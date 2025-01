Người đứng sau khơi lên drama căng nhất hiện nay: Thiên An phải lên tiếng gây chấn động, Jack bị lôi vào cuộc

Những ngày qua, mạng xã hội được phen dậy sóng bởi loạt bài đăng của diễn viên Thiên An. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ những tâm thư hé lộ chi tiết gây chấn động. Cụ thể vào tối 19/1, Thiên An cho biết từng mang thai 3 lần, nhưng chỉ bé Sol được bình an chào đời. Trước khi đăng tải tâm thư gây sốc, Thiên An còn lên tiếng về nghi vấn dàn dựng kịch bản để bóc phốt tình cũ.

Những chia sẻ của nữ diễn viên không chỉ khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán mà trên các diễn đàn, Jack bất ngờ trở thành cái tên bị réo gọi theo. Nguồn cơn của drama căng thẳng thu hút sự quan tâm của dư luận đến từ đoạn clip của một cô gái T.V - nhân vật tự nhận là cô gái trong vụ đăng bài tố một người tên Jack vào năm 2021 - lên tiếng cho rằng mình bị "giật dây" để tung tin sai sự thật. Chính vì đoạn clip đấu tố đầy ẩn ý này đã "kích nổ" cho chuỗi scandal hiện tại.

Drama căng thẳng nhất MXH hiện nay khiến nhiều cái tên bị réo gọi

Cô gái T.V "quay xe" bằng đoạn clip gây sốc

Tối muộn 17/1, một tài khoản tên T.V - nhân vật tự nhận là cô gái trong vụ đăng bài tố Jack "bắt cá hai tay", có con với A vào năm 2021 - bất ngờ tiết lộ nhiều thông tin gây sốc sau 4 năm. Cô gái này cho biết năm đó đã bị nhân vật "T.A" đứng sau "giật dây".

"Mình nghĩ đã đến lúc nên đưa câu chuyện về đúng sự thật của nó, ai sai thì nhận hậu quả, ai tốt thì được phước và mong rằng mọi người cũng đừng toxic em nhiều quá, em cũng im lặng 3-4 năm qua rồi, hôm nay em kể ra hết để sau này trong lòng em không còn cảm thấy khó chịu nữa!", cô gái này mở đầu.

T.V cho rằng bài viết và tất cả mọi thứ đều là do chị A soạn, chị A gửi, và chị A cũng là người quyết định thời điểm sẽ lên bài, cũng như thời điểm A sẽ lên tiếng. "Vào tháng 8 năm 2021, em có lên một cái bài post về một bạn ca sĩ, em có lên một cái bài post để nói về mối quan hệ của bạn này và chị A. Hôm nay em cũng sẽ xác nhận luôn về mối quan hệ của em và bạn ca sĩ này là không có một mối quan hệ nào cả. Tất cả mọi thứ em ước lên đều là được chị A cung cấp cho", T.V nói.

Sau nhiều năm trôi qua, T.V quyết định lên tiếng vì muốn sau này có mối quan hệ mới hay kết hôn, có gia đình không bị mang tiếng "tiểu tam". Cuối cùng, cô gái này cũng nhắc đến ồn ào chu cấp 5 triệu và nói rằng không có bất cứ bằng chứng nào khẳng định đó là sự thật.

Đoạn clip đấu tố một chiều của T.V trở thành chủ đề gây bàn tán. Nhiều cư dân mạng cũng bắt đầu tranh cãi và 2 cái tên vô tình bị nhắc đến lại là Jack và Thiên An, dù không ai xác nhận những thông tin vừa qua liên quan trực tiếp đến 2 nhân vật này

Thiên An lên tiếng và gây chấn động bởi tâm thư thừa nhận từng mất 2 con

Dù đoạn clip của T.V không nhắc đích danh Thiên An và thông tin được T.V cung cấp vẫn mang tính một chiều nhưng khắp các diễn đàn vẫn xôn xao bàn tán về nữ diễn viên. Ngay trong sáng 18/1, cô lên tiếng trong căng thẳng. Thiên An mong bạn nữ T.V nói rõ tên nhân vật "T.A" mà cô ám chỉ là ai. Đồng thời, Thiên An sẽ nhờ pháp luật vào cuộc để bảo vệ uy tín, danh dự.

Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Mình vừa nhận được thông tin vu khống, sai sự thật. Nhiều người cho rằng clip của bạn nữ kia đang nhắc đến mình dù bạn không nói rõ tên. Nếu bạn nói mình, bạn có thể kêu rõ tên mình. Mình không muốn tranh chấp đôi co những chuyện riêng tư trên mạng xã hội như thế này nữa, vì những năm qua bản thân mình, con của mình, gia đình của mình đã gánh nhận đủ những thiệt hại to lớn về tinh thần. Vì vậy, mình sẽ tiếp tục làm việc với luật sư để lập vi bằng những trường hợp cố ý tấn công gia đình mình theo đúng quy định của pháp luật. Xin chào mọi người!".

Thiên An lên tiếng khi những đồn đoán trên MXH gây ảnh hưởng đến mình

Đến tối cùng ngày, Thiên An tiếp tục tung những hình ảnh chụp lại cuộc hội thoại được cho là giữa cô và nhân vật tên T.V. Nội dung cuộc trò chuyện vào năm 2021, xoay quanh việc họ đã phát hiện nam ca sĩ đã ngoại tình trong lúc quen cả Thiên An và cô tên V. kia.

Trong nội dung tin nhắn, V. cho biết đã quen anh chàng được hơn 1 năm, cũng không biết rằng anh đang trong mối quan hệ với người khác.

Thiên An chia sẻ thêm: "Mình để những tin nhắn giữa mình và một cô gái nào đó, để cho bạn đó đọc và nhớ lại. Mình không biết bạn nữ có đang bị thế lực nào thao túng hay không nhưng nếu có thì xin hãy dừng lại, đừng ép An và gia đình An vào đường cùng. Gửi đến ai đó, nếu còn chút lương tri hãy buông tha mẹ con tôi, đừng ép tôi phải tung tất cả những thứ không đẹp đẽ lên mạng nữa!".

Thiên An tung tin nhắn được cho là từng trao đổi với V., thời điểm đó là khi cả hai phát hiện nam ca sĩ ngoại tình

Sau khi đăng tải những bài đăng phản pháo lại thông tin bóc phốt của cô gái T.V, Thiên An gây sốc khi chia sẻ tâm thư dài tiết lộ từng mất 2 con. Trong tâm thư đăng tải vào tối 19/1, Thiên An viết: "Mình là một người mẹ tồi, tàn nhẫn, vì trước đó đã không bảo vệ được 2 đứa nhỏ. Sau những biến cố ở công ty cũ, thì mình chấp nhận làm hậu phương ở phía sau lo lắng cho gia đình thì trong thời gian đó, mình phát hiện có em bé đầu tiên. Mình có nói cho bạn ấy biết, bạn ấy lúc đó 23 tuổi và đã cầu xin mình rất nhiều, khóc lóc van xin mình đủ điều vì nếu bây giờ có con thì coi như con đường sự nghiệp của bạn tan vỡ, fan nữ sẽ quay lưng, công ty thì mới vừa ký xong.

Với 1 người phụ nữ hết lòng vì người mình thương, mình đã khóc rất nhiều và mủi lòng trước những lời cầu xin của bạn và mình đã kh** n** tước đi mạng sống của sinh linh nhỏ. Con ra đi vào ngày 13/2/2020 trước sinh nhật của mẹ 10 ngày. Mẹ đã đau lòng khôn nguôi nhưng vì sự nghiệp của ba con nên mẹ con mình ráng thương ba nhé.

Mọi chuyện lại cứ trôi qua, thì mình phát hiện mình mang thai lần 2. Các bạn cũng biết thường khi đã bỏ 1 lần sẽ rất nhạy có thai lần 2. Mình đã nhất quyết giữ con lại, nhưng lần này là 1 người khác ngăn chặn sự sống của con. Mẹ của bạn ấy khuyên ngăn mình, thao túng tâm lý của mình. Mình sống với bạn trọn tình nghĩa, mình cũng xem mẹ bạn như mẹ của mình. Mình tôn trọng gia đình bạn, mình nhớ mãi câu nói của mẹ bạn dành cho mình: Xử lý đi để lớn *** không được. Đọc đến đây thì mọi người có thể chửi mình cũng được, nhưng vào thế như vậy mọi người có thể giúp mình trả lời mình còn cách nào khác nữa hay không. Vừa sợ, vừa lo, vừa không muốn phá hoại sự nghiệp của bạn. Và 1 mình trải qua bao nhiêu sự đau khổ, khóc hết nước mắt cho những đứa con tội nghiệp của mình. Em bé ra đi vào ngày 20/5/2020".

Thiên An khiến MXH xôn xao khi tiết lộ quá khứ từng mất 2 con

Jack bị réo tên liên tục dù thông tin chưa xác thực

Kể từ khi cô gái T.V đăng tải đoạn clip, không chỉ Thiên An mà Jack cũng bị réo tên vào ồn ào. Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 3 ngày được netizen nhắc đến rầm rộ thì nam ca sĩ vẫn "im hơi lặng tiếng". Bài viết gần nhất trên trang cá nhân của Jack là vào hôm 14/1, nội dung có liên quan đến quảng bá sản phẩm âm nhạc.

Giữa lúc thông tin được bàn tán sôi nổi, chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ với phía Jack để làm rõ các thông tin đúng hoặc sai trong bài đăng của Thiên An, đồng thời tìm hiểu cảm nhận của nam ca sĩ khi bị lôi vào một câu chuyện gây sốc thế này. Tuy nhiên không có ai nhấc máy dù số điện thoại công việc được công khai. Phản ứng lạ của giọng ca 9x khiến nhiều người tò mò bàn tán. Hiện những chia sẻ của Thiên An chỉ mang tính chất 1 chiều, không xác thực, mọi cái tên được réo gọi hiện tại đều đang là suy đoán từ cư dân mạng.

Jack vẫn chưa có động thái nào dù bị gọi tên suốt nhiều ngày qua

Sở dĩ Jack bị gọi tên vào drama trên MXH là vì vào năm 2021, nam ca sĩ và Thiên An gây dậy sóng showbiz bởi ồn ào tình ái. Trước loạt diễn biến căng thẳng khi ấy, Jack từng viết một tâm thư lên tiếng xin lỗi công chúng, đồng thời thừa nhận chuyện đã có con.

Cụ thể, trong bài đăng vào ngày 10/8/2021, Jack thừa nhận gặp Thiên An vào năm 2019 sau đó phát sinh quan hệ tình cảm. Nam ca sĩ cho biết nguyên nhân chia tay là do chuyện yêu đương không như ý muốn. Khi nhắc đến con gái, 4 năm trước, Jack nói: "Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành".

Trong 4 năm qua, đó là lần đầu tiên và duy nhất Jack nhắc đến trách nhiệm của người làm cha. Trên trang cá nhân, Jack cũng chưa từng đăng tải hình ảnh hay bất kỳ thông tin nào liên quan đến cô con gái 4 tuổi của mình. Cho đến hiện tại, phát ngôn này của nam ca sĩ bất ngờ được nhiều người nhắc lại.