Hiền Hồ và cô gái “vén váy” chơi pickleball bị oan

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục “dậy sóng” trước những hình ảnh các cô gái mặc váy ngắn khi chơi pickleball. Từ ca sĩ Hiền Hồ đến một số nữ VĐV phong trào, nhiều người bị soi mói, thậm chí chỉ trích vì động tác kẹp hoặc vén váy trong lúc thi đấu.

Không ít bình luận gay gắt cho rằng đây là hành động “thiếu ý tứ”, “cố tình mặc mát mẻ để gây chú ý”. Thế nhưng, nếu nhìn đúng bản chất thể thao, kẹp váy lại là một lựa chọn hoàn toàn bình thường, thậm chí cần thiết để thi đấu hiệu quả.

Cô gái bị "mắng" vì mặc đồ "mát mẻ" trên sân pickleball

Vì sao phải kẹp váy?

Trong thể thao, váy ngắn vốn đã được thiết kế có lớp quần bảo hộ bên trong. Với các bộ môn như tennis hay pickleball, lớp quần này thậm chí còn có túi để cất bóng. Do đó, việc vén hay kẹp tà váy sang một bên hoàn toàn không phản cảm như nhiều người lầm tưởng.

Ngoài ra, khi di chuyển liên tục với tốc độ cao, phần tà váy xòe có thể gây vướng víu. Kẹp gọn váy giúp người chơi thoải mái hơn, hạn chế mồ hôi bí bách và giữ nhịp tốt trong những pha bóng tốc độ. Nó tương tự như hành động xắn tay áo hay buộc vạt áo khi vận động – tất cả đều vì sự thuận tiện, không nhằm phô diễn hình thể.

Vì sao dân phong trào dễ bị soi?

Tranh cãi về trang phục pickleball đã kéo dài suốt hơn một năm qua. Mới đây, một cô gái chơi phong trào lại bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh thi đấu của mình. Diện áo bra thể thao kết hợp chân váy xếp ly ngắn, cô bị nhiều người “ném đá” vì những khoảnh khắc hớ hênh do thiết kế váy và góc chụp khi vận động.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô gái này không chỉ chơi cho vui mà còn giành hẳn giải ba ở một giải phong trào. Câu trả lời thẳng thắn “Gọi được giải 3 rồi nhé, khỏi vơ đũa cả nắm nhé” của cô cũng khiến cộng đồng phần nào thay đổi cách nhìn.

Trước đó, ca sĩ Hiền Hồ cũng từng phải lên tiếng khi bị tố “cố tình vén váy” lúc thi đấu. Nữ ca sĩ giải thích váy thể thao luôn có quần bảo hộ và việc vén váy chỉ để thi đấu thoải mái hơn.

Những câu chuyện này cho thấy VĐV phong trào, đặc biệt là người nổi tiếng, thường bị soi xét khắt khe hơn cả các vận động viên chuyên nghiệp.

Hiền Hồ từng bị chỉ trích vì vén váy lên khi chơi pickleball

VĐV chuyên nghiệp cũng thường xuyên vén váy

Trên thực tế, hành động này vốn quá quen thuộc trong giới thể thao. Tay vợt Alix Trương – nhà vô địch PPA Tour Asia Vietnam Open 2025 – cũng nhiều lần vén váy để lộ lớp quần bảo hộ bên trong.

Alix Trương thường xuyên vén váy lên khi chơi pickleball









Ở cấp độ quốc tế, những gương mặt hàng đầu PPA như Paris Todd hay Catherine Parenteau cũng thường xuyên có thói quen này. Trong giới chuyên môn, hình ảnh đó chưa bao giờ bị xem là phản cảm, mà ngược lại còn được coi như một thói quen, phong cách cá tính giúp vận động viên tự tin và thoải mái hơn khi thi đấu.

Nữ VĐV pickleball vén váy khi chơi pickleball

Chiếc váy của nữ VĐV này không khác gì cô gái Việt Nam bị "mắng" mới đây

Top 6 PPA Catherine Parenteau cũng vén váy lên khi thi đấu

Nhiều VĐV tennis và pickleball trên thế giới cũng có thói quen này

Pickleball đang phát triển mạnh tại Việt Nam, thu hút đông đảo người chơi phong trào. Việc cộng đồng chưa quen với hình ảnh “váy ngắn, áo bra” trên sân cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần nhìn nhận đúng bản chất, vén váy không phải hành vi phản cảm, mà chỉ là một thao tác kỹ thuật.

Từ Hiền Hồ, những VĐV phong trào đến cả các tay vợt top thế giới, hay gần đây là nhà vô địch Alix Trương được dân tình chú ý, tất cả đều chứng minh một điều kẹp váy khi chơi pickleball là chuyện hết sức bình thường. Người chơi phong trào cũng xứng đáng được tôn trọng thay vì bị soi mói, gắn định kiến một cách phiến diện.