Diện mạo gây choáng váng của So Ji Sub sau 4 năm cưới vợ kém 17 tuổi

Chiều 8/7, tờ Xportsnews đưa tin nam diễn viên nổi tiếng So Ji Sub (Giày Thủy Tinh) vừa trở thành tâm điểm bàn tán sau khi chia sẻ loạt ảnh được chụp từ chuyến du lịch nước ngoài lên trang Instagram cá nhân. Truyền thông xứ Hàn cũng đặt nghi vấn tài tử sinh năm 1977 đã tận hưởng chuyến đi cùng bà xã phát thanh viên kém 17 tuổi Cho Eun Jung.



Trong loạt ảnh mới được đăng tải, So Ji Sub thay đổi hoàn toàn với vẻ ngoài như 1 người khác khi để râu quai nón xồm xoàm, lộ hình xăm ở cánh tay. Bộ râu rậm rạp khiến nam diễn viên trông dừ hơn nhiều so với thời điểm trước khi lấy vợ cách đây hơn 4 năm. Thậm chí, 1 số khán giả bày tỏ rằng họ không nhận ra So Ji Sub do nam diễn viên trông khác trước quá nhiều. Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả thích thú với diện mạo hiện tại của tài tử Giày Thủy Tinh. Theo những netizen này, bộ râu quai nón khiến So Ji Sub trở nên phong trần, sương gió hơn trước đây.

Nam diễn viên để râu quai nón xồm xoàm, xăm hình gần như kín 1 bên tay. Nhiều khán giả hy vọng So Ji Sub sớm cạo râu. Nhưng cũng có nhiều fan lại bày tỏ niềm yêu thích trước ngoại hình sương gió của nam tài tử. Ngoài ra, thân hình rắn rỏi của So Ji Sub ở tuổi U50 cũng nhận được nhiều lời khen từ netizen. Và sau khi nuôi râu...

... nam diễn viên trông khác biệt khá nhiều so với trước đây

Tờ Xportsnews còn đặt nghi vấn nam diễn viên tận hưởng chuyến du lịch nước ngoài cùng bà xã phát thanh viên Cho Eun Jung. Và tấm ảnh cực "nghệ" này được cho là do chính người bạn đời chụp giúp tài tử Giày Thủy Tinh

Cuộc hôn nhân của So Ji Sub - Cho Eun Jung nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng châu Á

So Ji Sub sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí với tư cách người mẫu khi vừa tròn 18 tuổi. Vào năm 1996, nam nghệ sĩ chuyển hướng sang đóng phim với vai nhỏ trong tác phẩm truyền hình mang tên Three Guys and Three Girls. 6 năm sau đó, So Ji Sub vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật, trở nên nổi tiếng toàn châu Á với bộ phim gây sốt 1 thời Giày Thủy Tinh. Từ đó đến nay, tài tử 7X liên tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Master's Sun, Oh My Venus, Be With You...

Hồi năm 2018, So Ji Sub và phát thanh viên Cho Eun Jung lần đầu gặp gỡ tại chương trình Access Showbiz Tonight của đài SBS. Nam tài tử đã phải lòng Cho Eun Jung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảng 1 năm sau đó, cặp đôi xác nhận hẹn hò trong niềm hân hoan của công chúng. Đến tháng 4/2020, So Ji Sub - Cho Eun Jung chính thức đăng ký kết hôn, nhận được vô vàn lời chúc mừng từ khán giả trên khắp châu Á.

So Ji Sub đã hoạt động nghệ thuật được gần 30 năm, sở hữu lượng fan đông đảo trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc

Tài tử họ So đăng ký kết hôn với phát thanh viên xinh đẹp Cho Eun Jung cách đây 4 năm

Nguồn: Xportsnews