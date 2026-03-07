Hiện trường ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội, 7 xe hư hỏng nằm giữa phố, nhiều người bị thương
Ô tô con biển số Hà Nội bất ngờ tông vào nhiều ôtô và xe máy trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa) vào giờ cao điểm tối 6/3, khiến nhiều phương tiện hư hỏng, một số người bị thương và phải đi cấp cứu.
Liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, Hà Nội), tối 6/3, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe ô tô gây ra vụ việc.
Theo đó, nam tài xế N.V.S (SN: 1960; thường trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) vi phạm ở mức 0,264 mg/l khí thở. Lực lượng chức năng sau đó đưa người này đến bệnh viện để kiểm tra chất ma túy.
Theo xác minh ban đầu, khoảng 18h45 ngày 6/3, ô tô con mang biển kiểm soát 30A-536.XX đi hướng Dương Đình Nghệ - Trần Duy Hưng. Khi đến ngang tòa nhà B10B Nam Trung Yên, ô tô này tông vào một xe taxi.
Không dừng lại, chiếc xe tiếp tục tông vào hàng loạt ô tô, xe máy đang di chuyển trên đường. Một chiếc xe máy bị hất văng lên khoảng 4m rồi rơi xuống đường. Hậu quả làm 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố, Công an phường Yên Hoà khẩn trương có mặt tài hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.
Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tối 6/3: