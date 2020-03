"Hi Bye, Mama": Kim Tae Hee hóa chị đại xã hội đen siêu ngầu, đối đầu với thần chết Pyo Chi Su (Crash Landing On You)?

Bỏ ngỏ màn tông xe của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) ở phân cảnh cuối tập 10 Hi Bye, Mama (Tạm biệt mẹ), trong đoạn preview mới nhất vừa được nhà sản xuất tung ra, khán giả có thể thở phào vì Yoo Ri vẫn bình an vô sự.

Thậm chí cô nàng còn hóa thân thành "chị đại xã hội đen" siêu ngầu bên cạnh "mợ hai" Min Jung (Go Bo Gyeol) và người chị Go Hyun Jung (Shin Dong Mi).

Cha Yoo Ri hóa chị đại xã hội đen trong tập 11 Hi Bye, Mama.

Nhiều khả năng sau khi Go Hyun Jung đi gặp bà đồng Midongdeak và biết được việc thần chết (anh lính Pyo Chi Su trong Crash Landing On You) xuất hiện, muốn bắt Yoo Ri đi đầu thai nên Go Hyun Jung đã phối hợp với Min Jung và Yoo Ri đối đầu với vị thần chết này.

Đặc biệt cũng trong đoạn preview, vị thần chết còn bất ngờ đặt câu hỏi với bà đồng Midongdeak sẽ lấy luôn cả mạng của Yoo Ri và con gái Seo Woo. Điều này càng khiến cho nghi vấn bộ 3 Min Jung - Yoo Ri - Go Hyun Jung, dưới sự "chống lưng" Midongdeak nhằm đối đầu với vị thần chết có thêm cơ sở.

Go Hyun Jung đi gặp bà đồng bà đồng Midongdeak và biết được chuyện thần chết đã xuất hiện và muốn "lấy mạng" của Yoo Ri.

Vị thần chết tiếp tục trở thành tâm điểm khi cho biết đang nhắm đến Yoo Ri và con gái Seo Woo.

Seo Woo bất ngờ trở thành mục tiêu của thần chết.

Không riêng gì Cha Yoo Ri hay con gái nhỏ Seo Woo, mà các hồn ma trú ngụ trong nhà tang lễ do bà đồng Midongdeak cai trị cũng gặp nguy hiểm. Trong đoạn preview, vị thần chết này ra lệnh cho các hồn ma phải mau chóng đi tái sinh khiến ai nấy cũng đều lo sợ, bởi họ vẫn còn quá nhiều lưu luyến với gia đình của mình.

Thần chết gây áp lực cho các hồn ma phải đi tái sinh khiến ai nấy cũng đều lo sợ và cầu xin bà đồng Midongdeak giúp đỡ.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Hi Bye, Mama sẽ tiếp tục được lên sóng vào lúc 19g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.