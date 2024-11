“Khơi mào” cuộc chiến

Khuya 6/11, HIEUTHUHAI tung bài rap mang tên - TRÌNH. Không một lời báo trước, nam rapper hot nhất Gen Z chỉ thích thì đăng nhạc mới. Trước đó, anh chiêu đãi fan bản demo và sớm gây sốt với chỉ 3 chữ “ối zồi ôi”. TRÌNH, là lời đáp trả cho mọi lời chê bai HIEUTHUHAI “không đủ trình”. Nhất là sau khi nổ ra tranh cãi vì anh chàng góp mặt trên ghế nóng Rap Việt. Chỉ với 1 bài rap dài gần 5 phút, không quảng bá, được giới hạn đối tượng xem, HIEUTHUHAI tạo bão.

Sau 4 năm kể từ King of Rap, HIEUTHUHAI trở thành rapper thành công nhất. Thành công tổng hoà từ âm nhạc và sức hút giải trí của chương trình thực tế giúp HIEUTHUHAI phủ sóng, rực rỡ với danh xưng “đỉnh lưu Gen Z”, nhưng cũng khiến anh bị đàm tiếu là “overrated”.

TRÌNH không nhắm vào đích danh ai, câu chuyện nào, mà chỉ là cách HIEUTHUHAI nói về thành công của bản thân - khiến những người ghét anh câm nín. Chỉ sau 1 đêm, lyrics bài rap này được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, thu về 1 triệu lượt xem YouTube và leo vào top 10 trending một cách thần tốc.

Đương nhiên, tên tuổi hút view như HIEUTHUHAI ra rap diss sẽ khiến cộng đồng chao đảo. Rap fan, những người coi trọng chuyên môn liên tục mổ xẻ cách HIEUTHHAI viết rap, đi flow, diss có đủ “đả kích” hay không.

Các rapper cùng thời - trưng ra phản ứng đa dạng trước cơn bão mang tên HIEUTHUHAI. Lăng LD tỏ ra thích thú, phần nào đó ngưỡng mộ những gì HIEUTHUHAI đã làm. GDUCKY - Á quân Rap Việt thì chỉ nói đúng 2 chữ “Trình bày” kèm icon làm dấu im lặng. HIEUTHUHAI thả câu, GDUCKY ẩn ý theo chiều hướng hậm hực. Một trận sóng gió lại nổi lên.

Những rap fan cởi mở thì tương tác vui vẻ với dòng trạng thái của GDUCKY, đồng thời đốc thúc anh ra nhạc mới để mà chứng minh “trình” của mình. Còn fan HIEUTHUHAI, đương nhiên không hài lòng. Từng là cái tên hot nhất của Rap Việt mùa 1, nhưng rõ ràng GDUCKY những năm qua không nổi bật lắm trên thị trường. Chính vì điều này, “Vịt vàng” của Rap Việt bị chỉ trích là cố tình “cọ nhiệt”, chính xác là những kẻ bị HIEUTHUHAI diss trong TRÌNH. HIEUTHUHAI “khơi mào” cuộc chiến.

Loạt rapper vào cuộc, B Ray bày tỏ quan điểm gay gắt

Khuya 7/11, ICD - Quán quân King of Rap, người từng “đánh bại” HIEUTHUHAI bất ngờ đăng đàn tâm thư nói về “văn hoá dissing”. ICD cho rằng rap diss là phần tinh hoa của cộng đồng Hip-hop, dù có vướng bao nhiêu tranh cãi thì vẫn không ngăn được sự quan tâm của nghệ sĩ và khán giả trong cộng đồng. Anh kêu gọi “các anh em trong giới giao lưu so trình”. Không đề cập đến HIEUTHUHAI, nhưng ai cũng réo tên HIEUTHUHAI vào dòng trạng thái của Quán quân King of Rap.

Dưới phần bình luận của ICD, “đại hội rapper” tập hợp. Có cả những cái tên cộm cán như B Ray, Karik, OSAD,... Karik chỉ để lại đúng 1 chữ “still” (vẫn). OSAD “dĩ hoà vi quý” cho rằng thay vì diss nhau thì nên hợp tác chung, khán giả vẫn có cái để phân tích đánh giá.



Căng nhất là B Ray.

B Ray - từng nổi tiếng trong cộng đồng rap với những bản diss không kiêng nể ai. Nam rapper diss từ Rhymastic cho đến Andree Right Hand. Có thời điểm, rap fan hóng B Ray rap diss còn hơn “mẹ đi chợ về”. Thế nhưng, đến hiện tại khi đã trưởng thành, điềm tĩnh hơn, B Ray không nghĩ thế.

B Ray cho rằng, không cần làm nhạc so trình để rồi mất hết tất cả chỉ nhằm làm hài lòng một nhóm người độc hại. Từ kinh nghiệm của bản thân, B Ray không còn muốn khiêu chiến. Làng rap đang yên bình, HLV Rap Việt không muốn nhìn thấy “gió tanh mưa máu”.

(Bình luận của B Ray - PV đã chỉnh sửa wording) Rồi thua thì sao em? Kể cả khi đã huề với nhau thì fan nó vẫn toxic mà. Vậy thì từ 1 cái nơi không có gì, rồi có gì, xong làm nhạc so trình để mất hết tất cả vì cái gì? Để hài lòng 1 đám toxic à. Này là từ 1 người diss thắng ng khác, và khi huề vẫn thấy fan chửi ngta đều đều.

Cách mà HIEUTHUHAI rap diss, có thể không hài lòng mọi rap fan, khiến những rapper “máu chiến” cảm thấy bị kích thích, muốn đối đầu. Nhưng, anh đã làm đủ. HIEUTHUHAI chỉ muốn nói lên lòng mình, như anh đã trải lòng trong dòng trạng thái khi đăng tải TRÌNH “bài nhạc này ra đời cũng chả phải để màu mè hay ngông nghênh gì; mình vẫn là mình, khiêm tốn, chỉ đơn giản là trên hành trình âm nhạc này có nhiều thứ bắt buộc phải xảy ra và bài nhạc này là một trong số đó.”

HIEUTHUHAI ý thức bản thân là người của công chúng, có ngông, cũng phải trong phạm vi chấp nhận được. Rap diss mang mọi điểm yếu ra trước công chúng, khiến đối thủ “chết chìm”, là điều anh không làm.

Từ năm 2020, B Ray đã đánh giá cao HIEUTHUHAI. B Ray cũng hợp tác với HIEUTHUHAI trong album Vì Anh Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó - track Không Phải Gu. Dự đoán của HLV Rap Việt đã đúng. Là người từng trải, ý kiến của B Ray đâu đó nói lên sự thay đổi của anh sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz.