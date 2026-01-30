Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 12h39' ngày 30/1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, Hà Nội), khiến ba người bị thương. VTC News thông tin vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 29A-401.XX (chưa xác định tài xế cầm lái) đi trên phố Lê Trọng Tấn theo hướng đi phố Nguyễn Lân.

Khi đến khu vực đối diện số nhà 210, chiếc xe này bất ngờ tông vào 2 ô tô và 4 xe máy đang chạy trên đường. Cú va chạm mạnh khiến các phương tiện hư hỏng nặng. 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Toàn bộ diễn biến này đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.





Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

“Người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 29A-401.XX hiện chưa làm việc với cơ quan chức năng”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 thông tin trên VietNamNet.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.