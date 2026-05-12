Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhi nhập viện sau nhiều ngày sốt cao, quấy khóc và xuất hiện các tổn thương da bất thường. Ban đầu, trẻ đau rát vùng lưng và bụng phải, sau đó nổi các cụm mụn nước tập trung thành chùm theo dải thần kinh - biểu hiện điển hình của zona. Chỉ vài ngày sau, trẻ tiếp tục xuất hiện thêm nhiều mụn nước rải rác toàn thân kèm sốt 38-39 độ C, phù hợp với bệnh cảnh thủy đậu.

Kết quả xét nghiệm tế bào học tại cả hai vị trí tổn thương đều phát hiện hình ảnh đặc trưng do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra. Trẻ được chẩn đoán mắc đồng thời zona thần kinh vùng liên sườn phải và thủy đậu.

Đáng chú ý, bệnh nhi hoàn toàn khỏe mạnh trước đó, không có dấu hiệu suy giảm miễn dịch và chưa từng mắc thủy đậu. Các bác sĩ cho biết đây là tình trạng hiếm gặp, bởi zona thường xuất hiện ở người lớn tuổi hoặc người suy giảm miễn dịch, trong khi thủy đậu chủ yếu gặp ở trẻ em.

Theo các chuyên gia, sau khi gây bệnh thủy đậu, virus VZV có thể "ngủ yên" trong các hạch thần kinh nhiều năm rồi tái hoạt động thành zona khi cơ thể suy yếu. Tuy nhiên, cơ chế khiến thủy đậu và zona xuất hiện đồng thời trên cùng một bệnh nhân hiện vẫn chưa được giải thích đầy đủ.

Bệnh nhi được điều trị bằng thuốc kháng virus acyclovir kết hợp thuốc hạ sốt, giảm đau và chăm sóc hỗ trợ. Sau 2 ngày, trẻ hết sốt, các tổn thương da khô dần và không xuất hiện thêm mụn nước mới.

Các bác sĩ cảnh báo, zona thần kinh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như đau dây thần kinh kéo dài, tổn thương mắt, liệt thần kinh sọ hoặc nhiễm trùng da. Trong khi đó, thủy đậu nếu chăm sóc không đúng cách cũng có nguy cơ bội nhiễm, viêm phổi hay nhiễm khuẩn huyết.

Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm khi xuất hiện sốt, nổi mụn nước hoặc đau rát bất thường trên da. Đồng thời, tiêm vaccine thủy đậu đầy đủ vẫn là biện pháp hiệu quả giúp phòng bệnh và hạn chế biến chứng nặng.