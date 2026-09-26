Chẳng dám tin đây là nam MC quốc dân trong Running Man, lộ diện với dáng vẻ nhợt nhạt rệu rã đáng lo

Nam MC kỳ cựu của Hàn Quốc Yoo Jae Suk vốn nổi tiếng với hình ảnh cực kỳ kỷ luật và tận tâm với công việc. Anh được xem là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ bậc nhất giới giải trí Hàn Quốc, gần như chưa từng vắng mặt trong lịch trình quay hình. Thế nhưng mới đây, "MC quốc dân" đã gặp vấn vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và lần đầu tiên trong 35 năm kể từ khi debut phải xin nghỉ ngay trong ngày ghi hình. Điều này đã phá vỡ chuỗi lịch trình gần như không vắng mặt của Yoo Jae Suk.

Theo các nguồn tin trong giới, nam nghệ sĩ hàng đầu bị cảm cúm nặng, kèo tình trạng rét run, sốt gần 40 độ C và đau mỏi toàn thân. Tình trạng của Yoo Jae Suk xấu đến mức anh phải hủy bỏ lịch quay show Whenever Possible dù đã đến địa điểm ghi hình. Đến ngày 26/9, MXH Hàn Quốc dậy sóng trước loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Yoo Jae Suk xuất hiện cùng người mẫu Joo Woo Jae trong tình trạng mệt mỏi, cơ thể gầy gò rệu rã. Khi tháo khẩu trang, gương mặt anh lộ rõ sự nhợt nhạt tiều tụy.

Gần đây, sức khỏe của Yoo Jae Suk xuống dốc, bị bệnh nặng. Ảnh: X.

MXH Hàn Quốc dậy sóng trước loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Yoo Jae Suk xuất hiện cùng người mẫu Joo Woo Jae trong tình trạng mệt mỏi, cơ thể gầy gò rệu rã, thần sắc nhợt nhạt. Ảnh: Instagram.

Thân hình mỏng dính như giấy của Yoo Jae Suk nhìn từ phía sau lưng. Ảnh: Instagram.

Hiện ở tuổi 54, Yoo Jae Suk đảm nhận nhiều chương trình đình đám như Running Man, How Do You Play?, You Quiz on the Block cùng chương trình trực tuyến Excuse Go. Lịch trình làm việc với cường độ cao, gần như kín cả 7 ngày trong tuần, khiến anh khó có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn.

Lịch trình của Yoo Jae Suk gần như kín cả 7 ngày trong tuần. Ảnh Kbizoom.

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn. Nam MC đình đám này cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng. Được biết, Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ Won (gần 200 tỷ đồng).

Vào giữa năm 2023, Yoo Jae Suk gây choáng khi chi 3 tỷ Won (gần 56 tỷ đồng) để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con thuộc Kakao Entertainment. Antenna được thành lập bởi Yoo Hee Yeol và quản lý rất nhiều nghệ sĩ lớn như: Yoo Jae Suk, Jung Jae Hyung, Lucid Fall, Kwon Jin Ah, Lee Jin Ah và Lee Mi Joo. Anh còn mua 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 11,6 tỷ won (216 tỷ đồng) và 8,2 tỷ won (hơn 160 tỷ đồng). Tất cả đều được Yoo Jae Suk trả bằng tiền mặt. Điều này thể hiện tài chính ấn tượng của nam MC đình đám nhất xứ Hàn.

Tham gia 1 chương trình truyền hình, Yoo Jae Suk từng được nam MC Jo Se Ho hỏi rằng liệu tài sản của anh có nhiều hơn tiền thưởng 45,6 tỷ Won (850 tỷ đồng). Lúc này nam MC quốc dân chỉ biết cười. Ngay sau đó, trên mạng xôn xao trước nghi vấn Yoo Jae Suk sở hữu khối tài sản lên tới 1.000 tỷ Won (trên 18.000 tỷ đồng). Trước đồn đoán nắm trong tay nghìn tỷ, nam nghệ sĩ không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Yoo Jae Suk là nam nghệ sĩ có thu nhập siêu khủng ở làng giải trí Hàn. Ảnh: X

Nguồn: Osen, China Times