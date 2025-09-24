Sau 6 tháng điều trị chấn thương gãy xương đùi với chi phí hơn 500 triệu đồng, Kỳ Hân mới đây đã gây chú ý khi bất ngờ trở lại sân pickleball. Hình ảnh nữ người mẫu diện đồ thể thao, quấn băng gối kín đáo và cầm vợt thi đấu khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần mạnh mẽ và đam mê thể thao của bà mẹ một con. Tài khoản M.S để lại lời chúc: “Đợt này vượt mạnh quá em. Chúc mừng em đã phục hồi để quay trở lại môn thể thao mà em đã đam mê” .

Hình ảnh được Kỳ Hân chia sẻ lên mạng xã hội





Một số ý kiến khác lại cho rằng Kỳ Hân đang quá liều lĩnh, có nguy cơ tái phát chấn thương. Nickname N.N thẳng thắn: “Đúng chả ai dở đến mức độ đấy cả” . Trong khi đó, người dùng HP nhắc nhở: “Đang trong thời gian phục hồi tập nhẹ nhàng thôi em nhé, không tập thì cũng không được vì nó sẽ teo cơ” .

Bên cạnh đó, có netizen tỏ ra khá gay gắt khi bình luận: “Thua thật, xem thường sức khỏe của mình. Tập cũng chỉ nâng cao tinh thần thôi, chứ có làm gì bổ béo với cái môn pick”, tài khoản HD viết.

Trước đó, việc Kỳ Hân chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để điều trị và kiên trì phục hồi suốt nửa năm đã khiến nhiều người xót xa. Nay, chỉ vừa khỏi bệnh, cô lại nhanh chóng quay lại bộ môn từng khiến bản thân phải nhập viện, càng làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Hồi tháng 3/2025, Kỳ Hân đã gặp một chấn thương nghiêm trọng khi tham gia thi đấu môn pickleball tại TP.HCM. Trong một tình huống di chuyển nhanh để cứu bóng, cô nghe thấy tiếng "rắc" vang lên và ngã quỵ xuống sân. Sau đó, cô được đưa đi cấp cứu và các bác sĩ chẩn đoán cô bị gãy 1/3 giữa thân xương đùi trái, đây một chấn thương hiếm gặp, đặc biệt trong môn pickleball.

Dù trải qua khoảng thời gian khó khăn, Kỳ Hân hiện tại vẫn giữ tinh thần lạc quan, không ngần ngại khoe khuyết điểm cơ thể.