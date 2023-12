Cận cảnh hiện trường vụ tử vong của Lee Sun Kyun

Sáng nay (27/12), ngay sau khi nhận được báo án từ vợ Lee Sun Kyun, phía cảnh sát đã nhanh chóng xác nhận được vị trí và tìm ra thi thể nam diễn viên ở trong xe hơi tại công viên Waryong, Jongno-gu, Seoul.

Tại hiện trường, bên ghế phụ của xe hơi, cảnh sát phát hiện ra có dấu vết than tổ ong. Do vậy theo suy đoán ban đầu từ cảnh sát, nguyên nhân tử vong của Lee Sun Kyun có thể vì ngạt khí than tổ ong. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra tại hiện trường. Xe cứu thương đưa thi thể của Lee Sun Kyun đã rời khỏi hiện trường và được đưa tới bệnh viện.

Xe cứu thương đưa thi thể Lee Sun Kyun về bệnh viện

Hiện trường phát hiện thi thể của Lee Sun Kyun

Xung quanh hiện trường đã được che chắn kỹ

Giới truyền thông cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của Lee Sun Kyun để cập nhật những thông tin mới nhất xung quanh sự việc này.

Suốt 2 tháng qua, Lee Sun Kyun đã bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ sử dụng chất cấm kể từ tháng 10/2022. Nam tài tử "Ký Sinh Trùng" đã bị cảnh sát triệu tập điều tra 3 lần. Gần đây nhất Lee Sun Kyun đã được yêu cầu kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.

Lee Sun Kyun sinh năm 1975 là tài tử nổi tiếng Hàn Quốc với nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh đình đám. Trước đó, nam tài tử còn gây tiếng vang với vai diễn trong tác phẩm điện ảnh bom tấn "Ký Sinh Trùng".

Giới truyền thông có mặt tại hiện trường

Nguồn: The Fact