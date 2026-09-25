Tình trạng của ngọc nữ Running Man sau làn sóng tẩy chay lớn chưa từng thấy

Thời gian qua, Song Ji Hyo bỗng đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn nhất trong sự nghiệp. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả phê bình dữ dội nữ minh tinh họ Song vì cô có thái độ thiếu chuyên nghiệp trong hàng loạt buổi phát sóng.

Vượt qua bão chỉ trích, Song Ji Hyo mới đây đã bình tĩnh quay trở lại với công việc kinh doanh đồ lót của mình. Nhân dịp Tết Trung thu, nữ ngôi sao đã tranh thủ tung bộ ảnh quảng bá sản phẩm mới do đích thân cô làm người mẫu. Trong ảnh, Song Ji Hyo tự tin tạo dáng trước ống kính máy quay. Cô khoác lên mình các thiết kế đa dạng từ bộ đồ mặc trong nhà cho đến nội y mang phong cách thể thao. Vóc dáng thon thả nuột nà cùng visual trẻ trung của nữ diễn viên sinh năm 1981 đã khiến cho netizen không khỏi trầm trồ.

Tạm gác lại những lời chỉ trích của công chúng sang 1 bên, Song Ji Hyo đã nhanh chóng quay trở lại với việc kinh doanh đồ lót. Nữ nghệ sĩ 8X vừa tung ra bộ ảnh quảng cáo cho sản phẩm mới nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Naver

Song Ji Hyo gây chú ý với vóc dáng thon thả đáng ngưỡng mộ ở tuổi 45. Ảnh: Naver

Nhìn từ góc nghiêng, nữ minh tinh họ Song cũng được nhận xét là trông trẻ trung so với ngưỡng tuổi U50. Ảnh: Nate

Trong thời gian qua, Song Ji Hyo liên tục bị chỉ trích vì có thái độ thiếu chuyên nghiệp trong những chương trình mà mình tham gia. Vụ ồn ào bắt đầu bùng lên khi trong 1 tập Running Man phát sóng vào thời điểm đó có độ dài 1 tiếng rưỡi nhưng thời lượng lên hình của nữ diễn viên chỉ vỏn vẹn 10 giây. Đáng nói, cô chỉ xuất hiện trong các phân cảnh reaction hoặc cảnh quay chung của cả đội, hầu như không cho thấy sự chủ động và tích cực tham gia vào các trò chơi.

Qua đó, nhiều khán giả đã chỉ trích thái độ thụ động, thiếu chuyên nghiệp của Song Ji Hyo, đồng thời yêu cầu nữ ngôi sao mau chóng rời khỏi Running Man ngay lập tức. Theo những cư dân mạng này, nữ nghệ sĩ 8X quá chây lười, làm biếng trên show nên mới lên hình với thời lượng ít ỏi tới mức khó tin.

Bộ dạng uể oải, thiếu sức sống của Song Ji Hyo trong nhiều tập Running Man đã khiến cho cô mất điểm trầm trọng. Ảnh: Mydaily

Những tưởng Song Ji Hyo sẽ rút kinh nghiệm và mang đến màn thể hiện khởi sắc hơn trong Running Man ở những tập sau đó. Nhưng trên thực tế, cô lại tiếp tục tham gia ghi hình show này 1 cách hời hợt, thụ động. Trong tập phát sóng của Running Man ngay sau khi tranh cãi nổ ra, phải mất 10 phút kể từ khi chương trình bắt đầu, nữ diễn viên mới chịu mở lời trò chuyện. Và ngoài phân cảnh ăn uống giữa chương trình, khán giả hầu như không thấy sự hiện diện của Song Ji Hyo trong show. Thậm chí, người đẹp còn tỏ ra lơ đễnh mất tập trung trong khi tham gia 1 trò chơi qua việc yêu cầu ekip: “Cho em xem lại câu hỏi 1 lần nữa với ạ”.

Từ đây, nhiều khán giả thất vọng cho rằng, nữ diễn viên họ Song đã bỏ ngoài tai ý kiến góp ý từ công chúng cũng như không thèm rút kinh nghiệm để thay đổi bản thân trong show.

Phải 1 thời gian sau đó, Song Ji Hyo mới tích cực tham gia ghi hình hơn và cho thấy những tín hiệu khởi sắc trong show. Nhờ vậy, làn sóng công kích nhắm vào cô mới dần lắng xuống.

Nhưng sóng gió này vừa qua đi, nữ minh tinh 8X lại ngay lập tức phải đối mặt kiếp nạn mới. Cách đây không lâu, Song Ji Hyo đã bị phê bình dữ dội vì xuất hiện với diện mạo kém chỉn chu trên kênh YouTube cá nhân, khiến 1 bộ phận netizen cho rằng cô thiếu tôn trọng khán giả. Stylist cùng chuyên gia làm tóc trong ekip cũng đã góp ý hết lời với nữ diễn viên họ Song nhằm giúp cô chăm chút ngoại hình của bản thân hơn trước mỗi lần lên sóng.

Sau lần ấy, công chúng còn tưởng Song Ji Hyo đã chịu tiếp thu những ý kiến đóng góp từ đội ngũ nhân viên. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chẳng hề có chút tiến triển, khởi sắc nào. Cụ thể, trong những video sau đó, Song Ji Hyo lại lên sóng với diện mạo xuề xòa, kém chau chuốt. Trước ống kính, cô chỉ búi tóc tạm bợ bằng chiếc kẹp càng cua quen thuộc. Chứng kiến kiểu búi tóc xơ xác mất thẩm mỹ của sao nữ Running Man, netizen đã không khỏi lắc đầu ngao ngán. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều fan thở dài trong bất lực vì có góp ý thế nào thì Song Ji Hyo vẫn cố chấp, không chịu sửa đổi bản thân. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả cho hay, họ không còn lời nào để nói với nữ minh tinh sinh năm 1981 nữa, đồng thời xin “thoát fan” ngay lập tức.

Cách đây không lâu, Song Ji Hyo đã gây ngỡ ngàng khi liên tục xuất hiện với diện mạo thiếu chỉn chu khi lên sóng. Đập vào mắt khán giả là mái tóc được búi xơ xác, kém gọn gàng của nữ diễn viên. Ảnh: Naver

Tới hiện tại, Song Ji Hyo thậm chí còn đóng cửa kênh YouTube của mình chỉ sau 10 tháng vận hành. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, cư dân mạng tiếp tục bày tỏ sự bất bình: “Ngay cả thời lượng lên sóng Running Man của cô cũng ít như vậy rồi, vậy tại sao lại từ bỏ luôn cả YouTube?”, “Hình như cô ấy thiếu ý chí hoặc yếu kém trong khả năng lập kế hoạch”...

Song Ji Hyo hiện đang đối mặt với khoảng thời gian đặc biệt khó khăn trong sự nghiệp. Ảnh: X

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi “làm mưa làm gió” ở show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố cô đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn.