Kim Hyun Joo - nàng Lee Sun Woo của "Giày thuỷ tinh": Sự thật mối tình 14 năm cùng So Ji Sub, nhan sắc tuổi 45 khiến ai cũng trầm trồ

Cách đây vài ngày, loạt ảnh họa báo mới nhất của nữ diễn viên Kim Hyun Joo đã chính thức được công bố. Netizen lại có dịp trầm trồ vì nhan sắc tuổi 45 của nàng Lee Sun Woo ngày nào. Vẫn mái tóc ngắn như nàng Lee Sun Woo của "Giày thủy tinh" của hơn 20 năm trước nhưng Kim Hyun Joo ở thời điểm hiện tại mang theo một dư vị hoàn toàn khác biệt. Đó là một Kim Hyun Joo ở tuổi 45 mặn mà với nhiều trải nghiệm của cuộc sống.

Sự thật tin đồn hẹn hò So Ji Sub

Nếu tìm kiếm 2 cái tên So Ji Sub và Kim Hyun Joo sẽ có hàng tá những bài viết đồn đoán về mối quan hệ của cả hai. Thậm chí, có nhiều bài viết còn khẳng định So Ji Sub và Kim Hyun Joo từng có cuộc tình kéo dài 14 năm rồi chia tay trong tiếc nuối. Tuy nhiên, trên thực tế cả hai đơn thuần là đồng nghiệp, bạn thân.

So Ji Sub và Kim Hyun Joo quen biết nhau từ trước khi đóng "Giày thủy tinh" nhưng chỉ thật sự thân thiết khi bắt đầu vào đoàn phim vào năm 2000. Khi đóng "Giày thủy tinh", Kim Hyun Joo đã là ngôi sao nổi tiếng và nhận được nhiều sự chú ý còn khi ấy So Ji Sub vẫn đang là ngôi sao mới đáng kỳ vọng. Từ khi mới vào đoàn phim lại là những người quen cũ nên So Ji Sub và Kim Hyun Joo đã vô cùng thân thiết. Do cả 2 cùng tuổi lại đồng điệu về sở thích nên vừa gặp đã quen và trở thành bạn thân của nhau.

Nhân viên đoàn phim khi ấy còn tiết lộ, cả hai thường xuyên rủ mọi người tụ tập ăn uống sau khi đóng máy và vô cùng vui vẻ trò chuyện như những người bạn thân thiết.

Khi bộ phim phát sóng vào năm 2002 và trở thành cơn sốt khắp Châu Á thì tin đồn So Ji Sub và Kim Hyun Joo yêu nhau càng ngày càng rộ lên. Thậm chí nhiều câu chuyện về tình cảm của cả hai xuất hiện ồ ạt trên các mặt báo. Người ta bắt gặp Kim Hyun Joo tới phim trường ủng hộ So Ji Sub và cũng từ đó hàng tá các tin đồn xuất hiện.

Nhiều năm về sau, So Ji Sub có lần bộc bạch rằng những tin đồn không có thật đã khiến anh mất đi một tình bạn đẹp. Năm 2009, trong buổi họp báo phim Sophie's Dating Manual', So Ji Sub nói: Sau khi bộ phim đóng máy, chúng tôi trở thành người bạn thân thiết, thường xuyên trò chuyện qua điện thoại. Nhưng sau khi tin đồn hẹn hò nổ ra, mọi chuyện trở nên khó xử và chúng tôi đã cắt đứt liên lạc...".

Về phía mình, trong chương trình "Entertainment Weekly" của đài KBS, nữ diễn viên cũng cho biết cô và So Ji Sub đã trở nên xa cách vì những tin đồn hẹn hò. "Chúng tôi đã trở nên rất thân thiết khi đóng phim, chúng tôi thường xuyên liên lạc và duy trì mối quan hệ. Nhưng vài năm trở lại đây, chúng tôi đã trở nên xa cách vì những tin đồn hẹn hò. Sau khi mất liên lạc vì những scandal, tôi hi vọng So Ji Sub sẽ liên lạc lại với tôi sau khi xem chương trình này", người đẹp hài hước chia sẻ.

Tuổi 45, độc thân, xinh đẹp và giàu có

Trong bài phỏng vấn trên tờ Dazed Korea số tháng 3, Kim Hyun Joo dành nhiều thời gian để bộc bạch về sự thay đổi của bản thân ở tuổi ngoài tứ tuần. Ở tuổi 45, Kim Hyun Joo vẫn độc thân trong khi bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất, thậm chí cậu bạn thân cũ So Ji Sub cũng đã lập gia đình.

Thế nhưng điều này chẳng mấy ảnh hưởng tới cuộc sống của Kim Hyun Joo, cô học cách tận hưởng mỗi ngày trôi qua của mình với rất nhiều niềm vui. Trên trang cá nhân của mình, Kim Hyun Joo cũng thích thú chia sẻ các sở thích cá nhân như đan len, làm đồ thủ công, chơi nhạc cụ... Người đẹp cũng thường xuyên tặng những món quà do chính tay mình làm dành cho bạn bè.

Kim Hyun Joo bộc bạch, ở độ tuổi này cô hạnh phúc khi thấy ai đó chia sẻ rằng họ có thể tìm thấy cảm hứng từ những vai diễn mà cô thể hiện, đặc biệt với những đàn em của mình.