Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Lần tài trợ này đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Herbalife đồng hành cùng giải, phù hợp với cam kết lâu dài của công ty trong việc góp phần khuyến khích lối sống năng động lành mạnh kết hợp vớidinh dưỡng cân bằng trong cộng đồng trên toàn quốcthông qua việc hỗ trợ các sự kiện thể thao cộng đồng.

Với hơn 14.000 vận động viên tham gia, giải VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 đã lập kỷ lục về số lượng người tham gia cao nhất trong toàn bộ hệ thống giải chạy VnExpress Marathon.

Ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Số lượng tham gia kỷ lục hơn 14.000 vận động viên của sự kiện năm nay là một minh chứng nữa cho thấy cộng đồng ngày càng quan tâm nhiềuhơn đến thể dục thể thao và lối sống năng động. Việc tiếp tục hỗ trợ giải chạy này là một phần trong cam kết mạnh mẽ của chúng tôi nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc khuyến khích thêm nhiều người tham gia hoạt động thể chất mỗi ngày”.

Các vận động viên tham gia giải.

Giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng thuộc hệ thống VnExpress Marathon uy tín, với cung đường chạy tuyệt đẹp đưa các vận động viên đi qua khu vực đô thị sôi động và cảnh quan ven biển của Hải Phòng, bao gồm Đồ Sơn, mang đến cho người chạy những trải nghiệm độc đáo đồng thời thể hiện được vẻ đẹp và năng lượng của thành phố. Các vận động viên tại giải VnExpress Hải Phòng 2025 đã tham gia các cự ly ngắn, trung bình và dài – 5km, 10km, 21km và 42km.

Herbalife đã là đối tác chính thức của hệ thống VnExpress Marathon từ năm 2022, tài trợ cho các giải chạy thu hút hàng chục nghìn vận động viên tham gia mỗi năm. Giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng là sự kiện cuối cùng trong chuỗi các giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon 2025, sau VnExpress Marathon Hạ Long, VnExpress Marathon Quy Nhơn, VnExpress Marathon Nha Trang, và VnExpress Marathon Cần Thơ, mà Herbalife Việt Nam tài trợ trong năm nay.