Trong thời đại "bác sĩ Google" dần bị thay thế bởi "bác sĩ TikTok", chỉ cần một đoạn clip ngắn vài chục giây với tiêu đề giật gân: "Thấy dấu hiệu này, thận bạn đã hỏng hoàn toàn", kèm theo hình ảnh một bồn cầu đầy bọt, là đủ để hàng triệu người dùng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thuật toán thông minh của mạng xã hội liên tục đẩy những nội dung đánh vào nỗi sợ hãi, khiến người trẻ, vốn nhạy cảm với sức khỏe, dễ dàng bị "thao túng tâm lý".

Thực trạng này dẫn đến một nghịch lý: Nhiều người khỏe mạnh thì mất ăn mất ngủ vì những hiện tượng vật lý bình thường, trong khi những dấu hiệu bệnh lý thực sự lại bị bỏ qua.

BS Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E Hà Nội chia sẻ: Dạo gần này, những ca thanh niên trẻ đến khám vì tiểu bọt, lo âu… tăng lên rõ rệt. Có thanh niên tầm 22 tuổi, bước vào phòng khám với vẻ mặt lo lắng: "Bác sĩ ơi, em xem TikTok thấy bảo đi tiểu ra bọt là dấu hiệu suy thận giai đoạn cuối. Sáng nay em nhìn vào bồn cầu thấy bọt thật… Có phải em sắp phải chạy thận không bác sĩ?".

Sự thiếu hiểu biết như thế này của người bệnh thực sự khiến BS Lực phải thở dài. Không phải là những ca bệnh khó, mà điều BS Lực cảm thấy lo lắng là sự "thao túng tâm lý" của những clip viral trên MXH đã đánh vào nỗi sợ hãi của người bệnh, khiến họ "mất ăn mất ngủ", thậm chí nếu quá nhẹ dạ còn có thể mất tiền oan.

BS Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E Hà Nội chia sẻ: Dạo gần này, những ca thanh niên trẻ đến khám vì tiểu bọt, lo âu… tăng lên rõ rệt.

Theo BS Mai Văn Lực, sự thật là, bồn cầu đầy bọt có thể chỉ là một màn "biểu diễn" của Vật lý và Hóa học mà thôi, phần lớn nó là bình thường. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này bao gồm:

1. Hiệu ứng "Thác đổ": Khi trọng lực lên tiếng

Trước khi lo cho thận, hãy xem lại… độ cao của bạn. Nếu bạn "tác nghiệp" từ một khoảng cách xa với áp lực dòng chảy mạnh, việc không khí bị cuốn vào tạo bọt là chuyện hết sức bình thường. (Đây có lẽ là lý phổ biến, vì thế mà mấy bạn trẻ đi khám tiểu bọt đa phần là nam giới).

Mẹo nhận biết: Loại bọt này thường to, không đều và tan nhanh. Nếu bọt tan ngay sau vài giây, thận của bạn hoàn toàn vô tội!

2. Protein trong nước tiểu

Trong hóa học, protein (Albumin) đóng vai trò như một chất hoạt động bề mặt. Khi thận có vấn đề, protein "rò rỉ" ra ngoài, nó sẽ dàn hàng ngang tạo thành lớp màng bền vững bao quanh bẫy không khí.

Dấu hiệu nguy hiểm: Bọt mịn như bọt xà phòng hoặc lòng trắng trứng đánh dở, trắng xóa và lỳ lợm không chịu tan. Đây mới là lúc thận đang thực sự phát tín hiệu "cứu mạng".

3. "Bữa tiệc axit" do lười uống nước

Đôi khi, bồn cầu đầy bọt chỉ vì bạn đang… quá khô hạn, nước tiểu cô đặc. Khi bạn lười uống nước, nước tiểu trở nên cô đặc, nồng độ Ure và Creatinine tăng cao khiến độ nhớt tăng lên.

Lời khuyên: Hãy thử uống đều đặn 2-2,5 lít nước/ngày. Nếu sau đó nước tiểu trong vắt và hết bọt, thì chúc mừng, bạn chỉ cần chăm uống nước hơn thôi.

Khi nào cần đi khám?

Trong kỷ nguyên của các đoạn video ngắn mang tính giật gân, sự "thao túng tâm lý" từ những thông tin y khoa thiếu kiểm chứng đang biến những hiện tượng vật lý bình thường thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Sự lo âu thái quá đôi khi còn độc hại hơn cả bệnh tật. Thay vì ngồi lướt TikTok và tự "dán nhãn" án tử cho mình, bạn cần tỉnh táo quan sát các dấu hiệu đi kèm.

BS Mai Văn Lực khuyến cáo mọi người hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa nếu tình trạng bọt mịn, lâu tan kéo dài kèm theo:

Phù nề: Nặng mắt vào buổi sáng, phù mắt cá chân hoặc mu bàn chân.

Thay đổi sắc thái: Nước tiểu sẫm màu như trà đặc, có màu xá xị hoặc lẫn máu.

Triệu chứng toàn thân: Mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Một xét nghiệm nước tiểu cơ bản chỉ mất vài chục ngàn đồng và khoảng 15 phút chờ đợi, nhưng kết quả của nó giá trị hơn hàng ngàn lời đồn đoán trên mạng xã hội. Đừng để những clip viral đánh cắp giấc ngủ của bạn, hãy tin vào khoa học và các chỉ số xét nghiệm thực tế!