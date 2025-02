Phạm Thoại hiện đang là cái tên hot nhất nhì mạng xã hội Việt vì lùm xùm xoay quanh câu chuyện sao kê từ thiện của mẹ con bé Bắp. Tối ngày 25/2 vừa qua, nam TikToker đã xuất hiện ở buổi livestream để có những chia sẻ chính thức và tương đối đầy đủ về sự vụ đang liên tục bị cư dân mạng chất vấn những ngày qua.

Phạm Thoại trong buổi livestream tối ngày 25/2

Dù là một buổi livestream nghiêm túc với những bằng chứng, số liệu được đưa ra cụ thể nhưng Phạm Thoại lại bất ngờ trở thành meme trên mạng xã hội. Ngoài việc liên tục lỡ miệng nói nhầm "văn phong" do đã quen với việc livestream bán hàng ra thì tạo hình của nam TikToker trong buổi phát trực tiếp cũng trở thành chủ đề hot. Xuất hiện với mái tóc dài, trang điểm tone hồng nữ tính và chiếc áo trắng, Phạm Thoại khiến khán giả lập tức nhớ tới 2 mỹ nhân nổi đình đám xứ Hàn.



Hai cái tên được nhắc tới ở đây là Jisoo - chị cả BLACKPINK và Kim Ji Won, nữ tài phiệt siêu hot của bộ phim Queen of Tears. Lý do Jisoo được réo tên là bởi trước đó, Phạm Thoại đã có màn cosplay hình tượng của Jisoo trong MV earthquake và nhận về nhiều lời khen vì sự đầu tư chỉn chu. Việc một lần nữa xuất hiện với tạo hình tóc đen dài, áo trắng và bàn giấy đầy tài liệu khiến netizen tiếp tục nhớ tới idol BLACKPINK.

Phạm Thoại một lần nữa xuất hiện với tạo hình na ná Jisoo

Cư dân mạng còn phát hiện ra khoảnh khắc nhìn Phạm Thoại trông na ná nhân vật Hong Hae In của Kim Ji Won trong Queen of Tears. Dĩ nhiên không so sánh về nhan sắc nhưng tạo hình, thần thái thì quả là có nét tương đồng. Đặc biệt trong Queen of Tears, nhân vật của Kim Ji Won cũng có cảnh phát biểu trước nhiều người để chia sẻ về tập đoàn và đặc biệt là tình hình sức khỏe của mình. Biểu cảm căng thẳng của Kim Ji Won trong phân cảnh này càng khiến cư dân mạng nhớ ngay tới Phạm Thoại.

Vai diễn Hong Hae In liên tục bị khán giả réo tên

Tại Việt Nam, cả Jisoo lẫn Kim Ji Won đều là những siêu sao sở hữu lượng người hâm mộ cực khủng. Với Jisoo ngoài tư cách idol thì gần đây cô còn được chú ý bởi sự trở lại ở vai trò diễn viên trong bộ phim zombie Newtopia. Tuy nhiên vẫn giống như bộ phim trước, Jisoo tiếp tục nhận về nhiều ý kiến chê bai xoay quanh diễn xuất của mình. Trong khi đó, Kim Ji Won lại là diễn viên thuộc hàng ngũ thực lực. Cô chứng minh được bản thân qua nhiều tựa phim nổi tiếng toàn cầu và nhất là Queen of Tears lên sóng hồi năm ngoái.

Kim Ji Won trong Queen of Tears