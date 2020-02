"Hi Bye, Mama": Kim Tae Hee “chết đi sống“ lại là thế nhưng thái độ người chồng sao khó hiểu thế này?

Hi Bye, Mama (Tạm biệt mẹ) là dự án truyền hình tiếp theo của nhà đài tvN sau khi bộ phim Crash Landing On You kết thúc. Mặc dù không quỵ tụ dàn diễn viên đình đám ngoài sự góp mặt của Kim Tae Hee, tuy nhiên tập 2 đầu tiên của bộ phim đã mang về rating khá khả quan, đem tới câu chuyện đầy hấp dẫn nhưng không kém phần cảm động về tình mẫu tử.

Trong đoạn preview tập 3 vừa được nhà sản xuất tung ra mới đây, khán giả được dịp chứng kiến cuộc gặp gỡ tràn ngập sự ngỡ ngàng giữa "mẹ ma" Cho Yoo Ri (Kim Tae Hee) và anh chồng Jo Sang Hwa (Lee Kyu Hyung) sau 5 năm xa cách.

Tuy nhiên nhiều khả năng vì không muốn cô vợ kế Oh Min Jung (Jo Bo Kyul) phát hiện vợ cũ đã quay trở về nên khi đối diện với Oh Min Jung, Jo Sang Hwa lộ rõ sự áy náy trên khuôn mặt.

Jo Sang Hwa không tin vào mắt rằng vợ anh vẫn còn sống.

Oh Min Jung bất ngờ trước vẻ mặt thất thần của Jo Sang Hwa.

Trong một diễn biến khác, đoạn preview cũng hé lộ phân cảnh Oh Min Jung - mẹ kế của Seo Woo đùng đùng bỏ ra khỏi nhà với vẻ mặt đầy sự tức giận. Trong khi đó, Jo Sang Hwa cũng hối hả chạy theo. Có thể trong tập này, sự trở lại của Cha Yoo Ri sẽ gây ra xáo trộn rất lớn.

Trong những giây cuối cùng của đoạn preview, nhà sản xuất cũng hé lộ phân cảnh Cha Yoo Ri đến trường của Seo Woo để quan sát xem có sự xuất hiện của những hồn ma quanh quẩn con gái của mình hay không.

Còn nhớ trước khi trở lại thành người, Cha Yoo Ri đã được bà đồng căn dặn rất kỹ rằng phải giả vờ không nhìn thấy các hồn ma vì sẽ gặp phiền phức rất lớn. Tuy nhiên vì không muốn con gái thấy những điều không nên thấy, Cha Yoo Ri vẫn bất chấp, âm thầm đi theo và bảo vệ con gái của mình.

Cha Yoo Ri vẫn luôn theo sát để bảo vệ con gái Seo Woo.

Hi Bye, Mama là bộ phim kể về cuộc đời của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee), một người phụ nữ hóa thành hồn ma sau khi qua đời 5 năm trước. Cô ra đi đột ngột, để lại nỗi xót thương trong lòng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và đứa con. Để có thể hồi sinh, Cha Yoo Ri phải thực hiện các thử thách trong vòng 49 ngày mới có thể quay về bên chồng và con gái.

Hi Bye, Mama sẽ được lên sóng vào lúc 19g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.