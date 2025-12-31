Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Thương Hiệu, Nhãn Hiệu Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam” 2025

Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh các thương hiệu, tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong tất cả mọi lĩnh vực có bề dày thành tích phát triển, có chất lượng vượt trội và được người tiêu dùng tín nhiệm. Bên cạnh đó, giải thưởng còn vinh danh các doanh nghiệp ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần khẳng định giá trị và nâng tầm vị thế của thương hiệu, sản phẩm, và dịch vụ Việt trên bản đồ kinh tế thế giới.

Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí chính:

Thời gian ra đời và lưu hành của thương hiệu, nhãn hiệu

Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá hoặc dịch vụ mang thương hiệu, nhãn hiệu đã được lưu hành

Uy tín rộng rãi của thương hiệu, nhãn hiệu trên thị trường

Hội động quản lý sở hữu trí tuệ

Các hoạt động xã hội và khen thưởng đạt được.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam xếp hạng thuộc “Top 10 Thương hiệu, nhãn hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam” năm 2025. Sự ghi nhận này là một minh chứng nữa cho niềm tin mà các Thành Viên Độc Lập, khách hàng và các bên liên quan dành cho thương hiệu Herbalife, các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife, và cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam”.

Đầu năm nay, Herbalife Việt Nam cũng được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận là thương hiệu danh tiếng tại Việt Nam năm 2025 với Chứng nhận Top 10 Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Việt Nam. Chương trình đánh giá, ghi nhận, và quảng bá các doanh nghiệp có bề dày thành tích phát triển, chất lượng vượt trội, tính cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và được người tiêu dùng tín nhiệm.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông cấp cao Herbalife Việt Nam tại lễ trao giải Hà Nội vào tháng 12/2025.

Kể từ khi hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2009, Herbalife hiện cung cấp 9 nhóm sản phẩm bao gồm: Nhóm hỗ trợ kiểm soát cân nặng; Nhóm hỗ trợ sức khỏe tim mạch; Nhóm hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa; Nhóm hỗ trợ sức khỏe xương khớp; Nhóm hỗ trợ tăng cường thị lực; Nhóm vận động và tăng cường sự tỉnh táo; Nhóm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng; Nhóm hỗ trợ sức khỏe cho mái tóc và làn da và Nhóm hỗ trợ giúp ngủ ngon và thư giãn.