Ô tô con tông liên hoàn trên phố Hà Nội, 3 người bị thương
Ô tô biển số 29A-401.XX chạy trên phố Lê Trọng Tấn đâm liên tiếp vào 2 ô tô và 4 xe máy khiến 3 người bị thương.
Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra lúc 12h39 ngày 30/1, trên phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, Hà Nội), khiến 3 người bị thương.
Thời điểm xảy ra sự việc, ô tô mang biển kiểm soát 29A-401.XX (chưa xác định tài xế cầm lái) đi trên phố Lê Trọng Tấn theo hướng đi phố Nguyễn Lân.
Khi đến khu vực đối diện số nhà 210, chiếc xe này bất ngờ tông vào 2 ô tô và 4 xe máy đang chạy trên đường. Cú va chạm mạnh khiến 7 phương tiện hư hỏng nặng. Ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.
“Tài xế ô tô biển kiểm soát 29A-401.XX hiện chưa làm việc với cơ quan chức năng”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 thông tin.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.