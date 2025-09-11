HIEUTHUHAI khoe thân hình vạm vỡ, fan nhắc sẽ không đàn ông nếu cứ ăn mặc kiểu này

Chăm chỉ bậc nhất ở khoản "độ" body trong phòng gym không thể không kể HIEUTHUHAI. "Đỉnh lưu" Vpop từng chia sẻ một trong những hoạt động thường nhật của anh là đến phòng tập vào lúc sáng sớm. Sau khoảng thời gian dài nghiêm túc, nam rapper ngày một xây dựng được vóc dáng mơ ước, hết sức săn chắc, lực lưỡng. Trong loạt ảnh mới cập nhật trên Instagram vào chiều ngày 10/9, xen giữa những khung hình visual điển trai là bức hình "khoe thân" với tấm lưng trần cơ bắp của HIEUTHUHAI. Hình ảnh ngay lập tức gây sốt MXH, khiến hội fanboy lẫn fangirl xôn xao.

Hình ảnh HIEUTHUHAI khoe cơ bắp vạm vỡ trong bài đăng mới.

HIEUTHUHAI dù bận rộn vẫn tích cực chăm sóc và xây dựng body. Nhiều lần những khoảnh khắc của nam rapper khi hì hục trong phòng tập được huấn luyện viên chia sẻ và lập tức viral.

Lần này, bên cạnh những lời khen ngợi và động viên từ người hâm mộ, chủ đề thời trang gây tranh cãi dạo gần đây của HIEUTHUHAI cũng vô tình bị nhắc lại. Một netizen bất ngờ nhắn gửi stylist của nam rapper nếu có lựa chọn những loại áo ren, voan cho anh, hãy nhớ che chắn cẩn thận.

Chuỗi thảo luận tiếp diễn khi một người khác đẩy cao trào lên bằng lời đáp cho rằng: "Việc tập tành cũng chẳng khiến HIEUTHUHAI đàn ông hơn sau kiểu ăn mặc như đợt vừa rồi". Cuối cùng, netizen cho rằng nam rapper có thể đang tạo nhiệt bằng cách tạo chủ đề tranh cãi.

HIEUTHUHAI bị nhận xét chẳng thể nam tính bằng việc tập tành khi tranh cãi thời trang gần đây vẫn còn chưa lắng xuống.

Xây dựng hình thể "ngon nghẻ", chẳng trách được việc HIEUTHUHAI thời gian vừa qua liên tục chiêu đãi khán giả những tạo hình siêu hot trên sân khấu với crop-top, tank top, trang phục bó sát và xuyên thấu "nóng mắt". Đây là con dao hai lưỡi mà nam rapper buộc phải chấp nhận để làm mới hình ảnh. Bởi giữa 2 luồng ý kiến trái chều, không ít ý kiến cho rằng sự nam tính mà HIEUTHUHAI vẫn luôn thể hiện, bỗng chốc bay biến vì những món đồ có phần "bóng bẩy".

Nam rapper đang bị kẹt vào thế khó của một nghệ sĩ "làm dâu trăm họ" khi khán giả chưa có đủ thời gian để tiếp nạp hình ảnh của một HIEUTHUHAI đang ngày một linh hoạt hơn trong phong cách cá nhân.