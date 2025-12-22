Khoảng 15 giờ ngày 22-12, tại Km 46+500, Quốc lộ 5 chiều Hà Nội đi Hải Phòng (thuộc địa phận phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn thảm khốc, khiến 3 người thương vong, 7 xe ô tô bị hư hại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang biển số 15C-132.xx kéo theo rơ-moóc biển số15R- 024.xx do tài xế Nguyễn Văn Th. (SN 1974, trú tại Thượng Đỗ, xã Lai Khê, TP Hải Phòng) điều khiển đi theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng đã tông vào đuôi xe ô tô biển số 14C-225.xx do tài xế Nguyễn Văn Kh. (chưa rõ năm sinh, trú tại xã Hà Bắc, TP Hải Phòng) điều khiển, đi cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh đã đẩy xe do anh Nguyễn Văn Kh. tiến về phía trước và tông tiếp vào xe ô tô mang biển số 34A-977.xx do tài xế Trương Mạnh Q. (SN 1990, trú tại phường Chu Văn An, TP Hải Phòng) điều khiển. Trên xe của anh Q. có chở theo anh Lưu Công B. (chưa rõ năm sinh, trú ở xã Hà Tây).

Tiếp đó, xe do tài xế Q. điều khiển tiếp tục tông vào đuôi xe ô tô mang biển số 15H-142.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển). Xe 15H -142.xx lại tiếp tục tông vào xe ô tô đầu kéo mang biển số 15H-228.xx, kéo theo rơ moóc mang biển số 15RM-025.xx do anh Phạm Ngọc T. (SN 1990, trú tại thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái, TP Hải Phòng) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Chưa dừng lại, xe của anh Phạm Ngọc T. tiếp tục đâm vào đuôi xe ô tô mang biển số 34A-719.xx do anh Lê Minh Đ. (SN 1985, chưa rõ quê quán). Xe của anh Lê Minh Đ. lại tiếp tục tông vào xe đầu kéo mang biển số 15C-199.xx, kéo theo rơ moóc mang biển số 15R-088.xx do anh Lương Hữu V. (SN 1990, trú tại Phương Duệ, xã Kim Thành, TP Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn giao thông đã khiến 2 người tử vong tại chỗ là Lưu Công B. (người ngồi trên xe ô tô mang biển số 34A-977.xx) và tài xế xe ô tô mang biển số 15H-14.xx; Anh Trương Mạnh Q. là lái xe 34A-977XX bị thương, 7 xe ô tô bị hư hỏng.

Vụ tai nạn cũng khiến tuyến quốc lộ 5 bị ùn tắc cục bộ. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt cùng với người dân đưa người bị thương đi cấp cứu; và phân luồng để đảm bảo giao thông.

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn thảm khốc làm 3 người thương vong.