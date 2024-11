Hưởng lợi từ sức hút khủng của mùa 3, Rap Việt mùa 4 được kỳ vọng là chương trình truyền hình về âm nhạc nổi bật trong năm nay. Tuy nhiên, tính đến hiện tại điều này đã không xảy ra. Lên sóng đã được 7 tập, tức cuộc đấu giữa các huấn luyện viên và thí sinh đã bước đến vòng Đối Đầu nhưng vẫn chưa có bất cứ tiết mục nào từ chương trình thành hit và đạt được sự chú ý lớn từ công chúng. Chủ đề khiến Rap Việt phủ sóng truyền thông, được khán giả bàn luận sôi nổi trên MXH lại không thuộc về thí sinh, âm nhạc hay chuyên môn của giám khảo mà lại đến từ vị trí khách mời HIEUTHUHAI.

HIEUTHUHAI là nhân tố giúp Rap Việt được chú ý thời gian qua

HIEUTHUHAI kéo nhiệt cho Rap Việt 2024

5 vòng Chinh Phục của Rap Việt mùa 4 kết thúc vào ngày 20/10 mà không có bất kỳ tiết mục nào của dàn thí sinh tạo được sức hút lớn, vào top trending trên các BXH âm nhạc. Cùng thời điểm này ở mùa 3, Rap Việt đã có những phần thi ấn tượng, ca khúc viral và dàn thí sinh được chú ý khắp cõi mạng như Về Quê của Mikelodic, Bao Giờ Lấy Vợ của 24k.Right, Đóa Hoa Hồng của Pháp Kiều hay Thanh Âm Miền Núi của "trai bản" DOUBLE2T. Còn ở mùa 4, các tiết mục được đánh giá có chuyên môn chưa quá xuất sắc, sức hút và độ bàn luận cũng kém xa mùa 3. Ngoài ra, dù đã mời rapper ở tận Thái Lan F.Hero sang ngồi ghế giám khảo khách mời, vòng Chinh Phục của Rap Việt mùa 4 vẫn khép lại trong sự mờ nhạt.

Sau đó, Rap Việt tung trailer giới thiệu vòng Đối Đầu của chương trình với sự xuất hiện đầy bất ngờ của HIEUTHUHAI. Nam rapper được Trấn Thành giới thiệu là khách mời mới của Rap Việt mùa 4. Điều đáng nói, dù được giới thiệu là khách mời nhưng HIEUTHUHAI lại ngồi ở hàng ghế giám khảo cùng JustaTee và Thái VG. Ngay lập tức, HIEUTHUHAI và Rap Việt trở thành từ khóa nóng trên khắp các diễn đàn. Đâu đâu rap fan cũng bàn luận, tranh cãi về sự góp mặt của nam nghệ sĩ gen Z tại Rap Việt mùa 4.

Ý kiến trái chiều liên quan đến vị trí giám khảo của HIEUTHUHAI giúp Rap Việt hot trở lại

Trên MXH, khán giả cho rằng kỹ năng của HIEUTHUHAI chưa đủ tốt để ngồi ngang hàng với JustaTee và Thái VG. Anh được khen ngoại hình đẹp, âm nhạc bắt tai và có nhiều bản hit. Tuy nhiên, các kỹ năng trong rap như flow, lyrics, gieo vần của HIEUTHUHAI chưa thuyết phục được số đông người nghe. Không chỉ vậy, anh còn thí sinh trưởng thành từ King Of Rap.

Ngoài ra, nếu tính các sản phẩm chính thức, HIEUTHUHAI cũng có 1 vài bản hit như Ngủ Một Mình hay Không Thể Say. Nhưng các sản phẩm kể trên tập trung ở khía cạnh hát thể hiện tình cảm ngọt ngào của anh nhiều hơn. Trong khi album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó mới chỉ là cuốn tự truyện còn khá đơn sơcủa HIEUTHUHAI, và chưa tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường. Do đó, theo nhiều netizen, Rap Việt mùa 4 mời HIEUTHUHAI vì danh tiếng, chứ không phải thực lực. Mục đích của chương trình là thu hút người xem. HIEUTHUHAI bị chỉ trích cũng là lúc chương trình được hưởng lợi.

Dù vậy, nhiều người vẫn tuyên bố sẽ trở lại xem Rap Việt vì HIEUTHUHAI. Có người là fan xem để ủng hộ thần tượng, cũng có người tò mò không biết HIEUTHUHAI sẽ thể hiện ra sao khi ngồi ghế nóng của Rap Việt. Có thể nói, sự xuất hiện của rapper sinh năm 2001 đã "hâm nóng" Rap Việt, giúp chương trình được khán giả chú ý hơn.

HIEUTHUHAI rõ ràng là "quân cờ" truyền thông hiệu quả đối với Rap Việt mùa 4

Sau những tranh cãi liên quan đến sự xuất hiện ở Rap Việt, vai trò của HIEUTHUHAI dần sáng tỏ. Anh quả thật được ngồi trên hàng ghế giám khảo nhưng không có quyền định đoạt kết quả. HIEUTHUHAI chỉ đưa ra nhận xét về ý tưởng sân khấu, trang phục, phong cách tới lyrics... trong màn biểu diễn của các thí sinh, với tư cách đồng nghiệp đã có nhiều thành tựu.

Với nỗ lực và thành công gây dựng danh tiếng suốt thời gian qua, HIEUTHUHAI thừa sức để ngồi vị trí góp ý cho các đồng nghiệp đang đi thi. Anh hiện là rapper gen Z nói riêng, và cũng là ngôi sao hàng đầu Vbiz hiện nay, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, ngoại hình thu hút, luôn tạo ra những đề tài nóng hổi trên MXH.

Đặc biệt, ở HIEUTHUHAI không chỉ dừng lại ở việc bản thân anh bứt phá khỏi cái gốc underground để phủ sóng đại chúng, mà còn có câu chuyện "thủ lĩnh đưa tổ đội đi lên" truyền cảm hứng rất nhiều cho thế hệ rapper trẻ. Với chặng đường đã qua và sức ảnh hưởng của mình hiện tại, không khó hiểu khi HIEUTHUHAI đang được xem là cái tên hàng đầu cho vị trí người "soán ngôi" Sơn Tùng M-TP trong tương lai. Đây là 1 thành tích không phải rapper nào cùng lứa với HIEUTHUHAI cũng đạt được. Một sao nam trẻ trung, hiện đại, có tham vọng lớn, dám thử thách bản thân, không ngại những lời chê bai, một nhân tố biết quản lý bản thân tốt, hiểu thị trường và được lòng rất nhiều người xung quanh, vậy còn mong đợi một ai tốt hơn nữa phù hợp ở vị trí ghế nóng này?

Vị trí của HIEUTHUHAI ở Rap Việt là hoàn toàn xứng đáng với những thành công và nỗ lực đi lên không ngừng của anh trong thời gian qua

Rap Việt khi không có HIEUTHUHAI?

Rap Việt trở lại với sự kết hợp của 2 mùa huấn luyện viên (HLV) được yêu thích nhất gồm Karik và Suboi mùa 1, Big Daddy và Bray mùa 3. Để việc tranh giành thí sinh trở nên drama, giúp khán giả có nhiều chuyện để nói, chương trình đã thêm luật chơi mới cho vòng Chinh Phục, gồm Khóa Vàng và Lựa Chọn Đầu Tiên (First Choice) , bên cạnh Nón Vàng. Đặc biệt, năm nay, có đến 7 nữ rapper tham gia chương trình, tăng mạnh so với 3 mùa trước. Việc Rap Việt gia tăng số lượng chiến binh nữ được cho là để lấy thí sinh cho Em Xinh Say Hi (bản nữ của Anh Trai Say Hi ) sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Rap Việt mùa 4 có sự thay đổi lớn về format. Dàn HLV được trao nhiều "vũ khí" hơn trong việc tranh giành thí sinh mạnh về đội mình

Các rapper nữ cũng được chương trình tạo điều kiện. Năm nay, số lượng bóng hồng đứng trên sân khấu Rap Việt lên đến con số 7

Có sự thay đổi khá nhiều về format, Rap Việt năm nay vẫn có điểm gây lo lắng là thiếu nhân tố nổi bật. Xét về độ nổi tiếng của thí sinh, Rap Việt mùa 4 có nhiều rapper đã chinh chiến qua các cuộc thi khác nhau, được nhớ mặt gọi tên trên thị trường và sở hữu những bản hit triệu view như Gill ( Sang xịn mịn, Mắt Xanh cùng câu rap làm nên thương hiệu "Ơ động đất à, không phải, đấy là bọn anh đang đi lên"), Mason Nguyễn với câu rap được sử dụng trên nhiều nền tảng "Đồng chí tlinh, lên đồ", MANBO, willistic hay VCC Left Hand.

Do đa số thí sinh tham gia mùa 4 đều là rapper có kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu nên hầu hết tiết mục dự thi của họ đều sạch sẽ, an toàn như nhau, vậy nên không đem lại bất ngờ đáng nhớ nào cho khán giả. Quay lại Rap Việt mùa 3, màu sắc của thí sinh có sự phân biệt rõ ràng, khiến tập nào của chương trình cũng có điểm nhấn bất ngờ. Chẳng hạn như Rhyder gây ấn tượng với người xem với phong cách melodic rap, Mikelodic hay DOUBLE2T lại xuất hiện với màu sắc dân tộc, 24k.Right có chất nhạc đại chúng với những đoạn hook rất bắt tai, Pháp Kiều rất mới mẻ và slay theo kiểu riêng của mình.

Rap Việt mùa 4 quy tụ nhiều chiến binh mạnh, có tên tuổi trước khi tham gia chương trình như Gill, Mason Nguyễn hay MANBO. Tuy nhiên, không có nhiều tiết mục ở Rap Việt mùa 4 vào top trending trên các BXH âm nhạc

3 thí sinh hiếm hoi tạo được ấn tượng với khán giả nhờ phong cách riêng là 7dnight, Saabirose và Tiêu Minh Phụng. Trong đó, 7dnight và Saabirose nổi bật nhờ yếu tố vùng miền. 7dnight rap bằng giọng Nghệ An, còn Saabirose sử dụng giọng Huế. Tiêu Minh Phụng lại mang cải lương vào rap. Tuy nhiên, kỹ năng của họ chỉ dừng lại ở mức khá ổn, có khả năng bứt phá trong vòng sau chứ không đủ để "gánh" cả chương trình.

7dnight, Saabirose và Tiêu Minh Phụng đều có màu sắc riêng nhưng họ cũng không đủ sức để "gánh" cả chương trình

Vì vậy, Rap Việt mùa 4 hiện cần lắm 1 nhân tố có thể kéo cả chương trình đi lên như trường hợp của Double2T năm ngoái. Anh trở thành hiện tượng sau vòng Chinh Phục, và giành chiến thắng xứng đáng ở đêm chung kết. Thế nhưng, cái khó hiện tại là tài năng rapper mang màu sắc riêng biệt như Double2T không còn nhiều. Do đó, các thí sinh tham gia Rap Việt cần phải đổi mới bản thân liên tục sau mỗi vòng, thoát khỏi vùng an toàn để tranh thủ cơ hội đưa tên tuổi mình lên mainstream. Đồng thời, vai trò của các huấn luyện viên Rap Việt mùa 4 cần phải được phát huy nhiều hơn nữa để khai thác triệt để tiềm năng thí sinh, tạo ra những phần thi gây tiếng vang như chính họ đã làm được ở các mùa trước đó.