Phải đi viện khám zona thần kinh sau khi dùng chung đồ make-up

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện của chị N.H (TP.HCM), phải đi viện khám zona thần kinh sau khi dùng chung đồ trang điểm tại một studio.

Cụ thể chị H cho biết, đầu tháng 6 chị đến một studio chụp ảnh. Sau buổi make-up, khoảng 3 ngày sau, chị nhận thấy khóe mắt và chân mày nổi nhiều nốt nhỏ li ti, kèm theo cảm giác rát và để lại sẹo. Nghĩ do "nóng trong" hoặc dị ứng mỹ phẩm, chị tự mua thuốc bôi tại nhà.

Đến tháng 10, khi quay lại studio (vì còn tiền cọc), dù đổi thợ trang điểm, tình trạng tương tự lại xảy ra - lần này nặng hơn: nhiều nốt đỏ nổi quanh khóe miệng và rãnh cười, lan ra lưng và cánh tay cùng cảm giác đau nhức dọc một bên cơ thể.

Cô gái bị nổi mụn nước quanh môi và mắt do nhiễm virus, bác sĩ cảnh báo không nên dùng chung đồ make-up cá nhân.

Khi cơn đau lưng và vai tăng dần, chị H đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc zona thần kinh.

Ngày 17/10, chị H đăng tải video kể lại trải nghiệm của mình, thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Nhiều người cho rằng chị có thể bị nhiễm virus Herpes do dùng chung cọ, mút hoặc son môi chứ không phải Zona thần kinh.

Hiện sức khỏe của chị đã ổn định, các tổn thương da đang lành dần, và chị vẫn tuân thủ điều trị theo phác đồ của bác sĩ da liễu. Tuy nhiên, câu chuyện của chị khiến nhiều người không khỏi hoang mang, đặc biệt là những người có thói quen dùng chung dụng cụ trang điểm, bởi nó cho thấy nguy cơ lây nhiễm virus từ những vật dụng tưởng chừng vô hại trong đời sống hằng ngày.

Bác sĩ da liễu cảnh báo 1 điều nhiều người đang hiểu lầm

Theo BSCKII da liễu Nguyễn Phương Thảo (Phòng khám Da liễu - Thẩm mỹ Pensilia), trường hợp của chị H nêu trên rất dễ khiến người khác hiểu nhầm giữa hai bệnh là zona thần kinh và Herpes (mụn rộp do virus). Đây là 2 bệnh vốn có biểu hiện khá giống nhau nhưng cơ chế hoàn toàn khác.

"Zona thần kinh thực chất không lây. Người mắc bệnh này là những người từng bị thủy đậu trước đó. Virus Varicella Zoster (VZV) nằm ‘ngủ yên’ trong các hạch thần kinh, và khi cơ thể suy giảm miễn dịch, virus này tái hoạt, gây ra các mụn nước và đau rát dọc theo dây thần kinh" , bác sĩ Thảo giải thích.

BSCKII da liễu Nguyễn Phương Thảo.

Do đó, dùng chung đồ make-up không thể gây bệnh zona, mà chỉ có thể lây bệnh thủy đậu, Herpes hoặc dermodex gây mụn trên da.

Herpes do một loại virus khác gây ra (Herpes Simplex Virus -HSV), có khả năng lây qua tiếp xúc trực tiếp da - da hoặc da - niêm mạc.

Bác sĩ cảnh báo: Herpes Simplex Virus có hai loại:

+ HSV-1 gây mụn rộp quanh môi, miệng;

+ HSV-2 thường gặp ở vùng sinh dục. Khi sức đề kháng kém hoặc da bị trầy xước, virus rất dễ xâm nhập. Vì vậy, việc dùng chung cọ, son môi, bông phấn ở studio hoặc tiệm trang điểm là nguy cơ có thật.

Virus Herpes có thể sống sót trên đồ make-up trong vài giờ

Các nghiên cứu của Kurstak & Noriega (1993) và Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho thấy:

Trên bề mặt khô (nhựa, kim loại, vải), virus có thể tồn tại 2-4 giờ.

Trong môi trường ẩm (son, kem nền, bông phấn ướt), virus sống được 4-8 giờ, thậm chí đến 24 giờ.

Ánh sáng mặt trời, tia UV, cồn hoặc xà phòng có thể tiêu diệt virus gần như ngay lập tức.

"Vì vậy, chỉ cần dụng cụ trang điểm bị dính dịch tiết từ người nhiễm Herpes mà chưa được vệ sinh kỹ, virus hoàn toàn có thể tồn tại đủ lâu để lây sang người khác ", BS Thảo nhấn mạnh.

Theo bác sĩ, dù là Herpes hay zona, việc chẩn đoán chính xác là yếu tố tiên quyết. Nếu điều trị nhầm, chẳng hạn hiểu nhầm tổn thương do tắc mạch sau tiêm filler là Herpes, Zona... dẫn đến điều trị sai, thì có thể khiến da bị hoại tử, bội nhiễm vi khuẩn, và để lại sẹo nặng.

Sau khi biết bản thân mắc virus Herpes cần làm gì?

- Bôi dung dịch sát khuẩn nhẹ (Eosin, Millian) hoặc chiếu plasma lạnh giúp da mau lành.

- Thuốc kháng virus (liều tùy vào độ tuổi, thể bệnh, tình trạng miễn dịch…).

"Người bệnh không nên tự mua thuốc hay tự bôi, mà cần đến bác sĩ da liễu để được chẩn đoán đúng và kê toa phù hợp. Với virus Herpes, điều trị sớm giúp rút ngắn thời gian lành và ngăn biến chứng ", bác sĩ Thảo khuyến cáo.