Vừa qua, một cư dân mạng đã tình cờ bắt gặp vợ chồng tài tử So Ji Sub khi cả hai đang có chuyến du lịch ở Pháp.

Đây là lần hiếm hoi vợ trẻ kém 17 tuổi của So Ji Sub lộ diện sau 4 năm cặp đôi chính thức "về chung 1 nhà".

So Ji Sub làm nhiếp ảnh gia riêng cho vợ

Cư dân mạng không khỏi thích thú trước khoảnh khắc So Ji Sub làm nhiếp ảnh gia riêng cho bà xã.

Nhìn hình ảnh này, công chúng đều phải công nhận rằng, dù có là siêu sao nổi tiếng được mọi người săn đón, thì khi đi chung với vợ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm chụp hình sống ảo cho đối phương.

Không chỉ riêng So Ji Sub, Hyun Bin sau khi kết hôn cũng chịu chung "số phận". Thậm chí, ngay cả khi đã chụp hình xong, Hyun Bin vẫn bị bà xã Son Ye Jin "cằn nhằn" vì chưa đạt yêu cầu.

So Ji Sub và vợ trẻ kém 17 tuổi được bắt gặp đi Pháp du lịch

Bên cạnh đó, bức ảnh chụp cận nhan sắc vợ So Ji Sub cũng gây chú ý không kém. Qua hình ảnh hiếm hoi được công bố có thể thấy, bà xã tài tử "Giày Thủy Tinh" dù không trang điểm kỹ, nhưng nhan sắc vẫn vô cùng nổi bật.

Netizen nhận xét, bà xã So Ji Sub sở hữu gương mặt xinh đẹp, dịu dàng và dễ nhìn. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng kết hợp cùng gương mặt tươi tắn và nụ cười rạng rỡ giúp bà xã So Ji Sub chiếm được nhiều thiện cảm của công chúng.

Đây cũng được cho là một trong những đặc điểm khiến So Ji Sub yêu vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cả hai cùng tham gia chương trình phỏng vấn vào năm 2018. Thời điểm đó, So Ji Sub và Son Ye Jin tham gia buổi phỏng vấn để quảng bá cho phim điện ảnh "Be With You". Về phần Cho Eun Jung, cô xuất hiện với tư cách phóng viên đặt câu hỏi cho diễn viên. Theo nhân viên tổ sản xuất chương trình, cả buổi So Ji Sub không thể rời mắt khỏi Cho Eun Jung.

Năm 2019 sau khi bị Dispatch khui hình ảnh hẹn hò, So Ji Sub và Cho Eun Jung nhanh chóng thừa nhận chuyện tình cảm. Tới năm 2020, cặp đôi đã tổ chức một hôn lễ ấm cúng và riêng tư. Sau khi tổ chức đám cưới, thay vì công bố hình ảnh cho giới truyền thông, cặp đôi quyết định ủng hộ hơn 50 triệu Won (khoảng 930 triệu đồng) cho mục đích từ thiện.