Hình ảnh gây nhức nhối của ngọc nữ Running Man sau làn sóng tẩy chay lớn chưa từng thấy

Thời gian qua, Song Ji Hyo phải đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn chưa từng thấy trong sự nghiệp. Trên các diễn đàn trực tuyến, đông đảo khán giả công kích nữ minh tinh họ Song dữ dội vì cho rằng cô có thái độ thiếu chuyên nghiệp trong hàng loạt buổi phát sóng.

Sau làn sóng công kích dâng cao, Song Ji Hyo mới đây đã phải tạm dừng kênh YouTube cá nhân. Trong những ngày qua, người đẹp sinh năm 1981 đã tích cực quay lại với hoạt động kinh doanh đồ lót. Thông qua mạng xã hội, ngọc nữ Running Man đã tung ra bộ ảnh quảng cáo sản phẩm nội y mới do đích thân cô đảm nhận vai trò người mẫu.

Diện các set trang phục đồ lót với đủ màu sắc khác nhau, Song Ji Hyo khoe trọn nhan sắc cuốn hút, trẻ trung ở tuổi 45. Thế nhưng, không phải visual mà chính phần mỡ thừa vùng bụng của nữ diễn viên 8X mới trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi Song Ji Hyo không photoshop cho vòng 2 trở nên phẳng lỳ, thon gọn mà lại sẵn sàng chưng ra phần bụng nhô lên cho công chúng thấy.

Song Ji Hyo vừa tung ra bộ ảnh quảng cáo mới cho thương hiệu nội y của mình. Được biết, bộ hình mới do đích thân cô đảm nhận vai trò người mẫu. Ảnh: Naver

Song Ji Hyo không nhờ cậy photoshop, thay vào đó cô gây ngỡ ngàng khi dám chưng ra hẳn phần mỡ thừa ở vùng bụng trong bộ hình mới. Ảnh: Naver

Phần bụng có phần nhô lên khiến nữ minh tinh họ Song trở thành tâm điểm bàn tán mới đây. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện chia phe tranh cãi nảy lửa xung quanh chuyện Song Ji Hyo khoe ra phần mỡ thừa vùng bụng trong bộ ảnh quảng cáo cho thương hiệu nội y. Trong đó, 1 bộ phận công chúng cho rẳng nữ diễn viên sinh năm 1981 chưa đầu tư nghiêm túc cho thương hiệu đồ lót của mình, ngay cả việc mang tới 1 hình ảnh chỉn chu, hoàn hảo trong bộ ảnh quảng cáo mà cũng không làm nổi. Ngoài ra, nhiều khán giả còn đặt ra nghi vấn ngọc nữ Running Man lạm dụng rượu bia nên mới dẫn tới tình trạng bụng mỡ như hiện tại. Còn nhớ, sao nữ 8X từng không ngần ngại tiết lộ trong 1 buổi phát sóng trên kênh YouTube cá nhân rằng cô uống rượu tận 5 lần/tuần.

Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều fan lại bày tỏ sự ủng hộ dành cho Song Ji Hyo. Theo những netizen này, hình ảnh chân thực, không chỉnh sửa của nữ minh tinh họ Song đang góp phần khiến cô trở nên gần gũi hơn trong mắt nhiều khán giả. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn khen ngợi rằng, Song Ji Hyo đang sở hữu 1 thân hình khỏe khoắn ở độ tuổi 45 và cô không cần bận tâm tới những lời chê bai vóc dáng từ 1 bộ phận công chúng.

Song Ji Hyo gây ra làn sóng tranh cãi trái chiều sau lần lộ diện mới nhất. Ảnh: Nate

Trong thời gian qua, Song Ji Hyo liên tục bị chỉ trích vì có thái độ thiếu chuyên nghiệp trong những chương trình mà mình tham gia. Vụ ồn ào bắt đầu bùng lên khi trong 1 tập Running Man phát sóng vào thời điểm đó có độ dài 1 tiếng rưỡi nhưng thời lượng lên hình của nữ diễn viên chỉ vỏn vẹn 10 giây. Đáng nói, cô chỉ xuất hiện trong các phân cảnh reaction hoặc cảnh quay chung của cả đội, hầu như không cho thấy sự chủ động và tích cực tham gia vào các trò chơi.

Qua đó, nhiều khán giả đã chỉ trích thái độ thụ động, thiếu chuyên nghiệp của Song Ji Hyo, đồng thời yêu cầu nữ ngôi sao mau chóng rời khỏi Running Man ngay lập tức. Theo những cư dân mạng này, nữ nghệ sĩ 8X quá chây lười, làm biếng trên show nên mới lên hình với thời lượng ít ỏi tới mức khó tin.

Bộ dạng uể oải, thiếu sức sống của Song Ji Hyo trong nhiều tập Running Man đã khiến cho cô mất điểm trầm trọng. Ảnh: Mydaily

Những tưởng Song Ji Hyo sẽ rút kinh nghiệm và mang đến màn thể hiện khởi sắc hơn trong Running Man ở những tập sau đó. Nhưng trên thực tế, cô lại tiếp tục tham gia ghi hình show này 1 cách hời hợt, thụ động. Trong tập phát sóng của Running Man ngay sau khi tranh cãi nổ ra, phải mất 10 phút kể từ khi chương trình bắt đầu, nữ diễn viên mới chịu mở lời trò chuyện. Và ngoài phân cảnh ăn uống giữa chương trình, khán giả hầu như không thấy sự hiện diện của Song Ji Hyo trong show. Thậm chí, người đẹp còn tỏ ra lơ đễnh mất tập trung trong khi tham gia 1 trò chơi qua việc yêu cầu ekip: “Cho em xem lại câu hỏi 1 lần nữa với ạ”.

Từ đây, nhiều khán giả thất vọng cho rằng, nữ diễn viên họ Song đã bỏ ngoài tai ý kiến góp ý từ công chúng cũng như không thèm rút kinh nghiệm để thay đổi bản thân trong show.

Phải 1 thời gian sau đó, Song Ji Hyo mới tích cực tham gia ghi hình hơn và cho thấy những tín hiệu khởi sắc trong show. Nhờ vậy, làn sóng công kích nhắm vào cô mới dần lắng xuống.

Nhưng sóng gió này vừa qua đi, nữ minh tinh 8X lại ngay lập tức phải đối mặt kiếp nạn mới. Cách đây không lâu, Song Ji Hyo đã bị phê bình dữ dội vì xuất hiện với diện mạo kém chỉn chu trên kênh YouTube cá nhân, khiến 1 bộ phận netizen cho rằng cô thiếu tôn trọng khán giả. Stylist cùng chuyên gia làm tóc trong ekip cũng đã góp ý hết lời với nữ diễn viên họ Song nhằm giúp cô chăm chút ngoại hình của bản thân hơn trước mỗi lần lên sóng.

Sau lần ấy, công chúng còn tưởng Song Ji Hyo đã chịu tiếp thu những ý kiến đóng góp từ đội ngũ nhân viên. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chẳng hề có chút tiến triển, khởi sắc nào. Cụ thể, trong những video sau đó, Song Ji Hyo lại lên sóng với diện mạo xuề xòa, kém chau chuốt. Trước ống kính, cô chỉ búi tóc tạm bợ bằng chiếc kẹp càng cua quen thuộc. Chứng kiến kiểu búi tóc xơ xác mất thẩm mỹ của sao nữ Running Man, netizen đã không khỏi lắc đầu ngao ngán. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều fan thở dài trong bất lực vì có góp ý thế nào thì Song Ji Hyo vẫn cố chấp, không chịu sửa đổi bản thân. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả cho hay, họ không còn lời nào để nói với nữ minh tinh sinh năm 1981 nữa, đồng thời xin “thoát fan” ngay lập tức.

Cách đây không lâu, Song Ji Hyo đã gây ngỡ ngàng khi liên tục xuất hiện với diện mạo thiếu chỉn chu khi lên sóng. Đập vào mắt khán giả là mái tóc được búi xơ xác, kém gọn gàng của nữ diễn viên. Ảnh: Naver

Tới hiện tại, Song Ji Hyo thậm chí còn tạm dừng kênh YouTube của mình chỉ sau 10 tháng vận hành. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, cư dân mạng tiếp tục bày tỏ sự bất bình: “Ngay cả thời lượng lên sóng Running Man của cô cũng ít như vậy rồi, vậy tại sao lại từ bỏ luôn cả YouTube?”, “Hình như cô ấy thiếu ý chí hoặc yếu kém trong khả năng lập kế hoạch”...

Song Ji Hyo hiện đang đối mặt với khoảng thời gian đặc biệt khó khăn trong sự nghiệp. Ảnh: X

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi “làm mưa làm gió” ở show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố cô đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn.