêng trong mối quan hệ.

✦ Thông điệp tháng 10 ✦

Bạn không cần chờ ai đó trao cho mình cơ hội. Có những cánh cửa chỉ mở ra sau khi bạn tự mình bước đến và gõ cửa.

Sáu lá bài mang đến sáu sắc thái rất khác nhau: The Star nói về hy vọng và hồi phục, Eight of Pentacles nhắc đến công việc và sự tích lũy, The Lovers đặt bạn trước một lựa chọn, Wheel of Fortune mở ra những thay đổi bất ngờ, Four of Swords khuyên bạn chậm lại, còn Queen of Wands khuyến khích sự chủ động và tự tin.

Dù bạn chọn lá nào, hãy xem thông điệp như một cách soi chiếu bản thân hơn là một lời khẳng định chắc chắn về tương lai. Đôi khi điều thú vị nhất sau một trải bài Tarot không phải là "chuyện gì sẽ xảy ra với mình", mà là nhận ra mình đang thực sự mong chờ điều gì trong tháng mới.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm.

Nội dung: Xuân Hồng - Thiết kế tương tác: Quang Lê