'Heo năm móng' - ngập ngụa máu me, phản diện nặng đô

Với gần 3.000 suất chiếu mỗi ngày, Heo năm móng tạm chiếm ưu thế về độ phủ so với các đối thủ ra rạp cùng thời điểm. Tính đến sáng 29/4, phim thu hơn 51 tỷ đồng, thành tích khá ngoạn mục chỉ sau chưa đầy một tuần ra mắt. Việc chiếm lĩnh vị trí số một là minh chứng cho sức hút của dòng phim kinh dị thuần Việt với khán giả. Với đà tăng trưởng hiện tại, phim nhiều khả năng tiếp tục duy trì thế thượng phong trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ chính thức.

Hù dọa dồn dập

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết heo 5 móng trong cộng đồng người Khmer Nam Bộ, Heo năm móng của đạo diễn Lư Thành Luân vừa khai thác yếu tố kinh dị tâm linh, vừa hướng đến việc tái hiện đời sống văn hóa bản địa thông qua bối cảnh, nghi lễ và các chi tiết sinh hoạt gắn với tín ngưỡng.

Bộ phim xây dựng một không gian văn hóa đặc trưng, nơi các yếu tố dân gian được lồng ghép vào từng lớp nội dung.

Nằm trong vũ trụ linh dị dân gian, Heo năm móng cho thấy sự lên tay của đạo diễn nếu đặt trong thế so sánh với hai tác phẩm cùng "vũ trụ" ra mắt trước đó là Quỷ cẩu và Linh miêu . Đời sống của người dân Tây Nam Bộ là mảnh đất màu mỡ được ê-kíp khai thác triệt để. Múa bóng rỗi, múa cúng trăng (trong lễ Ok Om Bok), múa chằn... là những chi tiết tô đậm màu sắc văn hóa cho phim, khó tìm thấy ở những tác phẩm kinh dị trước của điện ảnh Việt. Hướng đi độc đáo, có bản sắc rõ ràng là điểm cộng cho Heo năm móng ở mùa phim lễ.

Heo năm móng là bộ phim có bản sắc, nhiều cảnh quay tham vấn trực tiếp từ các nhà sư và người am hiểu văn hóa địa phương nhằm đảm bảo đúng hình thức và tinh thần.

Phim theo chân Khải (Võ Tấn Phát), một YouTuber “đói” content nên quyết định xuống miền Tây để quay clip về heo 5 móng. Không ngờ, video của Khải thật sự viral. Từ đó, Khải đối mặt với những nỗi ám ảnh thật sự từ thế lực tâm linh đáng sợ cũng như các bí mật được chôn kín trong gia đình bà Ba Thu (Thanh Thuỷ), khi Chí (Trần Ngọc Vàng) cùng vợ Jennifer (Ốc Thanh Vân) và con gái trở về thăm nhà sau 7 năm định cư.

Với Heo năm móng , đạo diễn Lưu Thành Luân không che giấu ý đồ hút khán giả bằng loạt jump-scare dồn dập ngay từ phút đầu của phim. Không cần nhịp điệu tiết chế, không kể lể dài dòng về hồ sơ nhân vật, những màn hù dọa ngập ngụa máu me "đánh" trực diện vào thị giác người xem.

Trần Ngọc Vàng lột xác ngoạn mục.

Pha hù dọa dù lặp lại cùng một cách thức, tạo hình ma quái bị lộ từ khá sớm, nhưng đó là thực thể siêu nhiên mặc trang phục của cô gái Khmer múa vũ điệu Apsara nên vẫn níu được cảm giác hồi hộp, ly kỳ. Hình tượng này chắc chắn hấp dẫn hơn bóng ma tóc dài thượt, mặc váy trắng, khuôn mặt đầy máu đã xuất hiện nhan nhản trong phim kinh dị.

Phản diện chất lượng

Điểm sáng lớn nhất của Heo năm móng là màn hóa thân đầy đột phá của Trần Ngọc Vàng. Đã lâu phim kinh dị Việt mới có một nhân vật phản diện có chiều sâu, mang vấn đề tâm lý, lại máu chiến và lỳ đòn như Chí của Heo năm móng.

Trần Ngọc Vàng hoàn toàn lột xác ở bộ phim này. Ít ai nghĩ rằng một diễn viên chưa có quá nhiều dấu ấn về năng lực diễn xuất, thường đóng những vai trai đẹp an toàn, lại bứt phá đến vậy trong một tác phẩm kinh dị. Đầu phim, Chí không gây chú ý quá nhiều, chỉ xuất hiện thoáng qua bên cạnh mẹ và vợ với tạo hình bóng mượt, chỉn chu. Chỉ khi con gái là Rose mất tích, Chí mới hiện nguyên hình: một kẻ giết người không ghê tay, quá khứ lầm lỗi, tâm lý dễ bị kích động.

Trần Ngọc Vàng chứng minh anh không phải trai đẹp diễn đơ.

Trần Ngọc Vàng có sự tiết chế vừa đủ ở phần đầu, sau đó dần lộ mặt nham hiểm khi nói chuyện với Khải và ngày càng điên loạn ở phân đoạn chiến đấu với bóng ma báo thù và cả nhóm của Khải. Ánh mắt sắc lẹm và những khoảnh khắc hóa điên của Chí là cơ hội để Trần Ngọc Vàng có thể bứt phá, chứng minh được bản thân ở dạng vai mới. Với Heo năm móng , Trần Ngọc Vàng nắm tốt cơ hội này để bước qua định kiến "thuốc độc phòng vé".

Võ Tấn Phát cũng nỗ lực ở vai nam chính đầu tay. Vai Khải có đủ đất diễn và những cảnh nặng đô để Võ Tấn Phát thể hiện năng lực. Nam diễn viên cho thấy sự duyên dáng và rất nhập tâm vào vai YouTuber bất chấp tất cả để kiếm tiền. Tuy nhiên, từ khoảnh khắc thay đổi suy nghĩ, quyết tắt nút kiếm tiền để khám phá bí mật về bóng ma của Sa (Nhật Ý), Võ Tấn Phát chưa bộc lộ rõ nét biến chuyển về tâm lý.

Cuối phim, khi trực tiếp đối đầu với kẻ điên loạn như Chí, đáng tiếc mọi nỗ lực của Võ Tấn Phát lại bị lu mờ trước màn lột xác của Trần Ngọc Vàng.

Trong khi đó, nghệ sĩ Thanh Thủy trong vai bà Thu (mẹ Chí) hay Ốc Thanh Vân (Jennifer) làm tốt ở những vai khá mới mẻ. Bà Thu tưởng như vẫn là kiểu nhân vật thương con, chiều con thường thấy nhưng bất ngờ mang cả màu sắc phản diện đầy toan tính. Nhân vật Jennifer của Ốc Thanh Vân tạo cảm giác mỗi lần thoại đều khiến khán giả thích thú.

Thông điệp ý nghĩa nhưng còn khoảng hở

Heo năm móng khai thác yếu tố tâm linh kèm theo triết lý về nhân quả. Sau cùng, ma quỷ vẫn không đáng sợ bằng những toan tính của con người. Kết phim là lời khẳng định về nghiệp quả, bài học trả giá, gieo nhân nào gặt quả đó. Phim cũng lên án những kẻ buôn thần bán thánh, phản đối trò mê tín dị đoan để trục lợi.

Tuy nhiên, phim vẫn tồn tại hạn chế khi chưa thực sự đào sâu vào truyền thuyết cô Năm Hợi mà chỉ khai thác cái chết của vũ nữ được chôn chung mộ. Không ít khán giả kỳ vọng vào phim có thể cảm thấy bị đánh lừa vì kịch bản thực tế không hề xoay quanh hình tượng heo 5 móng.

Heo năm móng khai thác yếu tố tâm linh kèm theo triết lý về nhân quả, nhưng câu chuyện thật sự về loài heo 5 móng lại chưa được triển khai cặn kẽ.

Bước ngoặt trong diễn biến tâm lý của Khải cũng khá hời hợt, chỉ nhờ vài câu nói của cô Bảy mà Khải tỉnh ngộ rồi trở thành anh hùng giải mã toàn bộ bí mật từ đầu phim. Cảnh cãi nhau bằng hai thứ tiếng của Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng là công cụ giúp phim viral, nhưng cũng có mặt bất hợp lý. Trong cơn nóng giận, kịch bản để một nhân vật rành tiếng Việt lặp đi lặp lại một câu chửi thề quen thuộc bằng tiếng Anh khiến người xem có cảm giác đoạn phim cố dùng ngoại ngữ để phô diễn, tạo khoảnh khắc viral hơn là làm cho giống một cảnh cãi nhau thực tế.