Khán giả không hài lòng với HIEUTHUHAI

Chủ đề thời trang của HIEUTHUHAI chưa bao giờ ngừng nóng. Nam rapper trẻ vốn luôn thử nghiệm nhiều phong cách mới mẻ, nhưng cũng chính vì vậy mà anh không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi. Mới đây, một bài đăng trên Threads đã làm dậy sóng cộng đồng mạng với hơn 200 nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận. Chủ đề xoay quanh phong cách thời trang hiện tại của HIEUTHUHAI, trong đó nhiều khán giả cho rằng anh đang "mất chất", không còn giữ được cá tính riêng mà chạy theo xu hướng để chiều lòng fan.

Bài đăng này nhanh chóng được nhiều người đồng tình, đặc biệt khi dẫn chứng loạt outfit mà nam rapper trình diễn trong concert Anh Trai Say Hi tại Las Vegas (Mỹ) hồi tháng 7 vừa qua. Thời điểm đó, bên cạnh phong cách biểu diễn bùng nổ, HIEUTHUHAI cũng gây tranh cãi bởi những bộ trang phục ôm sát, bị cho là kém nam tính” và thậm chí cố tình gợi yếu tố 18+ vào phần trình diễn.





Trong số đó, bộ trang phục màu trắng với áo xuyên thấu ôm cơ thể và chi tiết bèo nhún trước ngực là outfit bị phản ứng dữ dội nhất. Nhiều ý kiến nhận xét thiết kế này khiến hình ảnh nam rapper trở nên gượng gạo, không phù hợp với chất đường phố vốn gắn liền với HIEUTHUHAI từ những ngày đầu.





Không ít cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi so sánh hình ảnh hiện tại với HIEUTHUHAI thời King Of Rap. Khi đó, nam rapper được yêu thích bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, bụi bặm, mái tóc side part bóng mượt đặc trưng và phong cách thời trang nam tính. Chính hình ảnh ấy mới là thứ giúp anh khẳng định vị trí trong lòng người hâm mộ.

Netizen cho rằng "era" nam tính nhất của HIEUTHUHAI là giai đoạn King Of Rap.

Tất nhiên, việc nghệ sĩ thay đổi phong cách để làm mới bản thân là điều dễ hiểu. Nhưng với một cái tên từng được coi là biểu tượng nam tính trong giới rap Việt, HIEUTHUHAI lại đang khiến nhiều khán giả cảm thấy xa lạ. Thời trang luôn là con dao 2 lưỡi: vừa có thể nâng tầm nghệ sĩ, lại dễ trở thành điểm trừ nếu không phù hợp với hình ảnh đã xây dựng.

Liệu HIEUTHUHAI sẽ tiếp tục trung thành với những outfit gây tranh cãi, hay tiếp tục sẽ có cú "quay xe" để lấy lại hình ảnh nam tính vốn là thương hiệu của mình, câu trả lời có lẽ sẽ còn khiến người hâm mộ bàn luận dài dài.

- Đọc bình luận mà toàn thấy chê style ăn mặc, chúng tỏ dân Việt Nam mình vẫn rất cổ ủ và gu thời trang cực kỳ đơn điệu, nhạt nhẽo nên lúc nào cũng chỉ thích phong trần, lịch lãm... - Thật ra HIEUTHUHAI mặc đồ không xấu mà do stylist đánh giá quá cao khả năng cân đồ của Hiếu. Style unisex không phải ai cũng cân được... như GD hoặc Harry Styles. Thử đưa cái áo tua rua lưới lưới kia của Hiếu cho 2 người này mặc xem, ate liền. - Cũng là 1 kiểu nhưng người mặc vào thấy thời trang, người mặc thấy phèn, người mặc thấy men... Vấn đề ở chỗ lựa chọn thời trang nhưng phù hợp với khí chất và dáng hình.