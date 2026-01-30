Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra lúc 12h39 ngày 30/1, trên phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, Hà Nội), khiến 3 người bị thương.

Thời điểm xảy ra sự việc, ô tô mang biển kiểm soát 29A-401.XX (chưa xác định tài xế cầm lái) đi trên phố Lê Trọng Tấn theo hướng đi phố Nguyễn Lân.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người bị thương.

Khi đến khu vực đối diện số nhà 210, chiếc xe này bất ngờ tông vào 2 ô tô và 4 xe máy đang chạy trên đường. Cú va chạm mạnh khiến 7 phương tiện hư hỏng nặng. Ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

“Tài xế ô tô biển kiểm soát 29A-401.XX hiện chưa làm việc với cơ quan chức năng”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.